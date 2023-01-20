«Ливерпуль» против «Челси». Превью встречи кризисных грандов АПЛ

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Ливерпуль»

Пауза, связанная с ЧМ-2022, должна была пойти «Ливерпулю» на пользу, но вместо перезагрузки и исправления турнирного положения после осенней части сезона, мерсисайдцы закопали себя еще глубже. «Ливерпуль» провёл семь матчей, в которых выиграл всего лишь трижды. Особенно озадачили поражения от «Брентфорда» и «Брайтона» с суммарным счётом 1:6. После «Брайтона» Клопп признал весь ужас, сказав следующее:

«Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош».

Примечательно, что подобное высказывание произошло во второй раз за текущий сезон, в первый раз это прозвучало после поражения от «Наполи».

О чемпионстве в Ливерпуле уже никто не мечтает, и сейчас перед командой стоит задача забраться как можно выше в Английской Премьер-лиге, а если повезёт, то команда даже дотянется до зоны Лиги чемпионов, до которой на данный момент десять очков.

ФК "Челси"

«Челси»

Другой гранд АПЛ оказался в почти идентичной ситуации. «Аристократы» надеялись на улучшение игры после уволенного Томаса Тухеля, но Грэм Поттер после бодрого старта скатился к ужасной серии, из-за чего уже сейчас поговаривают об очередной смене главного тренера.

У «Челси» всего три победы в последних десяти матчах, лишь одна из которых была достигнута с перевесом более, чем в один мяч. «Ливерпуль» и «Челси» нередко оказывались соседями по турнирной таблице, и этот сезон не становится исключением, однако перед очным противостоянием они располагаются на восьмой и девятой строчках АПЛ, пропуская даже «Фулхэм», «Брентфорд» и «Брайтон».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» с самого старта сезона страдает от обилия травм, и со временем Юргену Клоппу не становится легче. Роберто Фирмино, Диего Жоту, Стефан Байчетич, Артур, Джеймс Милнер, Луис Диас по-прежнему восстанавливаются от полученных травм, причём достаточно давно. Некоторые из них уже приступили к полноценным тренировкам, но вряд ли сыграют против «Челси», зато точно не сможет помочь Вирджил ван Дейк, который получил повреждение в матче с «Брентфорда».

Юргену Клоппу в очередной раз предстоит перестроить и подготовить почти новую команду из оставшихся футболистов за короткое время. И помочь ему в этом может Коди Гакпо, который хоть и неудачно, но уже дебютировал в АПЛ. От него точно ждут многого.

«Челси»

И если кто-то может понять Клоппа, так это Поттер. У «Челси» выбыло столько игроков, что из них можно было собрать отдельную команду: Рахим Стерлинг, Эдуар Менди, Кристиан Пулишич, Бен Чилуэлл, Рубен Лофтус-Чик, Армандо Броя, Нголо Канте, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Денис Закаария, а так же дисквалифицированный Жоау Феликс, не появятся на поле в важнейшем матче чемпионата.

У Поттера настолько тяжелая ситуация, что он бросает в бой всех новичков и более или менее подготовленных молодых футболистов. 18-летний Льюис Холл уже бегает по левому флангу обороны, новичок Бенуа Бадьяшиль дебютировал в центре обороны, а в матче с «Ливерпулем» не исключено появление с первых минут дорогостоящего Михаила Мудрика.

Этот матч покажет, кто умеет справляться лучше в кризисных ситуациях: Клопп или Поттер?

СТИСТИКА И ФАКТЫ

«Ливерпуль» проиграл всего 2 матча на «Энфилде» против «Челси» в последних 15 матчах (6 побед, 7 ничьих);

«Ливерпуль» впервые в истории может проиграть 3 первых матча в календарном году;

«Челси» не побеждает в 5 выездных матчах подряд. Лишь в 2015-м серия была длиннее - 7 матчей;

«Ливерпуль» пропускает 8 матчей подряд;

Это будет 1000-й матч для Юргена Клоппа в статусе главного тренера;

Клопп побеждал «Челси» только в 6 матчах из 19. Это для него самой низкий показатель против всех английских команд.