Богатейший человек Британии может купить «Манчестер Юнайтед». Кто он? 

«Манчестер Юнайтед» впервые за несколько лет стал напоминать топ-клуб, у которого светлое будущее и понятная стратегия развития, но на самом деле все не так гладко, как бы хотелось. Состав, тренерский штаб, функционеры наверняка не сильно поменяются грядущим летом, но изменения могут коснуться непременно руководства клуба, а именно семьи Глэйзеров.

Кто владеет сейчас?

В 2005-м году два ирландских бизнесмена продали долю Малькому Глэйзеру, благодаря чему один из самых могущественных клубов того времени обрел новых владельцев. Причем им не стал единолично Мальком, а доли и обязанности распределились на целую семью из семи человек.

За эти годы «Юнайтед» потерял в величии, но превратился в успешный бизнес-проект с огромными доходами, чего и хотела семья Глэйзеров. Сейчас, когда они практически полностью выдоили клуб, в ноябре 2022-го американцы заявили о готовности продать клуб, но только за требую сумму. Оглашать прямо в СМИ минимальный денежный порог они не стали, но Sky Sports и Daily Mail сообщили, что торги будут начинаться от 5 миллиардов фунтов, что почти в 6,5 раз больше суммы, за которую они заплатили 18 лет назад.

Кто может купить?

Футбольное сообщество поклонников «Манчестер Юнайтед» устало от правления Глэйзеров, которые практически не задумываются о трофеях и успехах клуба, а предпочитают делать акцент исключительно на заработке. Именно поэтому фанаты хотят видеть во главе клуба не просто бизнесмена, а того, кто бы реально переживал за команду и мчался к победам.

Требуемые 5 млрд фунтов - это огромная сумма, которую могут себе позволить только самые богатые люди планеты или даже отдельные страны, как это произошло в случае Саудовской Аравии и «Ньюкасла». Чтобы понимать насколько это много, приведу простой пример: «Милан» несколько лет назад был куплен китайцами за 1-1,2 млрд евро. И только покупка Тоддом Боули «Челси» в прошлом году может сравниться с запросами Глэйзеров - 4,2 млрд фунтов.

Боули в последний момент выиграл гонку за власть в «Челси» у богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который не стал зацикливаться на проигрыше, а вместо этого сконцентрировался на покупке другого клуба - «Манчестер Юнайтед». Более того, это не просто слух, а сам Джим официально подтвердил, что совсем скоро подаст запрос Глэйзерам.

Рэтклифф - владелец компании Ineos, которая занимается химической промышленностью. И именно на ней он построил сумасшедшее состояние, которое на данный момент оценивается в 15 млрд фунтов стерлингов. «МЮ» не станет первым спортивным проектом для Ineos, так как компания уже владеет (где-то частично) следующими клубами и командами: «Ницца», «Лозанна», ивуарийский «Абиджан», сборная Новая Зеландия по регби (спонсор), «Мерседес» в Формуле-1, велосипедная команда Team Sky.

На первый взгляд Рэтклифф напоминает типичного бизнесмена, который ничем не будет отличаться от Глэйзеров, но на самом деле у него есть особенность. Ранее он признавался, что его любимым английским клубом является как раз «МЮ», и сказано это было еще за несколько лет до желания приобрести клуб, что дает минимальную надежду на то, что британец не будет просто выкачивать деньги из нового проекта.

Его шансы велики?

На самом же деле у Рэтклиффа не так много шансов стать владельцем «МЮ». После неудачной попытки приобрести «Челси» Джим сказал, что считает цены на футбольные клубы завешенными. Джим не из тех, кто готов переплатить, особенно когда речь идет о трети всего состояния, которое было заработано к 70 годам.

Глэйзерам проще сотрудничать с китайцами, арабами, саудовцами, представителями Amazon и другими, кто, возможно, не будет биться и торговаться за каждую копейку. Есть ощущение, что предложение Джима наверняка будет перебито, а потому британцу вновь принять поражение и уйти в тень.