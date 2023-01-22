Переход Зоммера в «Баварию» - идеальный трансфер для всех сторон. Как так вышло?

В январе 2022-го года немецкий голкипер Александер Шволов установил рекорд по числу сейвов за один матч в Бундеслиге - 12. Однако на самом старте сезона 2022/23 рекорд пал, а его новым обладателем стал голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер, сделавший аж 19 сейвов. Тогда невероятная игра швейцарца не дала победить «Баварии» (1:1), но начиная с января 2023-го года, задача Зоммера поменяется, ведь он перешел в стан мюнхенской «Баварии». Куда делся Нойер? Зачем Зоммер гегемону Бундеслиги? Кто от этого выиграл? На эти и другие вопросы мы нашли ответы.

Зачем это «Баварии»?

В составе «Баварии» есть один из самых стабильных голкиперов мира Мануэль Нойер, но в последнее время с его состоянием есть проблемы. Он пережил вспышку рака, еле-еле восстановился от тяжелой травмы, но в начале декабря его вновь настигло несчастье - он сломал ногу на горнолыжном курорте во время отпуска, из-за чего выбыл до конца сезона.

Запасным вариантом Нойера в последние годы является Свен Ульрайх, но вряд ли его можно было бы назвать равноценной заменой Нойера, да еще и в преддверии ЛЧ, в которой «Баварии» предстоит сыграть с «ПСЖ». И именно по этому усиление вратарской позиции было главной целью для руководителей «Баварии». В СМИ появлялись разные имена: Доминик Ливакович, Диогу Кошта, Гульельмо Викарио, и даже Эмилиано Мартинеса связывали с мюнхенцами, но они выбрали другого кандидата.

Ян Зоммер, который с 2014-го года играл за менхенглабхоскую «Боруссию», наконец-то получил повышение, пускай и в 34 года. Его нельзя назвать суперстабильным и одним из лучших голкиперов мира, ведь нередко его безумные матчи сменяются детскими ошибками в важных моментах. То же самое касается и игры на ленточке, где даже в этом сезоне есть несколько вратарей, показывающих более классные результаты, но у Яна есть несколько козырей, которыми не могут похвастаться многие другие претенденты.

Все дело в стиле и особых умениях Зоммера, благодаря чему, с натяжкой, его можно назвать аналогом Нойера. И вот они:

1. Зоммер великолепно играет ногами, что невероятно важно в системе Юлиана Нагельсманна, который проповедует современный футбол с активным задействованием вратаря.

2. От предыдущего пункта отталкивается следующий - Зоммер понимает и умеет играть с высокой линией защиты. Очевидно, что равного Нойеру вратарю по агрессивной игре за пределами штрафной найти трудно, но Зоммер не сильно хуже в этом компоненте.

3. Он прекрасно знает внутреннюю кухню Бундеслиги, владеет немецким языком, что тоже немаловажно для команды, где считанное число иностранцев разбавляет чисто немецкий состав.

Учитывая возраст Нойера, которому в марте исполнится 37 лет, и приходу по-настоящему классного голкипера-конкурента, можно было бы предположить, что эпоха Мануэля подходит к концу, но это не так. На самом деле у Зоммера никогда не было опыта игры за топ-команду, ведь «Боруссию» из Менхенгладбаха и Швейцарию нельзя назвать таковыми, а значит есть риск, что Ян не потянет весь груз ответственности. Также в число минусов можно занести его небольшой рост - 183 см, что сильно усложнит задачу команды при стандартах у своих ворот, «Баварии» придется адаптироваться.

В этой сделке есть явные победители?

«Бавария» получила качественную замену Нойеру, подписав всего двухлетний контракт с новичком (то есть ничем не рискует), но не только покупатель выиграл от этого трансфера.

В очередной раз можно было бы кричать, что баварцы грабят клуб-конкурент, но это совершенно не тот случай. На самом деле «Бавария» фактически спасла «Менхенгладбах» от потери денег, ведь нет никаких сомнений, что Зоммер бы не подписал новый контракт, а действие старого кончалось уже этим летом. «Боруссия» на ровном месте получила 8+2 млн евро, что не так уж и плохо за 34-летнего вратаря.

Ну, а Зоммер наконец-то получит шанс в топ-клубе, а также наверняка напоследок заберет пару «чашек», которые станут первыми за его немецкий этап карьеры.

В этом трансфере выиграли все стороны.