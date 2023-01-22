Так и побеждают чемпионы! «Арсенал» в зрелищном матче дожал «МЮ»

«МЮ» БЕЗ КАЗЕМИРО И МАРСЬЯЛЯ

Эту встречу любители английского футбола ждали с начала года, потому что, по мнению многих, именно «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (сюрприз!) вдруг оказались двумя самыми интересно играющими командами премьер-лиги. Не только в плане зрелищности игры, но и ее эффективности (и те, и другие выбили по 16 очков в шести последних турах АПЛ). За «Юнайтед» сейчас приятнее наблюдать, чем даже за «Сити», а «Арсенал» вообще откровение сезона, так что от игры ожидали бешеного огня.

Состав «Арсенала» можно назвать оптимальным или близким к тому. Микель Артета вообще логично не стал выдумывать велосипед, выставив привычные сочетания, в которых привычно Эдди Нкетиа меняет Габриэла Жезуса. А вот у Эрика тен Хага не было Каземиро и Антони Марсьяля.

Отсутствие бразильца задало голландцу непростую задачу, и он решил ее контрастной парой Скотт Мактоминей – Кристиан Эриксен, хотя мог выбрать и более оборонительный вариант (Мактоминей – Фред), и более атакующий (Фред – Эриксен). Наверное, припас этот ход для внесения корректив во время игры. На правый фланг наставник отправил Антони, а в нападение отрядил Ваута Вегорста, дебютировавшего за красных дьяволов в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).

ОБМЕН УДАРАМИ

Команды начали игру с разведки и в тактической борьбе, в которой предпочтение стоит отдать хозяевам, несколько раз опасно доставившим мяч в чужую штрафную. Не сказать, что гол напрашивался, но «канониры» были к нему явно ближе, однако именно они оказались в положении отыгрывающегося – Рашфорд накрыл оппонента на чужой половине поля, разыграл стенку с Бруну и, не сближаясь с защитниками, из-за пределов штрафной воткнул мяч в ближний нижний угол.

Но насколько же высока психологическая устойчивость «канониров». У Артеты очень молодая команда (средний возраст основы 24,9 года против 27,6 у «МЮ»), получившая удивительный шанс оставить без чемпионского титула сам «Манчестер Сити», но даже пропустив в таком тяжелом матче, она не просто не начинает мандражировать, но и, напротив, врубила еще более высокие скорости, растерзала оборону соперника и быстро сравняла счет – Нкетиа замкнул подачу Гранита Джаки после очень затяжного розыгрыша стандарта.

В то же время заметно, что лондонцам периодически недостает опыта. Тот результативный удар Нкетиа на 24-й минуте стал для них седьмым и предпоследним в тайме, без учета двух заблокированных попыток Букайо Сака в компенсированное уже время. Вообще вингер был традиционно активен в атаке, но какого-то вдохновения ему не хватало. Если ему и удавалось пройти Люка Шоу, центральные защитники достаточно уверенно прерывали подачи и прострелы в центр штрафной.

САКА ПРОСНУЛСЯ

Что у Сака не получалось в первом тайме, восхитительно получилось в начале второго – сместился справа в центр и бахнул издалека в дальний угол. Примечательно, что ассистировал партнеру Такехиро Томиясу, которого Артета выпустил в перерыве вместо очень слабо игравшего с мячом Бена Уайта, запомнившегося в числе прочего пасом точно в ноги Эриксону.

Ирония в том, что и лондонцы вели в счете совсем недолго, а виновниками сего факта оказались Аарон Рамсдейл и тот самый Томиясу. Голкипер вышел из ворот на подачу углового, но наткнулся на своего защитника и отбил мяч на Лисандро Мартинеса, а тот красиво головой перебросил мяч через всех точно под перекладину. За три минуты до этого Рамсдейл спас партнеров после удара Рашфорда в угол, а тут не разобрался в куда более простом эпизоде.

После этого поле вновь стало покатым в сторону ворот Давида де Хеа, поэтому тен Хаг решил укрепить центр полузащиты за счет замены Антони (совершенно не запомнился) на упомянутого выше Фреда. Эриксен поднялся выше, а Бруну отправился на освободившийся правый фланг. Перед своей штрафной действительно стало меньше, а вот быстро убегать вперед с ветераном Эриксеном и гигантом Вегорстом не получалось.

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР

«Арсеналу» хватило сил и мотивации устроить настоящий штурм штрафной де Хеа (на помощь пришли мобильные фланги в лице Мартинелли и Сака), и когда уже казалось, что «Юнайтед» устоит, Нкетиа совершил эквилибристический трюк, пяткой (!) в прыжке (!) на линии офсайда замкнув передачу Эдегора – 3:2!

Произошло это уже в компенсированное время, так что Артета от счастья чуть не выпрыгнул из штанов. Но его можно понять. Его команда была объективно лучше реально классного сейчас «МЮ», создав на порядок больше моментов – 2,56 против 0,36 по xG – и заслуженно дожала соперника в самой концовке. После финального свистка он несколько минут кайфовал на футбольном поле, обнимаясь со всеми, кого встречал на пути.

Вот такие победы и принято называть чемпионскими. «Канониры» в матче с одним из самых сильных соперников по лиге уступали в счете, а додавили в самой концовке и сохранили восемь потенциальных очков преимущества над «Ман Сити».

АПЛ. 21-й тур

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 3:2 (1:1)

Голы: Рашфорд, 16 – 0:1. Нкетиа, 24 – 1:1. Сака, 53 – 2:1. Лисандро Мартинес, 59 – 2:2. Нкетиа, 90+1 – 3:2.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 46), Магальянес, Салиба, Зинченко, Джеко, Парти, Эдегор (Холдинг, 90+2), Сака, Мартинелли (Троссар, 82), Нкетиа.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан (Гарначо, 90+1), Лисандро Мартинес, Шоу, Мактоминей, Эриксен, Антони (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Рашфорд, Вегорст.

Предупреждения: Уайт, 19. Антони, 47. Шоу, 83.

Судья: Тейлор.