Баринов может покинуть «Локомотив». Клуб уже подыскал замену

Дмитрий Баринов, начиная с сезона 2016/17, стал важным элементом в системе «Локомотива», который с тех пор пережил разные времена клуба. Еще относительно недавно он забивал гол в ворота «Байера» в Лиге чемпионов, а уже сегодня он с капитанской повязкой докатился до 14-й строчки в РПЛ. Однако это не мешает ему каждое трансферное окно попадать в заголовки новостей, которые то и дело его отправляют в европейские клубы. И текущее зимнее трансферное окно не стало исключением. Куда может уйти Баринов? И что уже сейчас предпринимает «Локомотив»?

Вероятность трансфера и имя клуба

Полгода назад агент Дмитрия Баринова сообщал об интересе Дженнаро Гаттузо и его «Валенсии», а еще несколько лет назад были слухи о «Байере», но сейчас о подобных клубах мечтать не приходиться.

Турецкие СМИ растиражировали новость об интересе «Бешикташу» к Баринову, но к подобного рода слухам изначально не стоило относиться серьезно, так как турки часто сочиняют «утки» с участием игроков РПЛ. Однако позже факт возможного трансфера подтвердил президент «Бешикташа», а позже и агент Баринова Павел Банатин удостоверил о запросе турков, но отметил, что первое предложение не удовлетворило «Локомотив».

Трансферная стоимость Баринова составляет 9 млн евро, но как сообщал ранее «Матч ТВ», в контракте полузащитника подписана сумму отступных в размере 15 млн евро. Это невероятно много для «Бешикташа», но есть один важный нюанс. Контракт Дмитрия действует до лета 2024-го года, то есть еще полтора года, а учитывая желание Баринова играть в Европе и неоднозначное положение «Локомотива», он может решиться на переезд в Турцию. «Локомотив» рискует потерять Баринова и не получить за его уход ничего, так что 6-8 млн евро, которые предлагает «Бешикташ» прямо сейчас, можно считать неплохими деньгами за уже немолодого, 26-летнего воспитанника.

А что делать «Локо»?

Возможно, переговоры по Баринову между «Локомотивом» и «Бешикташем» пойдут легче, если московский клуб определиться с его заменой. «Спорт-Экспресс» сообщает об интересе «железнодорожников» к Аиссе Лайдуни, которого вы могли видеть на прошедшем ЧМ-2022 в составе сборной Туниса. Особенно классной вышла встреча против Дании, в которой он был признан лучшим на поле.

Аисса начинал футбольный путь во Франции, откуда транзитом через румынский клуб оказался в «Ференцвароше», за который продолжает играть с 2020-го года. Краткую информацию о возможном трансфере прокомментировал главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов:

— По этому вопросу надо обращаться в клуб к нашему спортивному директору — у меня нет деталей. Но не удивлюсь, если такой интерес действительно существует: Аисса — очень качественный футболист, и спрос на него после чемпионата мира только вырос. Достоверно могу сказать, что у «Ференцвароша» есть, в частности, два конкретных предложения из Cерии А, которые пока не устраивают руководство. При этом меня радует то, что сам хавбек не отвлекается на трансферные слухи и работает в обычном режиме — ответственно и с усердием, — сказал Черчесов.

«Локомотиву» выиграть конкуренцию у клубов Серии А будет невероятно трудно, но если российскому клубу удастся убедить тунисца перейти в РПЛ, то это можно будет считать большой локальной победой на трансферном рынке. Transfermarkt оценивает Лайдуни в 4 млн евро, а учитывая то, что рекордной продажей «Ференцвароша» стал трансфер Мухамеда Бешича за 4,8 млн евро в 2015-м году, вряд ли венгры будут сильно заламывать цену на игрока, которого желает купить «Локомотив».