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Дзюбе нельзя идти в «Торпедо». Это плохо закончися и для него, и для клуба

Он мог бы стать героем новой команды, но вылетит с ней из РПЛ.
Дзюбе нельзя идти в «Торпедо». Это плохо закончися и для него, и для клуба
21 января 2023 08:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: Константин Рыбин / РФС

Артём Дзюба в начале ноября 2022-го года расторг контракт с первым и последним иностранным клубом в своей карьере «Аданой Демирспор». С тех пор российский форвард погряз в неопределенности, ведь у него больше нет предложений из Европы или из Азии, где когда-то ему готовы были дать огромную зарплату, несравнимую даже с окладом в «Зените». В 34 года лучший бомбардир в истории РПЛ остался у разбитого корыта, а судя по инсайдам и некоторым источникам, у Артема есть лишь один вариант - московское «Торпедо».

На первый взгляд их тандем может быть оптимальным для обеих сторон. Дзюба вернётся в родное болото (РПЛ), а «Торпедо» получит мощного страйкера, который сможет помочь сохранить место в лиге. Однако на самом деле всё куда сложнее, чем может показаться.

Почему это не нужно Дзюбе?

Дзюба покидал «Зенит» в статусе лидера, чей авторитет и уровень игры не мог подвергаться сомнениям, но провал в Турции реально пошатнул репутацию Артёма. Наиболее удобным для него вариантом был бы переход в ту команду, которая бы гарантировала ему удобную схему и классных подносчиков снарядов, но в «Торпедо» и далеко нет игроков уровня Малкома, Клаудиньо и других, которые помогали Дзюбе бить рекорды в «Зените».

До конца сезона осталось 13 туров, в зимнее трансферное окно «Торпедо» не предпринимает явные попытки усилить команду, клуб занимает последнюю позицию в турнирной таблице и отстает от спасительной 12-й строчки на 11 очков. Короче говоря, есть все предпосылки, что «Торпедо» вылетит в Первую лигу. Дзюба - классный игрок по меркам РПЛ, но даже если Андрей Талалаев построит игру вокруг новичка, то вряд ли чёрно-белые сумеют вскарабкаться.

Возвращение Дзюбы в РПЛ неинтересное и неоднозначное решение, которое может превратиться в фиаско. Ему нельзя рисковать.

Почему это не нужно «Торпедо»?

В качестве контраргументов предыдущему пункту можно было бы вспомнить успешные аренды Дзюбы в тульский «Арсенал» и «Ростов», но не нужно забывать, что Артему уже 34 года, и ему больше не нужно так биться за карьеру, как он это делал ранее.

«Торпедо» является одним из самых бедных (если не самым) клубом РПЛ, но клуб желает подписать человека, который ранее получал больше всех в лиге. Понятно, что Дзюба не имеет право просить былую газпромовскую зарплату, но и за гроши он явно играть не готов. Куда логичнее «Торпедо» было бы вложить эти деньги в другие нужды, ведь идти в all-in и делать ставку на одного 34-летнего игрока, который даже не тренируется уже несколько месяцев, выглядит как-то неразумно.

Желание «Торпедо» остаться в РПЛ понятно и естественно, но оно больше напоминает предсмертную агонию. Если вылет неизбежен, то боссам клуба лучше признаться в этом, нежели закапывать его ещё глубже. Уверен, что есть куда более логичные и правильные решения.

источник: «Советский спорт»
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