Карпин справится и так, но нужны по игроку в центр каждой линии. Задачи «Ростова» на зиму-2022/23

КАРПИН – НАШЕ ВСЕ

«Ростову» очень сложно давать какие-то советы. Прошлой осенью он стал главным открытием сезона, сочетая впечатляющие результаты (победы над «Динамо» – дважды, «Спартаком» и «Краснодаром» и третье место после 17 туров) с великолепной работой с молодежью.

О последнем свидетельствуют два факта. В топ-10 наиболее выросших в цене футболистов РПЛ сразу трое представляют «Ростов»: Даниил Уткин (+4 млн евро до 7 млн), Данил Глебов (+3,5 млн до 7,5 млн) и Александр Сильянов (+2,6 млн до 3 млн). Кроме того, transfermarkt включил желто-синих в топ-20 команд Европы для развития молодых футболистов. Этот рейтинг основан на сочетании количества молодых игроков в составе и сыгранных ими минут.

Источник фото: ФК «Ростов»

Какое из двух направлений сейчас в приоритете: медали в сезоне или продолжение работы на перспективу? Две эти задачи нередко прямо противоречат друг другу, несмотря на выдающуюся работу Валерия Карпина. Пожалуй, это и есть основополагающая задача ростовчан – создать для тренера максимально комфортные условия работы. Остальное он сделает сам.

КТО В ЦЕНТР ОБОРОНЫ?

Вот наглядный пример того, как задача развития игроков и выигрыша медалей контрастируют друг с другом. Центр обороны – один из определяющих результаты команд фактор, а у Карпина здесь только один опытный игрок Максим Осипенко. Помимо него есть Данила Прохин (21 год), Александр Мухин (20) и Виктор Мелехин (19).

Источник фото: ФК «Ростов»

Последний наиграл в РПЛ приличные 13 матчей и смотрелся не так уж плохо, но если перед командой стоит задача войти в тройку, стоит позаботиться об укреплении этой позиции. Думаю, в «Ростове» полагали так же. На это намекает рассказ Романа Гутцайта о том, что клуб предлагал находившемуся в аренде в «Мальме» Деннису Хаджикадуничу два варианта: возвращение в Россию или продажа. То есть желто-синие намеревались или им укрепить оборону, или приобретенным на деньги от его продажи новичком.

Получилось же некрасиво. Боснийский футболист самовольно подписал арендное соглашение с «Мальоркой». Видимо, воспользовался правом от ФИФА приостановить контракт. Вот только свою команду не стал даже предупреждать. Ростовчане узнали обо всем из СМИ и теперь намерены подавать иск в ФИФА.

Надеюсь, они его выиграют, однако даже если это произойдет, то не завтра, а защитник нужен уже сейчас.

СОХРАНИТЬ СИЛЬЯНОВА

Воспитанник ЦСКА, принадлежащий «Локомотиву», осенью выдал очень качественный отрезок – в РПЛ 2 гола и 1 передача плюс 0,4 удара за игру и 0,5 передачи под удар. Для защитника совсем недурно.

Сильянов настолько здорово проявил себя, что «Локо» после перезагрузки вознамерился вернуть своего футболиста, находящегося в аренде с правом выкупа. Ростовчане планируют активировать опцию за 3 млн, а железнодорожники думают о том, как заполучить игрока обратно. Насколько нам известно, юридических оснований для расторжения договора аренды нет. Того же мнения придерживается агент игрока Вадим Шпинев.

Источник фото: ФК «Ростов»

Сильянов хорош на обоих флангах обороны и осенью был лучше любого крайнего защитника «Ростова», так что потерять его клуб может себе позволить только за очень хорошие деньги.

УКРЕПИТЬ ЦЕНТР ПОЛУЗАЩИТЫ

В трио с великолепными Глебовым и Уткиным, которых хотят все наши топ-клубы, Карпин осенью использовал Кирилла Щетинина или Алексея Миронова, но оба они не добавляли команде качества. Косвенным подтверждением тому крайне посредственные оценки обоих на Whoscored: 6,49 у Щетинина и 6,43 у Миронова. В отдельном матче к автоматическим оценкам не стоит относиться слишком серьезно, но на дистанции они вполне показательны.

Источник фото: ФК «Ростов»

Со стороны Карпина было бы нормально продолжать доверять молодым парням и развивать их, однако если все-таки стоит задача заполучить медали (и не факт, что в ближайшее время она представится, ведь лидеров летом наверняка разберут клубы побогаче), стоит озаботиться подписанием опытного центрального полузащитника. На мой взгляд, оставивший «Химки» Денис Глушаков отлично подошел бы на эту роль. Отношения с тренером у него хорошие, Карпин даже вызывал полузащитника в сборную осенью 2021-го.

НАЙТИ КОМЛИЧЕНКО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ДУБЛЕРА

Формально эту роль исполняют Егор Голенков и Артем Нтумба Муамба, плюс на сборы отправился Кирилл Моисеев, но хотелось бы видеть сменщика, действительно способного усилить игру со скамейки запасных.

Если закрыть глаза на возраст, то среди свободных агентов есть Сильвестр Игбун и Андрей Панюков. А если задача придерживаться рамок стратегии обязательна, то стоило бы попробовать договориться с 22-летним Тимуром Сулеймановым («Пари НН») или 23-летним Александром Руденко («Химки»). У первого осенью на счету семь голов, у второго – три.

Источник фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

Кстати, не бесперспективной выглядит и идея попробовать арендовать у «Ахмата» Гамида Агаларова. Осенью лучший бомбардир прошлого сезона вдруг осел в Грозном на скамейке запасных, так что цепляться за него особо не станут, зато в завершении атак он может быть очень эффективен.