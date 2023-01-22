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Сохранить Смолова и прокачать молодежь. Задачи «Динамо» на зиму-2022/23

Все худшее, что могло случиться с бело-голубыми, уже произошло летом, так что теперь время планомерно строить обновленную команду.
Сохранить Смолова и прокачать молодежь. Задачи «Динамо» на зиму-2022/23
22 января 2023 11:36
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Динамо"

Спокойствие, только спокойствие

Это может прозвучать банально и скучно, но нынешнему «Динамо» зимой требуется только одно – планомерная работа по графику с минимумом потрясений. Все самое неприятное с командой уже произошло летом, когда ее покинули и прекрасный тренер Сандро Шварц, и большая группа легионеров с Себастьяном Шиманьски и Николой Моро во главе.

Селекционный отдел довольно быстро нашел замену выпавшим, но сходу вписать их в команду не удалось. Отсюда скомканная первая часть сезона, в которой были как несомненные успехи (победы над «Спартаком» и ЦСКА), так и заметные неудачи (по два поражения от «Ростова» и «Ахмата», проигрыши «Сочи» и «Зениту»).

Крупных приобретений динамовцы не планируют (об этом говорил Славиша Йоканович), зато очень внимательно присматриваются к внутренним резервам. Оттого на сборы с командой отправилась большая группа молодежи, получившая шанс закрепиться в первой команде. Всё говорит о том, что тренеру придется решать все вопросы имеющимися средствами.

Сохранить Смолова

В последние несколько дней появилась информация об интересе к форварду со стороны «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб якобы предлагает 32-летнему игроку контракт на 2,5 года. Звучит правдоподобно, однако Федор нужен и своей родной команде. Осенью в 15 матчах РПЛ (13 в основе) он набрал 9 (7+2) очков результативности.

В спину ему еще дышит Константин Тюкавин (оформил хет-трик в первой товарищеской игре 2023 года), так что пара форвардов у бело-голубых вырисовывается отличная. Было бы здорово ее сохранить.

В противном случае надо стрясти с турков максимум – 5-7 млн евро. Тогда появятся деньги на поиск Смолову перспективной замены. Но такой ход был бы желателен летом, потому что новичку наверняка потребуется время на адаптацию, а у команды впереди финишная прямая, от которой зависит исход сезона.

Прокачать Гагнидзе

Сильнее всего по динамовцам летом ударил отъезд двоих основных центральных полузащитников Шиманьски и Моро. Второму нашли замену в лице Матиаса Норманна. Из-за травмы норвежца тренерский штаб не успел вписать его в игровые построения (180 минут в РПЛ), но у меня нет сомнений, что в течение сборов эта задача будет решена.

Куда важнее придумать что-то со второй провисшей позицией. Осенью ее зачастую занимал Арсен Захарян, но при переходе из нападения в середину поля страдают все – и средняя линия, где игроку приходится много бегать вместо того, чтобы творить, и нападение, где ему нет достойной подмены. В общем, потенциал «Динамо» в этом случае сильно страдает. Так что Йокановичу нужен другой ход.

Еще одним центральным полузащитником, закрепившимся осенью, стал Лука Гагнидзе. В целом он вызывает симпатию, но пока не стал игроком, определяющим игру команды, а на этой позиции нужен именно такой. Гагнидзе же в лучшем случае не портит картину, а этого мало. Если Йоканович прав, и трансферов больше не будет, надо придумать, как извлечь из 19-летнего полузащитника больше.

Ну, а вообще-то, если не учитывать по описанным выше причинам Захаряна, в распоряжении тренера остается всего три центральных полузащитника на три позиции. Этого в любом случае мало.

Замаскировать недостатки Паршивлюка и Дасы

Еще одна сложносочиненная позиция – правого защитника, где у «Динамо» два возрастных игрока: 30-летний Эли Даса и 33-летний Сергей Паршивлюк. Оба они оставляют неоднозначное впечатление. И если в игре с мячом они действуют неплохо (особенно остро подключается к атакам израильтянин, у которого 0,6 передач под удар за игру), то обязанности по обороне своих ворот они исполняют далеко не лучшим образом.

Например, тот же Даса по перехватам в команде аж 11-й (0,7 – столько же у Захаряна), а Паршивлюк 12-й по отборам (1,3 – меньше, чем у вингера Муми Нгамале). Это крайне (крайне!) скудная статистика. В силу их возраста прокачивать отбор и умение вести единоборств поздновато, так что надо придумать, как замаскировать недоработки ветеранов в обороне дополнительным страхующим игроком. Третьим ли центральным защитником или за счет смещений опорника, решать Йокановичу. Мы же обозначаем проблему.

Развитие молодежи

В «Динамо» по меньшей мере семеро футболистов в возрасте до 23 лет претендуют на место основе: Захарян, Гагнидзе (по 19 лет), Тюкавин, Саба Сазонов (по 20), Николас Маричаль (21), Роберто Фернандес (22) и Вячеслав Грулев (23). Хотелось бы весной увидеть их прогресс, а для этого надо иметь четкую программу развития футболистов, как было в случае с Александром Головиным с ЦСКА. Хочется верить, что у Йокановича она есть.

источник: «Советский спорт»
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