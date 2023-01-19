Месси против Роналду. Последний матч против друг друга в истории

Саудовская Аравия в последние годы вкладывает сотни миллионов евро в развитие футбола, часть из которых идёт на популяризацию спорта в стране. Делается это очень просто: топ-клубы приезжают за большие деньги в азиатскую страну, получают солидную прибавку к бюджету, и в итоге все остаются в плюсе. Не удержался от предложения даже «ПСЖ», который, по разным источникам, заработает около 10 млн евро, а также получит дополнительный бонус в виде медийного развития в арабском мире.

19 января пройдёт матч между сборной звезд чемпионата Саудовской Аравии против «ПСЖ». Что особенного в этом матче, и что нужно о нём знать?

Где пройдет?

Данный матч хотят вживую посмотреть более двух миллионов человек, ведь именно столько заявок поступило на покупку билетов, однако лишь малая часть из них сможет это сделать. Встреча пройдёт на флагманской арене страны - на стадионе Короля Фахда, который вмещает 70 тысяч зрителей. За последнюю неделю он принял Суперкубок Испании и Суперкубок Италии.

Один из билетов на матч обошелся покупателю в 10 млн саудовских риялов, что равняется 2,6 млн долларов. Местный бизнесмен участвовал в аукционе, торги которого начинались всего с 1 млн риялов, но победитель был вынужден отдать в 10 раз больше. Благодаря этому, он не только получит лучшее место на арене, но и получит возможность посетить раздевалки обеих команд. Все полученные деньги от этого господина пойдут на благотворительность.

Какие составы?

У обеих команд самый разгар сезона, но если сборная лиги Саудовской Аравии наверняка бросит все силы для достижения победы, то про «ПСЖ» такого сказать нельзя. Французский гранд проиграл 2 из последних 3 матчей в Лиге 1, из-за чего главный тренер Кристоф Галтье может поберечь главных звёзд вроде Неймара, Киллиана Мбаппе, Лионеля Месси и других. Скорее всего они сыграют, но точно не весь матч. Хотя не исключено, что при договорённости этого матча организаторы указали минимальное количество игрового времени для некоторых игроков «ПСЖ».

Что касается хозяев поля, то здесь не так много интересного. Из явных звезд можно выделить только Талиска (экс-игрок «Бенфики»), Одиона Игало (экс-игрок «МЮ», «Уотфорда») и, конечно же, Криштиану Роналду.

Противостояние Роналду и Месси

Данный матч раскручивается как последнее противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ведь вряд ли они ещё когда-то встретятся на поле. На бумаге так и есть, но по факту мы увидим обычный товарищеский матч, на который Месси наверняка плевать, особенно на фоне недавней победы на ЧМ-2022. Разве что Роналду может громко хлопнуть дверью и поставить жиденькую точку в легендарной дуэли с аргентинцем, но даже если он забьёт и его команда выиграет, то это будет важно лишь для него самого.

Наверняка нас ждет веселый матч, где главной целью играющих будет побаловать местную публику, а значит мы вправе ожидать большого количества голов. И несмотря на разные задачи у Роналду и Месси в этой встрече, всё же хочется в последний раз насладиться их присутствием рядом, ведь их совместная история подошла к концу.