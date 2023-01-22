«Спартак» занял 464-е место в рейтинге клубов, «Зенит» - 398-е. Разбираем очередной рейтинг от IFFHS

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) c 1991-го года занимается составлением рейтинга самых сильных клубов мира. При их ранжировании учитываются результаты команд в чемпионате, кубке и на международных турнирах. В разное время лидерами списка становились «Барселона», «Реал», «Ливерпуль» и другие гранды. Однако не обходилось и без сюрпризов. Например, в 2016-м году лучшим клубом мира был признан колумбийский «Атлетико Насьональ», а в 2021-м - «Палмейрас» из Бразилии. В январе середине января 2023-го года IFFHS опубликовала новый рейтинг за 2022-й год. Что в нем интересного?

Неочевидный лидер

«Палмейрас» не смог стать третьим клубом в истории рейтинга, которому бы удалось удерживать лидерство два года подряд, но его подвинул не европейский гранд, а сосед по бразильской лиге - «Фламенго». В 2022-м году «Фламенго» занял лишь пятое место в местной Серии А, зато выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, благодаря чему и занял первое место в списке.

Какие еще неожиданности?

Первые два места заняли команды-сюрпризы, а дальше в списке такой же хаос? Не совсем. В топ-10 влетели «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Реал», «Бенфика», «РБ Лейпциг» и «Порту». Также в числе лучших неожиданно затесался ПСВ, который не дал войти в десятку «Баварии» (11-е место), «ПСЖ» (16), «Барселоне» (20) и другим признанным топ-клубам мира.

Более того, ту же «Барселону» обогнал не только ПСВ, но и «Олимпия» (Парагвай), Аль-Ахли (Египет), Индепендьенте дель Валье («Эквадор») и «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).

Российские клубы присутствуют?

В виду практически полного отсутствия российских клубов в международных турнирах, командам из РПЛ было трудно подобраться к высоким позициям, но даже попадание в список уже можно считать успехом по нынешним меркам.

«Зенит» занял почетное 398-е место из 500, обогнав «Верону» (Италия), «Лидс» (Англия), «Торпедо» из Кутаиси (Грузия), но питерцы оказались ниже «Чеджу Юнайтед» (Корея), «Пахтакора» (Узбекистан), «Арарата» (Армения) и многих других.

«Спартак» тоже попал в список, но куда ниже - 464-е место. Удалось по очкам обойти следующие клубы: «Такуари» (Парагвай), «Аугсбург» (Германия), «Риека» (Хорватия), но красно-белые не дотянулись до «Аль-Хиляль Порт-Судан» (Судан), «Котон Спорт» (Камерун), БАТЭ (Беларусь), «Аваи» (Бразилия) и других.

Другие российские представители, видимо, остались вне топ-500. Больше похвастаться нечем.

Где другие клубы СНГ?

Наивысшее место из всех клубов постсоветского пространства занял «Карабах» (Азербайджан) - 78-е место, а другие команды распределены следующим образом:

«Жальгирис» (Литва) - 95

«Шериф» (Молдавия) - 101

«Пюник» (Армения) - 152

«Рига» (Латвия) - 168

«Насаф» (Узбекистан) - 183

«Рига» (Латвия) - 226

«Согдиана» (Узбекистан) - 249

«Пайде» (Эстония) - 261

«Днепр-1» (Украина) - 278

«Динамо» Тбилиси (Грузия) - 278

«Шахтёр» Донецк (Украина) - 290

«Нефтчи» (Азербайджан) - 290

«Динамо» Киев (Украина) - 331

«Урарту» (Армения) - 347

«Арарат-Армения» - 372

«Динамо» Батуми (Грузия) - 386

«Левадия» (Эстония) - 389

«Пахтакор» (Узбекистан) - 390

«Зенит» (Россия) - 398

«Нымме Калью» (Эстония) - 420

«Торпедо» Кутаиси (Грузия) - 420

«Паневежис» (Литва) - 431

«Лиепая» (Латвия) - 433

«Алашкерт» (Армения) - 435

БАТЭ (Беларусь) - 435

«Хегельманн» (Литва) - 443

«Кауно Жальгирис» (Литва) - 450

«Спартак» Москва (Россия) - 464

«Динамо» Минск (Беларусь) - 473

«Шахтер» Солигорск (Беларусь) - 473

«Сабуртало» (Грузия) - 475

«Ауда» (Латвия) - 475

«Зиря» (Азербайджан) - 478