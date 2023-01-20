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Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль

«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль
20 января 2023 18:39
автор: Юрий Волохов
автор фото: fc-zenit.ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о причинах, почему клубы РПЛ не хотят видеть у себя лучшего нападающего России.

- Мы уже говорили на эту тему не раз. Мне странно, что клубы РПЛ отказываются от услуг Дзюбы. Он помог бы любой российской команде, - говорит Селюк. – Другое дело, что «Торпедо» играет от обороны, Дзюба не совсем подходит при такой тактике. Талалаеву нужен форвард, который будет пахать по всему полю, все 90 минут. Вступать в единоборства, как это делает нападающий «Ахмата» Конате. Вот он сейчас подошел бы Талалаеву.

А Дзюба игрок штрафной площадки, он такой объем не сможет делать.

- Уже во всю идут сборы, а как-то клубы РПЛ не очень хотят видеть у себя Дзюбу.

- Это точно не из-за футбольных качеств. Артем – личность, многие тренеры с опаской смотрят, что Дзюба станет лидером в раздевалке, да и на поле. Авторитет тренера из-за этого немного ужмется.

- Говорят, что Дзюба слишком большую зарплату запросил. Вам что-то об этом известно?

- Мы не знаем, сколько он запросил. И для каждого клуба разные критерии – слишком много или мало. Очевидно, что не копейки он попросил.

- Если в ближайшее время Артем не найдет клуб, сезон пойдет насмарку. А летом ему уже 35.

- Артем хорошо заработал за карьеру. Я бы на его месте объявил бы, что готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль. Это был бы сильный ход.

- Тогда некоторые клубы РПЛ точно задумались бы. Итак, если не РПЛ, куда Артему податься?

- Иногда нужно вовремя уйти. У него отличный послужной список. Зачем его портить последней строчкой – вылетел в первую лигу с «Торпедо»? Если хочет остаться в футболе, пусть найдет команду из низших лиг и начнет ее тренировать.

Это интересно:
Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль
Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль
«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
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