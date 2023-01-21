Не топы, а середняки. «Ливерпуль» в 1000-м матче Клоппа разошелся с «Челси» унылой ничьей

ДВА РАНЕНЫХ ТИГРА

К тысячному матчу своей тренерской карьере Юрген Клопп подошел в ситуации, когда «Ливерпуль» называют худшим за все время работы под руководством выдающегося немецкого тренера. На то были и объективные причины вроде обилия травм и отъезда Садио Мане, и очевидные ошибки руководства и самого Клоппа. В любом случае, девятое место не могло устраивать никого.

Но самое удивительное, что «Челси» к этой встрече добрался в еще более кошмарном состоянии. У нового главного тренера Грэма Поттера, сменившего опытного Томаса Тухеля, не получается совсем ничего. Лондонцы оказались в депрессии, чему свидетельством одна победа в четырех последних турах АПЛ и соседнее с «Ливерпулем» десятое место.

О кадровом кризисе команд говорят и составы на этот матч, выглядевшие так, будто они сошлись к каком-нибудь второсортном кубке. У красных с первых минут появились Стефан Байчетич, Харви Эллиотт и зимний новичок Коди Гакпо, а Трент Александер-Арнольд уступил место на правом фланге обороны… Джеймсу Милнеру. А у синих Бенуа Бадьяшиль (второй матч в АПЛ), Конор Галлахер и Льюис Холл. Здесь непривычно видеть в запасе Калиду Кулибали.

ХУДШИЙ «ЛИВЕРПУЛЬ» КЛОППА

Перестановки в обороне (не было ведь и Вирджила ван Дейка) совершенно не добавляют команде Клоппа надежности, чему свидетельством гол Кая Хаверца уже на третьей минуте. Пришел он с углового, глупо заработанного Милнером. Он не увидел рикошета от партнера и спокойно сопроводил мяч за лицевую. Подача же нашла в штрафной Бадьяшиля, скинувшего мяч Тьяго Силве. Бразилец пробил в штангу, а Хаверц оказался первым на добивании. Хозяевам повезло, что ВАР углядел у него микроскопический офсайд.

Никакого вывода из этого эпизода защитники хозяев не сделали. Во второй половине тайма они вновь упустили Бадьяшиля, и Алиссон Бекер с трудом среагировал на удар в противоход. Моментов могло быть и больше, ведь Ибраима Конате и Джо Гомес почему-то отказывались плотно играть с оппонентами и регулярно упускали Хаверца и Джейсона Маунта, то те боялись брать игру на себя и все время пасовали партнерам.

Вообще, глядя на игру «Ливерпуля», сложно поверить своим глазам. Мерсисайдцы выглядят совершенно разобранными. У команды нет ни знаменитого выхода из обороны, ни контроля мяча в середине поля (зачем подписывали Льяго Алькантару?), ни набегов в финальной трети поля. Салах забыл все умения, которыми поражал АПЛ, Гакпо не центральный нападающий, а Эллиот в роли левого вингера не соответствует уровню «Ливерпуля».

Даже разбитый «Челси» на этом фоне выглядит цельным коллективом с понятными задачами. «Энфилд» это «зрелище» сопровождал гробовым молчанием. Это была игра откровенных середняков.

ВКУСНЫЙ ДЕБЮТ МУДРИКА

На фоне происходившего в первом тайме игра «Ливерпуля» во втором стала откровением. Мерсисайдцы прибавили в прессинге, движении командном и движении мяча, стали быстрее и качественнее доставлять мяч в штрафную. В таких ситуациях принято задаваться вопросом, что тренер говорил в перерыве. В данном случае я бы присоединился к этому хору и выразил желание послушать Клоппа в раздевалке.

Поттер быстро осознал, что все разваливается, и сделал замену, которую многие ждали – вместо Холла в нападение вышел реактивный украинский нападающий Михайло Мудрик. «Челси» вновь переломил ход встречи, вернув контроль над мячом. А новичку хватило менее десяти минут для того, чтобы создать голевой момент у ворот Алиссона – отдал мяч в штрафной Галлахеру, сам его подхватил после падения партнера, ушел в сторону от Гомеса и пробил чуть мимо ближнего угла.

Спустя пару минут Мудрик не убежал к воротам только потому, что Милнер ценой желтой карточки срубил оппонента. Затем дважды выскочил у него за спиной, и только когда Клопп наконец признал очевидное – ветеран физически не может успеть за молодым украинцем. На поле вышел Трент, тренировавшийся после травмы всего один день.

В концовке вместо получившего повреждение Тревора Чалоба вышел Сесар Аспиликуэта, для которого этот матч стал пятисотым (!) за «Челси». Впечатляющее достижение, которого до него покорялось всего пятерым футболистам.

АПЛ. 21-й тур

«Ливерпуль» - «Челси» - 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер (Александер-Арнольд, 72), Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 82), Алькантара, Кейта (Нуньес, 63), Салах, Эллиотт (К. Джонс, 82), Гакпо (Хендерсон, 82).

«Челси»: Кепа, Чалоба (Аспиликуэта, 81), Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Жоржиньо, Зиеш, Маунт (Чуквуэмека, 81), Холл (Мудрик, 55), Хаверц (Обамеянг, 81)

Предупреждения: Байчетич, 34. Милнер, 66. Чалоба, 80. К. Джонс, 90.

Судья: Оливер.