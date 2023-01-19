Месси против Роналду: в последний раз?

«ПСЖ» в столице Саудовской Аравии выиграл в меньшинстве товарищеский матч у сборной Эр-Рияда (5:4), при этом Лионель Месси открыл счет, а Криштиану Роналду оформил дубль.

В Эр-Рияд с начала года переместился центр футбольной жизни, пишут наши коллеги из издания «Плеймейкер». Здесь проходили Суперкубки Испании и Италии. Такой разогрев перед новой встречей Криштиану Роналду и Лео Месси вызвал в столице Саудовской Аравии невиданный ранее ажиотаж. Товарищеский поединок команд двух главных великанов любимой игры последних 15 лет стал вишенкой на торте. Трибуны стадиона Кинг Фахд заполнили почти 70 тысяч зрителей.

Месси и Роналду встречались до этого 36 раз. Лионель в футболках «Барселоны» и сборной Аргентины, Криш — в форме «МЮ», «Реала», «Ювентуса» и сборной Португалии. Их пути пересекались в испанской Ла Лиге, Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Испании. Провели их команды также два товарищеских матча.

Последняя до этого момента встреча прошла 8 декабря 2020 года, когда «Юве» Роналду победил «Барсу» Месси в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Криштиану сделал в той игре дубль с пенальти. «ПСЖ» и тем более «Аль-Наср» в статистике личных встреч никогда не фигурировали.

Всего у Месси было 16 побед, у Роналду — 11. При этом аргентинец забил 22 гола, а португалец — 21. Свой 23-й гол в этой дуэли замечательных парней Лео записал уже на 3-й минуте матча. Неймар выдал ему изумительный пас на выход чуть левее от центра штрафной, а вратарь Мохаммед Аль-Оваис неосмотрительно выбежал из ворот, забыв, очевидно, кто перед ним. Лионель издевательски легко наказал его за такое решение, спокойно отправив мяч в пустую раму.

Основной голкипер «Аль-Насра» Давид Оспина принять участие в матче не смог. У колумбийца травма локтя и операция. На замену ему прочат костариканца Кейлора Наваса, который занял место в воротах парижан. Во французском клубе он потерял позицию стартового вратаря, но в Эр-Рияде появился с первых минут.

Навас, кстати, поиграл с Роналду в мадридском «Реале», как и еще два представителя «ПСЖ» — Серхио Рамос и Ашраф Хакими. Они также оказались в старте гостей, как и лучший бомбардир ЧМ-2022 Килиан Мбаппе. У хозяев в основном составе вышли пятеро саудитов, причем четверо из них играли в Катаре против сборной Аргентины, когда Месси и компания потерпели сенсационное поражение в группе (1:2). Это голкипер Мохаммед Аль-Оваис, защитники Али Аль-Булайхи и Мохаммед Аль-Бурайк, а также полузащитник Салем Аль-Давсари.

Возможно, вспоминая тот ужасный для будущих чемпионов мира вечер в Катаре, Месси предстал в Эр-Рияде явно не с товарищеским настроем. Как, кстати, и его партнеры по команде. Никаких поддавков в первом тайме не было. Минуте к 25-й «ПСЖ» упустил как минимум три убойных момента, чтобы увеличить свое преимущество. Удар Неймара потащил Аль-Оваис, в другом эпизоде бразилец не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть прострел Хакими, а Мбаппе реализовал свой выход один на один, но судья на линии поднял флажок. Вне игры.

Саудиты отвечали скромнее. Луис Густаво здорово приложился из-за штрафной, когда Навас не без проблем отразил мяч. Но больше ничего вразумительного за полчаса игры хозяева не создали. На выручку пришел, возможно, их будущий одноклубник. Кейлор заехал рукой в голову Роналду, когда тот взмыл в воздух в борьбе за мяч. Катарский рефери Абдулрахман Аль-Джассим тут же указал на 11-метровый.

Перед его исполнением Криш немного пришел в норму от легкого сотрясения, было видно, что под левым глазом у Роналду набухает приличный фингал. Но с точки португалец не промахнулся, открыв счет своим голам в Эр-Рияде в первом же матче. Пусть товарищеском, но зато против какого соперника!

Почти тут же «ПСЖ» пропустил новый удар. Хозяева удачно поборолись в центре поля в отборе и организовали контратаку, срывая которую Хуан Бернат ценой фола наработал на прямую красную карточку. Мартинес убегал к воротам Наваса, но защитник «ПСЖ» завалил соперника, грубо встретив на бедро. Судье пришлось пообщаться с игроками французской команды, которые остались недовольны решением. И, разозленные навалившимися обстоятельствами, через минуту вышли вперед.

