World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы

После первого тайма «горожане» безнадежно горели 0:2, но после перерыва за дело взялся Марез.
Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы
20 января 2023 08:04
автор: Артем Зибрак

«СИТИ» БЕЗ ДЕ БРЕЙНЕ

«Горожане» сенсационно проиграли аж два матча подряд, вылетев из Кубка лиги и позволив «Арсеналу» оторваться в чемпионате на восемь очков. А еще стать фаворитом у не склонных к романтизму букмекеров. Так что матч против «шпор», которых в предыдущем туре уверенно укатали «канониры», становился принципиальным для чемпионских перспектив.

Вдобавок ко всем проблемам Хосеп Гвардиола из-за повреждения Кевина де Брейне оставил плеймейкера в запасе, а вместо него вышел второй нападающий Хулиан Альварес. Аргентинец расположился рядом с Эрлингом Холандом, но без мяча чередовал выход на одну линию с норвежцем с персональной опекой Родриго Бентанкура.

Выход уругвайца, кстати, тоже был под сомнением, так что для «Тоттенхэма» его участие было значимым. В игре с «Арсеналом» пару Пьеру-Эмилю Хейбьергу составлял Маланг Сарр, и «канониры» властвовали как в середине поля, так и в чужой опорной зоне. Так что возвращение Бентанкура вкупе с повреждением де Брейне позволяло «шпорам» надеяться на то, что эта зона будет под большим контролем.

ЭДЕРСОН ИДЕТ НА ПОМОЩЬ… «ШПОРАМ»

Обе команды в январе приучают нас к тому, что в первом тайме им мало что удается. Вероятно, поэтому Гвардиола с первых минут выпустил Джека Грилиша, примерявшего на себя роль палочки-выручалочки, а Антонио Конте – Ивана Перишича, которому в дерби Северного Лондона предпочел Райана Сесеньона. У хорвата были хорошие перспективы, ведь противостоял ему 18-летний Рико Льюис, лишь в третий раз вышедший в основе в матче АПЛ, но все обернулось иначе… Впереди хорват не преуспел, а сзади провалился. Но об этом позже.

А в первом тайме перестановки не помогли командам наладить атакующую игру. Достаточно сказать, что к 36-й минуте они нанесли только по одному не заблокированному удару, и оба оказались неточными. У гостей первым попаданием завершился несильный удар Сон Хын Мина головой, а у хозяев – дальний выстрел Льюиса, таивший опасность только благодаря рикошету.

Раскачались команды только в самой концовке тайма. Взорвали игру подопечные Гвардиолы, дважды забросившие мяч в борьбу Холанду. До того норвежец бесцельно болтался в центре штрафной, а тут сначала выскочил один на один с Льорисом, а затем выиграл у вратаря верховую борьбу, но пробил выше ворот.

В ответ гости провели две голевые атаки. Первую им на сто процентов подарил Эдерсон, неудачно подсунувший мяч Родри на линию штрафной. Бентанкур оппонента запрессинговал, и тот в касание неосторожно покатил мяч в сторону Деяна Кулусевски, точно пробившего в дальний угол. А через пару минут все тот же Эдерсон неудачно отбил удар Кейна с острого угла точно в голову Эмерсону Роялу. В данном случае совсем уж ругать вратаря не стоит, но факт в том, что и тут он сыграл неудачно.

12 МИНУТ МАРЕЗА

Сколь привычна нам слабая игра «Сити» в первом тайме, столь ожидаем ураган атак после перерыва. Хозяева задержались в раздевалке, где Гвардиола наверняка давал последние детали установки. Времени он зря не терял. «Горожане» усилили давление на флангах, где Грилиш и Рияд Марез стали брать на себя больше инициативы, и спустя восемь минут уже сравняли счет.

Оба гола стали результатом активности Мареза. В первом случае он раскрутил Перишича у лицевой и прострелил, а проваливший первый тайм Хулиан Альварес первым успел на добивание после двойной попытки Грилиша и Илкая Гюндогана, а во втором Рияд открылся за спинами защитников и в касание скинул мяч на голову Холанду, которому оставалось только не промазать.

Противостояние Мареза и Перишича стало определяющим. Лондонцы оказались в смешанных чувствах. То ли бежать забивать третий, то ли охранять хотя бы одно очко? Они выбрали компромиссный вариант, за счет терпения дожидаясь возможности для контратаки. Одна из них должна была завершаться голом, но Перишич после зрячего прострела Кулусевски из убойной позиции попал в Льюиса, а спустя пару-тройку минут проиграл борьбу Марезу и неудачно подставился под его удар – небольшой рикошет дезориентировал Уго Льориса, и мяч юркнул в ближний угол. Какой камбэк «горожан»!

Футболисты «Ман Сити» не имели права запороть такой подвиг партнера. Напротив, на 90-й минуте они на пару с Клеманом Лангле организовали ему выход один на один с Льорисом, и Марез, перебросив вратаря, оформил дубль. Такая вот важная для манкунианцев победа, в том числе и по тому, как именно она была достигнута – против топ-соперника в аховой, казалось бы, ситуации. Такой камбэк должен вдохновить футболистов на чемпионский забег, так что расслабляться «Арсеналу» нельзя.

АПЛ. 7-й тур

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 4:2 (0:2)

Голы: Кулусевски, 44 – 0:1. Роял, 45+1 – 0:2. Хулиан Альварес, 51 – 1:2. Холанд, 53 – 2:2. Марез, 63 – 3:2. Марез, 90 – 4:2.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган (Б. Силва, 81), Марез, Грилиш, Хулиан Альварес, Холанд (Диаш, 90).

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер (Лангле, 78), Дэвис, Роял (Ришарлисон, 78), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Перишич (Сесеньон, 69), Кулусевски, Сон, Кейн.

Предупреждения: Марез, 21. Ромеро, 23. Хейбьерг, 31.

Судья: Хупер.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы
Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы
После первого тайма «горожане» безнадежно горели 0:2, но после перерыва за дело взялся Марез.
20.01.2023 08:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
Месси против Роналду: в последний раз?
Месси против Роналду: в последний раз?
«ПСЖ» — Эр-Рияд — 5:4, Роналду — Месси — 23:23! Такой получилась, возможно, последняя встреча двух легенд.
19.01.2023 22:55
Футбол
Найти замену Ловрену и удостовериться в верности Клаудиньо. Задачи «Зенита» на зиму
Найти замену Ловрену и удостовериться в верности Клаудиньо. Задачи «Зенита» на зиму
Начинаем цикл материалов о ведущих российских клубах и теми задачами, которые перед ними стоят в зимнее трансферное окно.
19.01.2023 14:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Месси против Роналду. Последний матч против друг друга в истории
Месси против Роналду. Последний матч против друг друга в истории
«ПСЖ» Лионеля Месси сыграет со сборной саудовской лиги, за которую сыграет Роналду. Нас ждет историческая встреча.
19.01.2023 08:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Джеко: все еще достоин. 36-летний босниец стал героем Суперкубка Италии
Джеко: все еще достоин. 36-летний босниец стал героем Суперкубка Италии
Благодаря разгромной победе «Интера» над «Миланом» Симоне Индзаги взял четвертый Суперкубок Италии и встал в один ряд с Марчелло Липпи и Фабио Капелло.
19.01.2023 00:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Ловчев: И тут звонит Володя Федотов: «Жень, возьми по дороге водку для строителей»
Евгений Ловчев: И тут звонит Володя Федотов: «Жень, возьми по дороге водку для строителей»
Сегодня исполнилось бы 80 лет знаменитому нападающему ЦСКА и сборной СССР Владимиру Федотову.
18.01.2023 18:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: У Дзюбы непростой характер, зачем Талалаеву такая «зажигалка» в раздевалке?
Алексей Сафонов: У Дзюбы непростой характер, зачем Талалаеву такая «зажигалка» в раздевалке?
Несколько последних дней в российском футболе обсуждают возможный приход в «Торпедо» Артема Дзюбы. Сообщалось, что форвард подпишет контракт до конца сезона и присоединится к команде на сборе в Турции.
17.01.2023 16:37
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: При Абрамовиче в «Челси» Мудрика за 100 млн никто не купил бы
Дмитрий Селюк: При Абрамовиче в «Челси» Мудрика за 100 млн никто не купил бы
Футбольный мир продолжает обсуждать трансфер 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 100 млн евро.
17.01.2023 15:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?
Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?
Играл в сборной с игроком «Динамо», мог перейти в «Арсенал», перспективнее Жиго.
17.01.2023 14:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Льорис «топит» «Тоттенхэм». Ему нужна замена
Льорис «топит» «Тоттенхэм». Ему нужна замена
«Шпоры» могут заменить его голкипером сборной Англии.
17.01.2023 14:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика