Пересобрать оборону и заочно подготовить Промеса. Задачи «Спартака» на зиму-2022/23

Заочно подготовить Промеса к возобновлению сезона

Уже всем известно о том, что у Квинси Промеса в Нидерландах большие проблемы, и потому он в феврале 2021 года вернулся в Москву. И первый год провел неважно. Прошедшей осенью казалось, что все проблемы позади, но вдруг ситуация даже обострилась. На родине голландец получил второе обвинение – в том, что инвестировал в наркоторговлю 250 тысяч евро.

Кто там прав, кто виноват, разобраться невозможно (да и незачем). Главное, что въезд в Объединенные Арабские Эмираты ему закрыт, потому что в этой стране действует соглашение с Нидерландами об экстрадиции. А спартаковцы это не учли, когда планировали здесь сборы.

В результате Промес, чтобы не рисковать, попросил не заставлять его ехать на Ближний Восток. В клубе резонно приняли его просьбу. Вот только готовиться к возобновлению сезона он будет с молодежной командой, что явно не то же самое, что и зарубежный сбор с партнерами. Гильермо Абаскаль пообещал давать подопечному те же упражнения с той же интенсивностью, чтобы физически он был с командой на одном уровне, но можно ли заочно наиграть футболиста в основу? Первая команда будет участвовать в Зимнем турнире с сильными спарринг-партнерами, а молодежка?

Кроме того, вызывает сомнение психологическое состояние футболиста. Никаких вопросов по его мотивации нет. Не зря же в конце декабря стали основательно рассуждать о получении Квинси российского гражданства. Тем не менее, трудности на родине и в семье не могут пройти бесследно. И даже отвлечься от дурных мыслей в разговоре с товарищами у него не получится, ведь все они в ОАЭ. Так что Абаскалю придется решать нетривиальную задачу по подготовке лидера атаки к стартам.

Вернуть в состав Мозеса и Мартинса

Есть сложности еще с тремя легионерами: Виктором Мозесом, Кристофером Мартинсом и Кейта Бальде. Все трое практически не играли осенью. Мозес и Мартинс выбыли на длительный срок из-за травм, а форвард отбывал допинговую дисквалификацию.

«Спартак» и без них смотрелся здорово, но Мозес по классу не уступает Промесу (то есть по российским меркам топ-игрок), Мартинс явно добавлял ресурсов средней линии, а Бальде, как минимум, получает солидную зарплату, чтобы махнуть на него рукой. То есть, по крайней мере, обоих полузащитников надо почти с нуля наигрывать в основу. И это при том, что нигериец пропускает первый сбор.

Вот и получается, что средняя линия москвичей подвисает. Промес не будет тренироваться с командой, а Мартинс и Мозес с нуля наигрывают связи с партнерами. В целом класс футболистов достаточен, чтобы весной они смогли быстро войти в игровой ритм, но на это может потребоваться пара-тройка матчей, неудачи в которых могут закрыть тему чемпионской гонки.

Определиться с Бальде

Квалификация этого нападающего до сих пор под вопросом. Споров нет, резюме у него достойное («Лацио», «Монако», «Интер»), но когда в последний раз он показывал на поле класс? 2022 год вышел для него катастрофическим, и никто не гарантирует, что наступивший будет лучше. Так что на сборах Абаскалю надо понять, ждать ли от форварда помощи в сезоне. Ведь если нет, то лучше было бы доверить место первого запасного 18-летнему Павлу Мелешину.

Пересобрать оборону

Еще в декабре бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци четко обозначил две позиции, требующие усиления – центрального и левого защитника. В центре обороны произошла одна перестановка – Миха Мевля был отпущен на свободу, а вместо него подписан контракт с 22-летним капитаном «Серро Портеньо» Алексисом Дуарте. Предположим, что спартаковцы угадали с заменой. Тогда задачей Абаскаля будет вписать новичка в игру.

А вот по левому флангу вопросов больше. Со дня на день из «Бенфики» должен приехать Томаш Тавареш, способный сыграть на обоих флангах обороны, но с уходом Николая Рассказова в «Крылья Советов» (пока он там на просмотре) у Абаскаля остался один профильный правый защитник – Даниил Денисов. Есть еще Даниил Хлусевич, но с мячом он куда полезнее, чем без него.

Так что Тавареша (он, кстати, знаком с тренером по совместной работе в «Базеле») мы почти наверняка будем чаще видеть на правом, профильном для него, фланге. Тогда слева остаются Мацей Рыбус, Леон Классен и тот же Хлусевич, каждый из которых очень ограничен в способностях. С грустью вспоминается, как несколько лет здесь пылил Айртон. К сожалению, зимой его за 7 млн евро выкупил «Фламенго».

Так или иначе, по меньшей мере, две позиции из четырех в обороне придется менять, а для этой линии это очень большие изменения. Фактически, сборка с нуля. И провести еще надо за месяц-полтора.

Дать больше практики Максименко

Очень круто иметь в составе двух равноценных вратарей, но всегда надо иметь представление о том, кто из них ближе к первому номеру. На сегодня, судя по всему, это Александр Селихов. Максименко же уже 24 года, и просто так сидеть на скамейке для него не слишком здорово, а матчей на Кубок явно недостаточно.

На месте спартаковцев я бы позволил молодому вратарю провести полгода-год в аренде в команде, где он будет проводить 80-100% матчей, а для подстраховки взял бы или молодого дублера (отправившийся на сборы Антон Шитов справится), или, наоборот, опытного ветерана вроде Ярослава Годзюра или Андрея Синицына (оба свободные агенты). В свое время эту роль прекрасно исполнял Артем Ребров.

Раскрыть Зиньковского

Уникальный для российского футбола игрок осенью в «Спартаке» слишком часто появлялся только на замену. Для обладателя такого роскошного дриблинга и фантастического удара, способного в одиночку решать исход матчей, это катастрофа. Абаскалю надо воспользоваться отсутствием Промеса, чтобы вписать Антона в игру команды.