Джеко: все еще достоин. 36-летний босниец стал героем Суперкубка Италии

МИЛАНСКОЕ ДЕРБИ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Итальянцы берут пример с испанцев и тоже проводят Суперкубок страны в Саудовской Аравии (причем даже на том же стадионе «Кинг Фахд») в середине сезона. Можно только позавидовать местным болельщикам. Вслед за Эль Класико им повезло увидеть одно из старейших и принципиальнейших дерби мирового футбола.

«Милан» долгое время пребывал в тени других итальянских грандов и лишь в последние пару лет стал действительно значимой силой. Так что неудивительно, что в последний раз в этом турнире россонери побеждали в далеком 2011 году. Естественно, мотивация их была бы запредельной даже будь перед ними кто-то менее принципиальный.

Что до составов, то списки травмированных у обоих тренеров были достаточно длинными. Например, не было обоих основных вратарей Мика Меньяна и Самира Хандановича (остался в запасе), которых привычно заменили Чиприан Тэтэрушану и Андре Онана.

Отметим, что в запасе у хозяев остались Алексис Салемакерс, Томмазо Побега и Пьер Калюлю, проведшие неудачный матч с «Лечче» (2:2), а у Симоне Индзаги вышел очень атакующий состав с двумя нападающими Эдином Джеко и Лаутаро Мартинесом, которых из глубины поддерживали Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Генрих Мхитарян.

ОПЫТ ДЖЕКО, ОПЫТ ЖИРУ

Перед матчем знающие ресурсы указывали на примечательный факт. Россонери первыми пропускали в пяти из семи последних матчей, а нерадзурри открывали счет в пяти из шести последних игр. И уже на 11-й минуте эта статистика оправдалась, когда Джеко притормозил в середине поля, позволив обогнать себя Барелле, и в касание выдал ему на ход мимо замерших защитников. Полузащитник из выгодной позиции зряче отдал налево набегавшему Федерико Димарко, и тот беспрепятственно расстрелял Тэтэрушану.

Этот гол раскрыл игру и превратил ее в открытую драку с атаками на встречных курсах. Эффективнее в ней оказался «Интер». Рафаэл Леау своими моментами не воспользовался, а Джеко в решающий момент классно развернул в штрафной Сандро Тонали и из убойной позиции уложил мяч в дальний угол. Какой же умница этот боснийский форвард. Его ведь брали третьим после Лаутаро и Ромелу Лукаку, но вот бельгиец не в форме, и Джеко пользуется предоставленными возможностями.

Второй гол отправил футболистов «Милана» в нокдаун, а в «Интера» – на вершину куража. Черно-синие стали вчистую подавлять среднюю линию соперника, разрывая всеми возможными способами – в прессинге, комбинационной игре, на скорости. Опасными выглядели и стандарты, так что Тэтэрушану пришлось знатно потрудиться, чтобы в третий раз не пойти доставать мяч из сетки.

Помог красно-черным опытнейший Оливье Жиру – увидел, что партнеры уже задыхаются и взял паузу на завязывание шнурков. После этой мини-паузы такого ошеломительного преимущества у соперника уже не было.

СЛИШКОМ МНОГО ЛЕАУ

В прошедшие выходные «Милан» столь же бездарно смотрелся в первом тайме матча с «Лечче», в котором отыгрался с 0:2 к перерыву. Вновь Стефано Пиоли в раздевалке удалось разжечь искру в своих футболистах, и на вторую половину они вышли более конкретными в своих действиях. По воротам Онана посыпались удары, причем первые шесть от игроков левой стороны поля – Леау (вингер), Беннасера (левый центральный полузащитник) и Тео Эрнандеса (крайнего защитника). Перекос на этот край был очевиден.

Проблема «Милана» в излишней зацикленности на Леау. Когда у португальца идет, он может сделать результат. Не зря же признавался лучшим игроком серии А прошлого сезона. Но далеко не всегда у него действительно получается. Тем более, что его стиль игры (смещение в центр и удар) довольно предсказуемы. И если в матчах с командами ниже классом его дриблинга хватает для создания остроты, то в противостоянии с защитниками «Интера» у него нет преимущества. Его легко читают, а удары – блокируют. Но партнеры продолжают кормить его мячами.

Во втором тайме «Интер» предстал довольно благодушным, но не только не позволил сопернику сократить отставание в счете, но и довел его до крупного. Лаутаро после длинной передачи из глубины продавил Фикайо Томори, вывалился один на один с Тэтэрушану и технично подрезал мяч в дальний угол. И пошел праздновать. В клубе он играет на порядок сильнее, чем в сборной Аргентины.

Так «Интер» выиграл Суперкубок Италии, ставший для Симоне Индзаги уже четвертым в тренерской карьере (из них два он взял с «Лацио»). Столько же у Марчелло Липпи и Фабио Капелло. Большая часть оказаться в одном ряду с такими мэтрами. Ну, а Пиоли осталось только бессильно наблюдать за празднованием принципиального соперника. Его «Милан» в последнее время не в порядке, что и подтвердил этот матч.

Суперкубок Италии

«Милан» - «Интер» - 0:3 (0:2)

Голы: Димарко, 11 – 0:1. Джеко, 21 – 0:2. Лаутаро Мартинес, 77 – 0:3.

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калюлю, 64), Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 64), Браим Диас (де Кетеларе, 64), Леау, Жиру (Ребич, 79).

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (де Врей, 84), Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Асллани, 84), Мхитарян, Димарко (Гозенс, 63), Лаутаро Мартинес, Джеко (Х. Корреа, 71).

Предупреждения: Барелла, 33. Чалханоглу, 72. Тео Эрнандес, 77. Лаутаро Мартинес, 79. Тонали, 85.

Судья: Мареска.