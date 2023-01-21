World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карпин справится и так, но нужны по игроку в центр каждой линии. Задачи «Ростова» на зиму-2022/23

Осипенко и Глебову нужны более опытные напарники, а Комличенко – более результативный дублер.
Карпин справится и так, но нужны по игроку в центр каждой линии. Задачи «Ростова» на зиму-2022/23
21 января 2023 12:09
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Ростов»

КАРПИН – НАШЕ ВСЕ

«Ростову» очень сложно давать какие-то советы. Прошлой осенью он стал главным открытием сезона, сочетая впечатляющие результаты (победы над «Динамо» – дважды, «Спартаком» и «Краснодаром» и третье место после 17 туров) с великолепной работой с молодежью.

О последнем свидетельствуют два факта. В топ-10 наиболее выросших в цене футболистов РПЛ сразу трое представляют «Ростов»: Даниил Уткин (+4 млн евро до 7 млн), Данил Глебов (+3,5 млн до 7,5 млн) и Александр Сильянов (+2,6 млн до 3 млн). Кроме того, transfermarkt включил желто-синих в топ-20 команд Европы для развития молодых футболистов. Этот рейтинг основан на сочетании количества молодых игроков в составе и сыгранных ими минут.

Источник фото: ФК «Ростов»

Какое из двух направлений сейчас в приоритете: медали в сезоне или продолжение работы на перспективу? Две эти задачи нередко прямо противоречат друг другу, несмотря на выдающуюся работу Валерия Карпина. Пожалуй, это и есть основополагающая задача ростовчан – создать для тренера максимально комфортные условия работы. Остальное он сделает сам.

КТО В ЦЕНТР ОБОРОНЫ?

Вот наглядный пример того, как задача развития игроков и выигрыша медалей контрастируют друг с другом. Центр обороны – один из определяющих результаты команд фактор, а у Карпина здесь только один опытный игрок Максим Осипенко. Помимо него есть Данила Прохин (21 год), Александр Мухин (20) и Виктор Мелехин (19).

Источник фото: ФК «Ростов»

Последний наиграл в РПЛ приличные 13 матчей и смотрелся не так уж плохо, но если перед командой стоит задача войти в тройку, стоит позаботиться об укреплении этой позиции. Думаю, в «Ростове» полагали так же. На это намекает рассказ Романа Гутцайта о том, что клуб предлагал находившемуся в аренде в «Мальме» Деннису Хаджикадуничу два варианта: возвращение в Россию или продажа. То есть желто-синие намеревались или им укрепить оборону, или приобретенным на деньги от его продажи новичком.

Получилось же некрасиво. Боснийский футболист самовольно подписал арендное соглашение с «Мальоркой». Видимо, воспользовался правом от ФИФА приостановить контракт. Вот только свою команду не стал даже предупреждать. Ростовчане узнали обо всем из СМИ и теперь намерены подавать иск в ФИФА.

Надеюсь, они его выиграют, однако даже если это произойдет, то не завтра, а защитник нужен уже сейчас.

СОХРАНИТЬ СИЛЬЯНОВА

Воспитанник ЦСКА, принадлежащий «Локомотиву», осенью выдал очень качественный отрезок – в РПЛ 2 гола и 1 передача плюс 0,4 удара за игру и 0,5 передачи под удар. Для защитника совсем недурно.

Сильянов настолько здорово проявил себя, что «Локо» после перезагрузки вознамерился вернуть своего футболиста, находящегося в аренде с правом выкупа. Ростовчане планируют активировать опцию за 3 млн, а железнодорожники думают о том, как заполучить игрока обратно. Насколько нам известно, юридических оснований для расторжения договора аренды нет. Того же мнения придерживается агент игрока Вадим Шпинев.

Источник фото: ФК «Ростов»

Сильянов хорош на обоих флангах обороны и осенью был лучше любого крайнего защитника «Ростова», так что потерять его клуб может себе позволить только за очень хорошие деньги.

УКРЕПИТЬ ЦЕНТР ПОЛУЗАЩИТЫ

В трио с великолепными Глебовым и Уткиным, которых хотят все наши топ-клубы, Карпин осенью использовал Кирилла Щетинина или Алексея Миронова, но оба они не добавляли команде качества. Косвенным подтверждением тому крайне посредственные оценки обоих на Whoscored: 6,49 у Щетинина и 6,43 у Миронова. В отдельном матче к автоматическим оценкам не стоит относиться слишком серьезно, но на дистанции они вполне показательны.

