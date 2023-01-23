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«Севилья» может вылететь из Ла Лиги. У клуба много проблем 

Нет приличного состава, нет стратегии, и нет денег.
«Севилья» может вылететь из Ла Лиги. У клуба много проблем 
23 января 2023 12:34
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Севилья»

Открыв таблицу чемпионата Испании-2022/23, видишь, что первые места заняты вполне себе привычными командами вроде «Барселоны», «Атлетико», «Реала», от которых недалеко расположились «Бетис», «Атлетик» и другие, но чем ниже спускаешься, тем больше поражаешься, что в списке нет другой именитой команды. Еще недавно, считавшаяся топ-клубом Испании «Севилья», неожиданно поселилась на дне таблицы, а с каждым туром риск вылететь из Ла Лиги повышается. А что случилось с командой?

А было ли все так хорошо?

В последние десять лет «Барселона» и мадридские «Реал» с «Атлетико» неизменно занимают места в топ-4, и лишь четвертая команда периодически меняется. И именно «Севилью» можно отнести к разряду «худшая среди лучших», ведь она аж четыре раза занимала четвертую строчку, три из которых подряд случились в последних трех сезонах.

В еврокубках за последние девять лет тоже есть чем похвастаться: четыре выигранные Лиги Европы, регулярные выходы в плей-офф, в том числе один раз до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Короче говоря, «Севилья» и правда была серьезным соперником в мировом футболе, но в один момент что-то сломалось.

Источник фото: ФК «Севилья»

Что пошло не так?

В последние годы «Севилья» изменила трансферный подход, из-за чего все чаще стала подписывать звездных игроков, которые, естественно, просили немалую зарплату. Это дало определенный буст на коротком отрезке, но в конечном итоге новая система раздула бюджет клуба, после чего начались новые, уже непредвиденные проблемы.

В прошлое летнее трансферное окно клуб получил 91,5 млн евро на продаже, а потратил только 28 млн, в большей степени предпочитая сделать ставку на аренды и свободных агентов. Одним из главных звезд состава должен был стать Иско, но он не заиграл, а в декабре покинул клуб из-за конфликта с руководством.

Источник фото: ФК «Севилья»

Юлен Лопетеги, руководивший «Севильей» три ярких года, не справился на старте нового сезона, набрав всего пять очков в семи матчах, из-за чего был отправлен в отставку. Регресс случился еще в сезоне-2021/22, но тогда спортивный директор уговорил босса клуба дать шанс Лопетеги, но зря.

Что теперь?

Лопетеги сменил на посту главного тренера экспрессивный и Хорхе Сампаоли, который, видимо, по мнению руководства, должен был дать моральный заряд команде, но ставка не сыграла, а клуб продолжал падать в таблице чемпионата.

Несмотря на весь ужас, «Севилья» не торопится усиливать команду в зимнее трансферное окно, предпочитая делать скромные шаги, даже слишком скромные. В коллектив из неудачной аренды вернулся Лукас Окампос (не отметился ни разу за «Аякс» за полгода), а помимо него в команду пришел только защитник молодежной сборной Франции Лоик Баде, да и он только на арендных правах. Прямо скажем, на спасительные трансферы все это совсем непохоже.

Возможно, «Севилье» пора пройти очищение в дивизионе ниже, чтобы вернуться более сильными.

источник: «Советский спорт»
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