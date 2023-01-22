Футбол отвергает Дзюбу

Карьеру Артема Дзюбы вполне можно сравнивать с карьерой Карима Бензема. Конечно, это игроки разного уровня, но они одного возраста и прошедшие через нефутбольные скандалы. Вообще на этих двух примерах детям в футбольных школах можно рассказывать, как важно любить футбол, а не себя в футболе. Кроме того, тут мы видим, что одного мастерства вовсе недостаточно, чтобы уйти из футбола, оставив о себе добрую память.

Если вы забыли, Бензема перестали вызывать в сборную Франции после скандала с пленками о сексуальных похождениях партнера по национальной команде и экс-динамовца Матье Вальбуэна. Тогда Бензема даже задерживался полицией, но наказанием стало только отлучение от сборной. И оно оказалось очень страшным – игрок там и не стал чемпионом мира. И даже серебряным призером не стал, правда, из-за трагической случайности в виде травмы. А будь Бензема в составе сборной Франции, кто знает, обсуждал бы сейчас не только футбольный мир подвиги Месси.

Но тем не менее Бензема пережил скандал, отстранение от сборной, причем, той, что выиграла чемпионат мира, и по праву взял «Золотой мяч». В 34 года!

А Артем Дзюба в 34 года заканчивает с футболом, хотя РПЛ отличается от испанского чемпионата, например, в плане скорости и, скажем, с 37-летним Кристианом Нобоа «Сочи» легко заключает новый контракт. Дело все в том, что Дзюбу надломил тот самый скандал с записью на телефоне того, что нельзя показывать детям. Именно он стал началом конца его карьеры.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Отличие между двумя игроками тут в том, что Бензема играл в футбол и не обращал внимание на все остальное, в том числе на общественное мнение, а Дзюба играл в футбол, чтобы на него обращали внимание и восторгались, а не отпускали сальные шуточки. То есть первый любит футбол, а второй себя в футболе.

Причем, у Дзюбы все началось не с пленки, а с конфликта с болельщиками, которых за «критику Дзюбы с трибун» стали забирать в полицию. Игрок, ясное дело, на это не реагировал, поэтому болельщики считали, что чуть ли не он сам просил полицию заниматься репрессиями. Я практически не сомневаюсь, что именно поэтому ему взломали телефон и вытащили на публичное пространство неприглядное видео. Как бы там ни было, кто бы за этим ни стоял, своей цели они достигли – Дзюба стал угасать.

Видео затмило чемпионат мира в России, на который Дзюба мог и не попасть. Ведь он тогда играл не в «Зените», а в «Арсенале», куда его сдали в аренду, и Станислав Черчесов на него не рассчитывал. Как говорят некоторые инсайдеры, отношения тренера и игрока наладил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Его-то Дзюба как раз не подвел и провел блестящий турнир. Но после вел себя так, будто поймал Бога за бороду.

Мало, кто удивился, что в возрасте, когда Бензема выигрывал «Золотой мяч», Дзюба ушел из турецкого клуба «Адана Демирспор», имея в активе четыре матча и один гол в пустые ворота. Причем, ушел в пустоту, с ноября он не может найти себе клуб.

Источник фото: ФК «Адана Демирспор»

Крайне показательно, что его не стал брать даже законченный аутсайдер РПЛ «Торпедо», которому не вылететь в «лучшую лигу мира» не поможет даже чудо. Причем, Дзюба готов был упасть по зарплате, а начальнику автозаводцев Илье Геркусу этот переход принес бы хорошее внимание прессы и болельщиков, что он сильно любит. Но оказалось, что игрок не подходит и по игровым, ни по моральным качествам. Плохая физическая форма и опасность того, что он разложит коллектив, если верить публикациям в СМИ, стали причинами того, что роман Дзюбы и автозаводцев так и не состоялся.

Если он не подошел аутсайдеру РПЛ, то карьеру можно считать завершенной. Хотя еще недавно, менее года назад, ему вешали на грудь золотую медаль чемпионата России, а сам он хоть и сидел больше на лавке в «Зените», все-таки забивал голы, выходя на замену. Если бы Дзюба любил футбол, он вполне мог поиграть в Турции, а уж тем более в нынешней РПЛ с серьезным дефицитом качественных футболистов. Но любой клуб уже понимает, что в 34 года игрок не настолько хорош, чтобы брать на себя, во-первых, репутационные риски, а, во-вторых, иметь в раздевалке бомбу замедленного действия.

Говорят, что он может перейти в «Нижний Новгород» или вернуться в Турцию. Возможно, что так и случится. Но только он не вернется в футбол, а просто заключит контракт. Бесславный конец карьеры он обеспечил себе сам, причем, еще проводя лучшие свои годы. Понял ли он сейчас, что репутация и любовь болельщиков в определенный момент бывают важнее количества забитых голов и выигранных медалей?

Футбол отвергает самовлюбленных, пусть и талантливых. По сути, ведь футболист не принадлежит сам себе или даже клубу, он принадлежит болельщикам, которые могут его и не любить, но вот он сам их обязан как минимум уважать. Если футболист нарушает это правило, тем более столь грубым образом, как это сделал Дзюба, то его накажет не клуб или закон, а сам футбол.