Источник фото: ФК «Ростов»

Со стороны Карпина было бы нормально продолжать доверять молодым парням и развивать их, однако если все-таки стоит задача заполучить медали (и не факт, что в ближайшее время она представится, ведь лидеров летом наверняка разберут клубы побогаче), стоит озаботиться подписанием опытного центрального полузащитника. На мой взгляд, оставивший «Химки» Денис Глушаков отлично подошел бы на эту роль. Отношения с тренером у него хорошие, Карпин даже вызывал полузащитника в сборную осенью 2021-го.

НАЙТИ КОМЛИЧЕНКО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ДУБЛЕРА

Формально эту роль исполняют Егор Голенков и Артем Нтумба Муамба, плюс на сборы отправился Кирилл Моисеев, но хотелось бы видеть сменщика, действительно способного усилить игру со скамейки запасных.

Если закрыть глаза на возраст, то среди свободных агентов есть Сильвестр Игбун и Андрей Панюков. А если задача придерживаться рамок стратегии обязательна, то стоило бы попробовать договориться с 22-летним Тимуром Сулеймановым («Пари НН») или 23-летним Александром Руденко («Химки»). У первого осенью на счету семь голов, у второго – три.

Источник фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

Кстати, не бесперспективной выглядит и идея попробовать арендовать у «Ахмата» Гамида Агаларова. Осенью лучший бомбардир прошлого сезона вдруг осел в Грозном на скамейке запасных, так что цепляться за него особо не станут, зато в завершении атак он может быть очень эффективен.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Карпин справится и так, но нужны по игроку в центр каждой линии. Задачи «Ростова» на зиму-2022/23
Карпин справится и так, но нужны по игроку в центр каждой линии. Задачи «Ростова» на зиму-2022/23
Осипенко и Глебову нужны более опытные напарники, а Комличенко – более результативный дублер.
21.01.2023 12:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дзюбе нельзя идти в «Торпедо». Это плохо закончися и для него, и для клуба
Дзюбе нельзя идти в «Торпедо». Это плохо закончися и для него, и для клуба
Он мог бы стать героем новой команды, но вылетит с ней из РПЛ.
21.01.2023 08:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Баринов может покинуть «Локомотив». Клуб уже подыскал замену
Баринов может покинуть «Локомотив». Клуб уже подыскал замену
Возможно, трансфер капитана всем на руку.
21.01.2023 08:02
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль
Дмитрий Селюк: На месте Дзюбы объявил бы - готов подписать контракт с зарплатой в 1 рубль
«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
20.01.2023 18:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
Пересобрать оборону и заочно подготовить Промеса. Задачи «Спартака» на зиму-2022/23
Пересобрать оборону и заочно подготовить Промеса. Задачи «Спартака» на зиму-2022/23
Зимняя трансферная кампания красно-белых получается довольно осторожной – в команду приехали только два молодых защитника. Так что многое будет зависеть от внутренних ресурсов.
20.01.2023 17:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Прихода Дзюбы в «Торпедо» не хотел Талалаев
Алексей Сафонов: Прихода Дзюбы в «Торпедо» не хотел Талалаев
«Торпедо» отказалось от услуг Артема Дзюбы.
20.01.2023 14:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ливерпуль» против «Челси». Превью встречи кризисных грандов АПЛ
«Ливерпуль» против «Челси». Превью встречи кризисных грандов АПЛ
Середина таблицы, большое количество травм и огромная мотивация.
20.01.2023 11:58
Футбол
автор: Никита Шмытов
РПЛ заняла 80-е место в списке сильнейших лиг мира. Выше оказались даже Замбия и Таиланд
РПЛ заняла 80-е место в списке сильнейших лиг мира. Выше оказались даже Замбия и Таиланд
А чемпионат Бразилии опередил АПЛ.
20.01.2023 08:30
Футбол
автор: Никита Шмытов
Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы
Камбэк имени Мареза! В игре с «Тоттенхэмом» алжирец спас для «МС» три очка и чемпионские перспективы
После первого тайма «горожане» безнадежно горели 0:2, но после перерыва за дело взялся Марез.
20.01.2023 08:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
Месси против Роналду: в последний раз?
Месси против Роналду: в последний раз?
«ПСЖ» — Эр-Рияд — 5:4, Роналду — Месси — 23:23! Такой получилась, возможно, последняя встреча двух легенд.
19.01.2023 22:55
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика