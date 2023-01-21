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«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в дебютном матче Зоммера и первом в 2023 году

За три недели до первого матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов за мюнхенского гранда тревожно.
«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в дебютном матче Зоммера и первом в 2023 году
21 января 2023 13:30
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Бавария»

«ЛЕЙПЦИГ» СЫГРАЛ НА РАВНЫХ С ФАВОРИТОМ

К сожалению, бундеслига не так часто обращает на себя наше внимание. В основном это происходит, когда «Боруссия» Дортмунд или «Лейпциг» пытаются навязать борьбу «Баварии». Зато каждая такая попытка заслуживает того, чтобы ее обсудить. В пятницу (вот уж необычное время для центрального матча тура, если не всего круга!) «быки» принимали на своем поле команду Юлиана Нагельсманна – тренера, который и вывел из в категорию топ.

Первый тайм командам не особо удался. «Бавария» владела мячом 63% времени и забила (Эрик Шупо-Мотинг замкнул прострел Сержа Гнабри), но нанесла всего два удара (один в створ). Но и хозяевам похвастать нечем – три удара с суммарным xG 0,14 (против 0,38).

Источник фото: ФК «Бавария»

Второй тайм «Лейпциг» провел куда более акцентированно и закономерно отыгрался (7-5 по ударам, по xG 0,62-0,29) благодаря расторопности защитника Марселя Хальстенберга, в падении из вратарской замкнувшего скидку Доминика Собослаи. В концовке каждая из команд могла прикарманить три очка, но Конрад Лаймер, находясь напротив ворот, выстрелил над перекладиной, а бивший с линии штрафной Томас Мюллер чуть-чуть не попал в ближний угол.

В результате команды расстались миром, и «Фрайбург» получил возможность сократить отставание от мюнхенского суперклуба до двух очков. Для этого ему сегодня вечером надо будет победить в Вольфсбурге. А вот «Лейпциг» по-прежнему отстает от «Баварии» на шесть очков.

ДЕБЮТ ЗОММЕРА ЗА «БАВАРИЮ»

Надежды преследователей рекордмайстера держались на том, что легендарный вратарь Мануэль Нойер неудачно покатался на лыжах и выбыл до конца сезона. Баварцы рассматривали несколько вариантов замены, самым предпочтительным из которых для конкурентов было возвращение из аренды в «Монако» Александра Нюбеля.

Но случилось худшее – долго державшаяся за Яна Зоммера «Боруссия» Менхенгладбах прознала о том, что «Бавария» готова пригласить из «Ниццы» Каспера Шмейхеля, и дрогнула, отдав своего многолетнего стража ворот за 8 млн евро.

Чтобы понять, насколько швейцарец крут, достаточно вспомнить, что именно ему принадлежит рекорд бундеслиги по количеству сейвов в одном матче – 19! Естественно, в игре с «Баварией, причем прошедшей осенью. То есть Зоммер не просто был в порядке когда-то, а является топом прямо сейчас. Его дебют и пришелся на матч с «Лейпцигом».

Источник фото: ФК «Бавария»

Перед игрой Зоммер дал пять каждому из партнеров по отдельности, как бы пытаясь почувствовать себя здесь своим. А Нагельсманн перед матчем говорил, что у вратаря «нет причин нервничать». В своих непосредственных обязанностях он действительно не сплоховал, отбив то, что было возможно, а вот в пас играл несколько хуже того же Нойера, показав лишь 84 процента точности (31 точная передача из 37).

Во-первых, в игре внизу он чувствует себя не так комфортно, как на ленточке (лично мне этим напоминает Руслана Нигматуллина). Во-вторых, партнеры довольно регулярно его нагружали, в том числе под давлением, что для него не столь привычно, как для того же Нойера. В-третьих, через него баварцы пытались выходить в атаку, выманивая соперника для последующего заброса вперед в разряженное пространство, а средний пас у него не идеальный.

А еще забавно, что Зоммер закосплеил Нойера. Поднятая вверх рука Нойера после пропущенных мячей уже давно стала не только мемом, но и неким символом этого вратаря. Он поднимает ее, как бы сигнализируя о нарушении правил не только в спорных эпизодах (потенциальный фол или офсайд), но даже когда пропускает ударом издали. Это его рефлекс. Так вот Зоммер в Лейпциге тоже сразу поднял руку после гола Хальстенберга. Правда, у него причина была серьезнее. Хозяева отобрали мяч у Йозуа Киммиха, затолкав его в собственной штрафной.

ОПАСЕНИЯ ПЕРЕД «ПСЖ»

Спортивный директор «Баварии Хасан Салихамиджич поставил после игры справедливый диагноз, признав, что команде не хватало точности, агрессивности и интенсивности. «Вероятно, нам придется набирать форму через матчи», – предположил он. Эта игра ведь стала первой для команды после паузы на чемпионат мира. Зато в следующие 16 дней ее ждут еще четыре встречи – с «Кельном», «Айнтрахтом», «Майнцем» (в Кубке) и «Вольфсбургом». А 14 февраля (через три недели) игра в Париже в Лиге чемпионов.

При этом «Баварию» потрясывало перед возобновлением сезона. Помимо Нойера до конца сезона выбыл Люка Эрнандес, сроки возвращения Нассаира Мазрауи неизвестны, а Садио Мане вообще пропал с радаров после того, как из-за травмы не смог выступить на чемпионате мира. Плюс под вопросом форма немецких футболистов, проваливших выступления в Катаре. Та же результативная ошибка Киммиха не объясняется ли длительным простоем после разочаровывающе быстрого вылета с ЧМ?

Источник фото: ФК «Бавария»

Также под вопросом готовность играть в основе Томаса Мюллера. В нападении Нагельсманн предпочитает Эрика Шупо-Мотинга, а атакующее трио полузащитников составляют Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Лерой Сане. Мюллеру хватит профессионализма, чтобы спокойно работать, принимая тот факт, что он теперь только пятый кандидат на игру в старте, но долго ли он сможет терпеть смену статуса?

источник: «Советский спорт»
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