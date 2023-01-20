РПЛ заняла 80-е место в списке сильнейших лиг мира. Выше оказались даже Замбия и Таиланд

IFFHS - это Международная федерация футбольной истории и статистики, которая регулярно проводит анализ на разные темы, но их результаты тяжело назвать объективными, и они всегда вызывают споры. 19 января федерация опубликовала очередной рейтинг, в котором составила топ-80 лиг мира, который действительно поражает.

Россия - последняя

Заранее стоит сказать, что схема распределения очков остаётся неизвестной, но по каким-то причинам РПЛ набрала лишь 223 очка. И это катастрофически мало на фоне лидера списка (о нем поговорим позже), у которого 1181 очко.

В рейтинге за 2021-й год РПЛ занимала 36-е место, а теперь откатилась на последнее, в результате чего уступает не только топ-лигам Европы, но и всяким экзотическим: Нигерии, Замбии, ОАЭ, Никарагуа, Таиланду и другим.

Спорить о деградации российской лиги глупо, но не настолько же она быстрая! Возможно, система рейтинга основана на выступления клубов в международных турнирах, а так как клубы РПЛ нигде не играли, то её место понять можно. Но это лишь догадки.

Бразилия - лидер

Победа в Лиге чемпионов по праву считается главной мечтой всех футболистов планеты, а за последние 19 лет в финалы турнира неизменно проходили клубы только четырех стран: Франции, Испании, Англии и Германии. Однако ни одна из этих лиг не заняла первое место в списке IFFHS, уступив его Бразилии.

Бразильский чемпионат и правда силен на фоне неевропейских, но его представители ничего не могут противопоставить Старому Свету на ЧМ среди клубов. Общий счёт между европейскими и бразильскими клубами по победам на данном турнире - 14:4 в пользу Старого Света. Бразильский чемпионат объективно слабее Бундеслиги, Ла Лиги, АПЛ и некоторых других.

Какие еще неожиданности?

Казалось бы, что на фоне последнего места России и лидерства Бразилии удивить уже нечем, но IFFHS смогли сделать это. Девятое место Аргентины уже не так сильно поражает, но мимо десятой строчки Парагвая пройти трудно. Вслед за ним расположились Эквадор и Колумбия. Они выше Турции, Дании, Хорватии и некоторых других, чьи клубы нередко «шумят» в еврокубках.

Бельгийский чемпионат за последнее время проделал огромные шаги и заслуженно называется одним из самых прогрессирующих в Европе, но согласно рейтингу, он хуже египетского.

Позиция США тоже удивила. MLS за последние годы тоже прогрессирует гигантскими темпами, на равных соперничает в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, но это, по мнению IFFHS, не делает её сильнее чемпионатов Азербайджана, Гватемалы, Танзании, Судана и других.

Позиции стран СНГ

80-е место России - шок. А что с другими лигами из постсоветского пространства?

41. Азербайджан

46. Латвия

51. Литва

55. Армения

57. Узбекистан

58. Эстония

65. Грузия

70. Молдова

73. Украина

78. Беларусь