Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о причинах, почему клубы РПЛ не хотят видеть у себя лучшего нападающего России.

- Мы уже говорили на эту тему не раз. Мне странно, что клубы РПЛ отказываются от услуг Дзюбы. Он помог бы любой российской команде, - говорит Селюк. – Другое дело, что «Торпедо» играет от обороны, Дзюба не совсем подходит при такой тактике. Талалаеву нужен форвард, который будет пахать по всему полю, все 90 минут. Вступать в единоборства, как это делает нападающий «Ахмата» Конате. Вот он сейчас подошел бы Талалаеву.

А Дзюба игрок штрафной площадки, он такой объем не сможет делать.

- Уже во всю идут сборы, а как-то клубы РПЛ не очень хотят видеть у себя Дзюбу.

- Это точно не из-за футбольных качеств. Артем – личность, многие тренеры с опаской смотрят, что Дзюба станет лидером в раздевалке, да и на поле. Авторитет тренера из-за этого немного ужмется.

- Говорят, что Дзюба слишком большую зарплату запросил. Вам что-то об этом известно?

- Мы не знаем, сколько он запросил. И для каждого клуба разные критерии – слишком много или мало. Очевидно, что не копейки он попросил.

- Если в ближайшее время Артем не найдет клуб, сезон пойдет насмарку. А летом ему уже 35.

- Артем хорошо заработал за карьеру. Я бы на его месте объявил бы, что готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль. Это был бы сильный ход.

- Тогда некоторые клубы РПЛ точно задумались бы. Итак, если не РПЛ, куда Артему податься?

- Иногда нужно вовремя уйти. У него отличный послужной список. Зачем его портить последней строчкой – вылетел в первую лигу с «Торпедо»? Если хочет остаться в футболе, пусть найдет команду из низших лиг и начнет ее тренировать.