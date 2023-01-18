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Евгений Ловчев: И тут звонит Володя Федотов: «Жень, возьми по дороге водку для строителей»

Сегодня исполнилось бы 80 лет знаменитому нападающему ЦСКА и сборной СССР Владимиру Федотову.
Евгений Ловчев: И тут звонит Володя Федотов: «Жень, возьми по дороге водку для строителей»
18 января 2023 18:11
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев и Владимир Григорьевич дружили.

«Советский спорт» попросил Евгения Серафимовича вспомнить своего друга.

- Мы дружили с Володей, а но был зятем Бескова, поэтому я не раз бывал у Константина Ивановича дома, когда они собирались семьей в расширенном составе.

А подружились мы в 1971 году, когда сборную СССР возглавил Валентин Николаев. На сборах, в турне по Южной Америке жили с Володей в одном номере.

Вспоминается одна смешная история, хотя тогда мне было не до смеха.

Я играл в «Спартаке», Володя недавно закончил, но еще никого не тренировал. Он строил дачу в Подрезково, а я же родился в Крюково, этот немного дальше. Этот район Московской области хорошо знал. Володя позвонил: «Жень, приезжай завтра на дачу, возьми по дороге водки, бутылки четыре, для строителей».

Выехал я, на выезде из Москвы небольшой магазин. Я пробил в кассе четыре бутылки водки, подошел к прилавку. Беру водку. И тут сзади мальчик: «Дядя Ловчев, дайте автограф». И протягивает мне листок бумаги и ручку.

А у меня, как назло, ни сумки, ни сетки никакой. Бутылки мешают, сунул одну в карман штанов, другую в карман куртки, третью под мышку, расписался. А самому стыдно. Мальчик на эти бутылки смотрит. Хорошо очередь меня не узнала, начали шипеть: «Давай быстрей, не задерживай». Вылетел пулей из магазина и по газам…

Есть такая поговорка «Природа на детях отдыхает». И как-то одна из газет вышла со статьей, где Володю за что-то критиковали. И заголовок «Федот, да не тот».

Я тогда сильно возмутился, потому что Володя был очень хорошим футболистом. Может, немного не дотягивал до великого отца Григория Ивановича, но я не застал, как играл Григорий Иванович. Но Володя фамилию точно не посрамил: был лучшим бомбардиром чемпионата СССР, чемпионом страны, играл за сборную.

Когда Володя умер в 2009 году, меня не было в Москве, но я сразу примчался. Прощание было в зале игровых видов спорта ЦСКА. Я зашел, меня увидела Валерия Николаевна Бескова и махнула, мол, иди сюда. И посадила рядом с собой на скамейку возле гроба. А Павлюченко же играл у Федотова в «Спартаке», в 2009-м он уже играл в Англии. Но специально прилетел из Лондона на похороны своего тренера. Это дорого стоит.

Володя был добрым, порядочным человеком, поэтому его футболисты и любили.

источник: «Советский спорт»
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