Мбаппе от угла штрафной забросил мяч к линии вратарской, Маркиньос выскочил из-за спин защитников и в касание подправил его в сетку. Следом обязан был забивать Килиан, но после шикарного паса Месси не смог переиграть голкипера, вышедшего из ворот и отбившего мяч ногами.

Уйти на перерыв «ПСЖ» мог вообще с комфортным счетом, если бы Неймар не промахнулся с 11-ти метров. Пенальти бразилец заработал сам, упав немного картинно в борьбе с Аль-Булайхи. Но ВАР показал, что нарушение было, вот только Аль-Оваиса нападающий не переиграл. Пытался обмануть и пробил откровенно плохо.

Шла третья добавленная к первому тайму минута, а на шестой Роналду оформил дубль. После фланговой подачи в штрафную Криштиану головой отправил мяч в дальнюю штангу, но первым оказался на подборе. Рамос подозрительно махнул мимо мяча в довольно простой ситуации, а его бывший партнер моментально добил мяч в ближний угол к неописуемому восторгу зрителей. В этот момент они, кажется, утвердились в мысли, что к ним спустился футбольный бог.

Если это был спектакль, то его режиссеру впору вручать «Оскар». Со стороны действо смотрелось очень круто и интригующе. После перерыва соперники сделали ряд замен, но главные звезды остались в строю. Очевидно, таковым было пожелание организаторов, заплативших «ПСЖ» за приезд 10 млн евро.

Второй тайм стартовал так же лихо, как завершался первый. Сборная Эр-Рияда могла отличиться после подачи углового, когда во вратарской соперника возникла небольшая неразбериха. После пушечного выстрела Талиски мяч пролетел рядом с девяткой, а парижане ответили выходом Месси на рандеву с вратарем, который едва не доигрался до удаления, отразив мяч руками вне штрафной. К счастью для хозяев, Лео залез в небольшой офсайд, но третий мяч в саудовских воротах вскоре все же побывал.

Мбаппе накрутил в штрафной соперника и выкатил пас на блюдечке Рамосу. Испанец сходу переправил мяч в сетку, в третий раз выведя вперед гостей. Четвертый случился, когда пенальти за игру рукой реализовал Мбаппе, а перед этим хозяева отыгрались с углового.

При счете 3:4 на исходе часа игры на замену ушел Роналду. Аплодисменты сочетались с гулом непонимания, но все быстро стало ясно. Следом потянулись на скамейку Рамос, Неймар, Мбаппе, Навас и Месси. Видимо, таковыми были договоренности, что сыграет цвет мирового футбола ровно 60 минут. Лео уходя тепло пообщался с тренером сборной Эр-Рияда соотечественником Марсело Гальярдо, экс-наставником аргентинского «Ривер Плейта».

Народ потихоньку потянулся с трибун. Шоу предстояло доигрывать молодежи и дублерам. Договорняка, если кто-то его ожидал, не вышло. Хотя саудиты были близки к четвертому голу еще до того, как парижане забили свой пятый. Уго Экитике убежал к воротам чуть правее от центра и забил победный мяч. Талиска за несколько секунд до финального свистка лишь сократил разрыв до минимума.

Встреча удалась на славу, как и дуэль Роналду – Месси. Если это был их последний поединок друг против друга, то у них ничья на все времена. По 23 гола у каждого.

Товарищеский матч

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Сборная Эр-Рияда (Саудовская Аравия) – «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) – 4:5 (2:2)

Голы: Месси (Неймар), 3 – 0:1. Роналду, 34, с пенальти – 1:1. Маркиньос (Мбаппе), 43 – 1:2. Роналду, 45+6 – 2:2. Рамос (Мбаппе), 53 – 2:3. Чан Хюн Су (Гонсало Мартинес), 56 – 3:3. Мбаппе, 60, с пенальти – 3:4. Экитике (Гарби), 78 – 3:5. Талиска, 90+4 – 4:5.

Нереализованный пенальти: Неймар, 45+3 (вратарь).

«ПСЖ»: Навас (Доннарумма, 62), Хакими (Пембеле, 62), Маркиньос (Данилу, 46), Рамос (Битшиабу, 62), Бернат, Руис (Мендеш, 62), Солер (Гарби, 62), Саншеш (Витинья, 46), Неймар (Заир-Эмери, 62), Месси (Кари, 62), Мбаппе (Экитике, 62).

Сборная Эр-Рияда: Аль-Оваис, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 46), Абдельхамид, Густаво, Аль-Хайбари (Канно, 61), Мартинес (Каррильо, 61), Марега (Талиска, 46), Роналду (Матеус Перейра, 61).

Удаление: Бернат (39).