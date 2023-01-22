«Наполи» продолжает лидировать, с «Юве» сняли 15 очков, Миранчук принес победу «Торино»

«ЮВЕ» ОПЯТЬ ВЛИП В СКАНДАЛ

«Ювентус» опять попал в грандиозный скандал, хорошо, что не дошло до изгнания из Серии А, как в 2006 году. Но о еврокубках «Юве» стоит забыть. Апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора и постановил снять с туринского клуба 15 очков из-за финансовых махинаций. До вечера пятницы «Ювентус» находился на третьем месте и был в зоне Лиги чемпионов, а теперь опустится на десятую строчку. Отставание от «Лацио», «Ромы» и «Аталанты» будет составлять 12 очков.

Источник фото: ФК «Ювентус»

«НАПОЛИ» ВЫИГРЫВАЕТ И БЕЗ ХВИЧИ

«Наполи» после поражения в Кубке Италии от аутсайдера «Кремонезе», отправился в Салерно в гости к еще одной команде, борющейся за выживание. Отправился без Кварацхелия - Хвича приболел.

Но сегодня «Наполи» настолько отлаженный ансамбль, что без одного из ведущих игроков может побеждать команды уровня «Салернитаны» с запасом.

Тем более, когда в составе Виктор Осимхен, за которого клуб совершенно справедливо выставил ценник в 100 млн евро. Если у нас Мудрик стоит сто лямов… Ладно не буду.

Источник фото: ФК «Наполи»

Осимхен забил в первом тайме в своем стиле - продавил, опередил защитника и сильно пробил в ближний. Боковой арбитр определил микроскопический офсайд.

На 3-й добавленной к первому тайму минуте Ди Лоренцо вколотил мяч под самую перекладину после отличной атаки гостей.

В самом начале второго тайма Осимхен добил мяч после дальнего удара Эльмаса.

Хотя впереди был еще весь тайм, в победе «Наполи» не было никаких сомнений.

Команда Спаллетти продолжает уверенно лидировать с 50-ю очками. У «Милана» 38 очков и завтра миланцы играют на выезде с «Лацио». У «Интера» - 37, черно-синие принимают «Эмполи». «Ювентус» сегодня играет дома с «Аталантой». Интересно, как будет выглядеть команда после снятия 15 очков?

МИРАНЧУК ПРИНЕС ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ «ТОРИНО»

«Торино» вчера поздно вечером играл во Флоренции с «Фиорентиной». Интересно, что «Торино» в последний раз побеждал «фиалок» на их поле в 1976 году!

Источник фото: Keystone Press Agency

И вот Алексей Миранчук писал свое имя в историю «Торино». Россиянин на 33-й минуте забил очень красивый гол. Алексей принял мяч на углу штрафной, и с места, почти без замаха, подкрутил мяч в дальний угол. Без единого шанса для вратаря. Этот гол оказался единственным в матче.