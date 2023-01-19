Найти замену Ловрену и удостовериться в верности Клаудиньо. Задачи «Зенита» на зиму

Чемпионы последних лет, безусловно, обладают самым укомплектованным в России составом практически без слабых мест. Тем не менее, в зимнюю паузу и им потребуется решить несколько задач, чтобы во второй части сезона продолжить очередной поход за золотом и Кубком страны.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

У Сергея Семака в распоряжении три вратаря: опытный Михаил Кержаков, перспективный Даниил Одоевский и твердый резервист Александр Васютин. Последний только прибыл в команду на замену Ивану Куарежме. Тот по возвращении в «Коринтианс» отправился в годичную аренду в «Васко да Гама».

Если посмотреть на состав полевых игроков «Зенита» и вратарей, нетрудно заметить, что последнее трио куда менее статусное. Кержаков вратарь качественный, но не топовый (берет свое, но нечасто спасает) и возрастной (35 лет), 19-летний Одоевский осенью был неплох (3 матча РПЛ из 4 отстоял насухо), но его надежность пока оценить трудно. Но из них двоих Семаку и придется выбирать.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Не думаю, что регулярная встряска на этой позиции (у Кержакова осенью в РПЛ было 14 матчей, у Одоевского – 4) пойдет игрокам на пользу. Так что Семаку надо определиться – работать на будущее с Одоевским, держа в уме риск его ошибки (его должен компенсировать запас прочности команды), или решать задачи здесь и сейчас (тогда подходит опытный Кержаков).

Приобретение вратаря со стороны сейчас вряд ли рассматривается, иначе Васютина не выдергивали бы из «Юргордена». Да и кандидат может быть только один, но «Краснодар» явно не намерен отпускать Матвея Сафонова.

НАЙТИ ЗАМЕНУ ЛОВРЕНУ

Как бы ни критиковали хорватского защитника за игру в клубе, он был самым опытным футболистом команды и большим профессионалом с важными для центрального защитника не только ментальными, но и физическими скиллами – Деян отлично ведет борьбу, особенно на втором этаже.

С его уходом основным претендентом на место в основе становится Дмитрий Чистяков – игрок качественный, но немало растерявший за время сидения на скамейке запасных. Чему свидетельством тот удручающий домашний матч с «Ахматом», после которого его чуть не обвинили в намеренном предательстве. Показательно, что зимой всплывала информация об интересе питерцев к Игорю Дивееву и Сверриру Ингасону (защитник сборной Исландии и ПАОК известен в России по игре за «Ростов»).

Кажется, сине-бело-голубые готовы рискнуть и никого не подписывать. Во всяком случае, именно в эту логику вписывается выкуп находившегося в аренде Нуралы Алипа и обмен Юри Алберто на Роберта Ренана. Оба защитника молоды и, вероятно, перспективны, но здесь и сейчас Алип точно не готов стать в обороне фигурой, сопоставимой не только с Ловреном, но даже с Родригао.

Источник фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Ренан же мало того, что не показывал в Бразилии чего-то ошеломительного, так еще и уехал на молодежный чемпионат Южной Америки и вернется уже к окончанию сборов 15 февраля. А ведь для игроков обороны (и в первую очередь, центральных защитников) сыгранность является одним из ключевых аспектов успеха.

Кроме того, в прошлом году Семак стал чаще баловаться со схемами в три центральных защитника. Осенью он применял этот ход реже, но как раз потому, что Ловрен был в порядке. Теперь же паре Чистяков – Родригао не помешал бы еще один товарищ. Ренану взять эту роль на себя, играя с листа, или Алипу, в надежности которого нет уверенности?

Получается, что центр обороны и вратарская линия являются слабыми звеньями в игре «Зенита», и при должном везении соперники могут этим воспользоваться. Особенно в Кубке России, где не смогут принять участие Вильмар Барриос, Малком и… Родригао. А ведь больше права на ошибку в этом турнире у чемпионов нет.

УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ВЕРНОСТИ КЛАУДИНЬО

В полузащите и нападении у питерцев полный боекомплект. Возможно даже, с перебором. Зато выбор у Семака шикарный. Но есть пара моментов. В первую очередь надо удостовериться в приверженности Клаудиньо клубным цветам. Дело в том, что в паузу появлялись новости о том, что хавбека очень хотел заполучить «Палмейрас».

Источник фото: ФК «Зенит»

Бразильцев сразу отпугнули запросы питерцев (старт переговоров на отметке в 20 млн евро), но сам игрок, по слухам, очень хотел вернуться на родину. Как бы этот отказ его не демотивировал. Все мы знаем, что может случиться с южноамериканскими игроками, когда их удерживают только контрактные обязательства. Кроме «Палмейраса» появлялась информация и об интересе «Марселя», который тоже наверняка выглядит для футболиста привлекательно.

КУДА ДЕВАТЬ БАКАЕВА?

Такое впечатление, что атакующего полузащитника «Спартака» Алексей Миллер подписал только с целью насолить красно-белым. Потому что с игровой точки зрения он Семаку оказался совсем не нужен – лишь один выход в старте РПЛ и всего 304 минуты – меньше, чем, например, у Алексея Сутормина и в три раза меньше, чем у Андрея Мостового.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

С бразильцами Бакаеву не тягаться, да и россиян он осенью не превосходил, так что держать его в команде и затратно, и рискованно с точки зрения атмосферы в раздевалке. Бакаев не из скандалистов и будет до последнего молча работать, но рано или поздно без должной игровой практики может стать токсичным, особенно под конец сезона, когда окончательно поймет, что на него не рассчитывают.

КОНТРАКТЫ КАРАВАЕВА И КУЗЯЕВА

Кроме того, летом истекают контракты Кержакова, Васютина, Вячеслава Караваева, Далера Кузяева и Густаво Мантуана. Главные фигуры здесь Караваев и Кузяев, поскольку являются игроками основы. Первый уже имеет опыт выступлений в Европе, второй хочет его приобрести, так что не факт, что переговоры будут такими уж простыми.