Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы

«СИТИ» БЕЗ ДЕ БРЕЙНЕ

«Горожане» сенсационно проиграли аж два матча подряд, вылетев из Кубка лиги и позволив «Арсеналу» оторваться в чемпионате на восемь очков. А еще стать фаворитом у не склонных к романтизму букмекеров. Так что матч против «шпор», которых в предыдущем туре уверенно укатали «канониры», становился принципиальным для чемпионских перспектив.

Вдобавок ко всем проблемам Хосеп Гвардиола из-за повреждения Кевина де Брейне оставил плеймейкера в запасе, а вместо него вышел второй нападающий Хулиан Альварес. Аргентинец расположился рядом с Эрлингом Холандом, но без мяча чередовал выход на одну линию с норвежцем с персональной опекой Родриго Бентанкура.

Выход уругвайца, кстати, тоже был под сомнением, так что для «Тоттенхэма» его участие было значимым. В игре с «Арсеналом» пару Пьеру-Эмилю Хейбьергу составлял Маланг Сарр, и «канониры» властвовали как в середине поля, так и в чужой опорной зоне. Так что возвращение Бентанкура вкупе с повреждением де Брейне позволяло «шпорам» надеяться на то, что эта зона будет под большим контролем.

ЭДЕРСОН ИДЕТ НА ПОМОЩЬ… «ШПОРАМ»

Обе команды в январе приучают нас к тому, что в первом тайме им мало что удается. Вероятно, поэтому Гвардиола с первых минут выпустил Джека Грилиша, примерявшего на себя роль палочки-выручалочки, а Антонио Конте – Ивана Перишича, которому в дерби Северного Лондона предпочел Райана Сесеньона. У хорвата были хорошие перспективы, ведь противостоял ему 18-летний Рико Льюис, лишь в третий раз вышедший в основе в матче АПЛ, но все обернулось иначе… Впереди хорват не преуспел, а сзади провалился. Но об этом позже.

А в первом тайме перестановки не помогли командам наладить атакующую игру. Достаточно сказать, что к 36-й минуте они нанесли только по одному не заблокированному удару, и оба оказались неточными. У гостей первым попаданием завершился несильный удар Сон Хын Мина головой, а у хозяев – дальний выстрел Льюиса, таивший опасность только благодаря рикошету.

Раскачались команды только в самой концовке тайма. Взорвали игру подопечные Гвардиолы, дважды забросившие мяч в борьбу Холанду. До того норвежец бесцельно болтался в центре штрафной, а тут сначала выскочил один на один с Льорисом, а затем выиграл у вратаря верховую борьбу, но пробил выше ворот.

В ответ гости провели две голевые атаки. Первую им на сто процентов подарил Эдерсон, неудачно подсунувший мяч Родри на линию штрафной. Бентанкур оппонента запрессинговал, и тот в касание неосторожно покатил мяч в сторону Деяна Кулусевски, точно пробившего в дальний угол. А через пару минут все тот же Эдерсон неудачно отбил удар Кейна с острого угла точно в голову Эмерсону Роялу. В данном случае совсем уж ругать вратаря не стоит, но факт в том, что и тут он сыграл неудачно.

12 МИНУТ МАРЕЗА

Сколь привычна нам слабая игра «Сити» в первом тайме, столь ожидаем ураган атак после перерыва. Хозяева задержались в раздевалке, где Гвардиола наверняка давал последние детали установки. Времени он зря не терял. «Горожане» усилили давление на флангах, где Грилиш и Рияд Марез стали брать на себя больше инициативы, и спустя восемь минут уже сравняли счет.

Оба гола стали результатом активности Мареза. В первом случае он раскрутил Перишича у лицевой и прострелил, а проваливший первый тайм Хулиан Альварес первым успел на добивание после двойной попытки Грилиша и Илкая Гюндогана, а во втором Рияд открылся за спинами защитников и в касание скинул мяч на голову Холанду, которому оставалось только не промазать.

Противостояние Мареза и Перишича стало определяющим. Лондонцы оказались в смешанных чувствах. То ли бежать забивать третий, то ли охранять хотя бы одно очко? Они выбрали компромиссный вариант, за счет терпения дожидаясь возможности для контратаки. Одна из них должна была завершаться голом, но Перишич после зрячего прострела Кулусевски из убойной позиции попал в Льюиса, а спустя пару-тройку минут проиграл борьбу Марезу и неудачно подставился под его удар – небольшой рикошет дезориентировал Уго Льориса, и мяч юркнул в ближний угол. Какой камбэк «горожан»!

Футболисты «Ман Сити» не имели права запороть такой подвиг партнера. Напротив, на 90-й минуте они на пару с Клеманом Лангле организовали ему выход один на один с Льорисом, и Марез, перебросив вратаря, оформил дубль. Такая вот важная для манкунианцев победа, в том числе и по тому, как именно она была достигнута – против топ-соперника в аховой, казалось бы, ситуации. Такой камбэк должен вдохновить футболистов на чемпионский забег, так что расслабляться «Арсеналу» нельзя.

АПЛ. 7-й тур

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 4:2 (0:2)

Голы: Кулусевски, 44 – 0:1. Роял, 45+1 – 0:2. Хулиан Альварес, 51 – 1:2. Холанд, 53 – 2:2. Марез, 63 – 3:2. Марез, 90 – 4:2.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган (Б. Силва, 81), Марез, Грилиш, Хулиан Альварес, Холанд (Диаш, 90).

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер (Лангле, 78), Дэвис, Роял (Ришарлисон, 78), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Перишич (Сесеньон, 69), Кулусевски, Сон, Кейн.

Предупреждения: Марез, 21. Ромеро, 23. Хейбьерг, 31.

Судья: Хупер.