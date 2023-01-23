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Депай – игрок «Атлетико». Это идеальный трансфер для Симеоне

Проигравшей вновь может остаться «Барселона».
Депай – игрок «Атлетико». Это идеальный трансфер для Симеоне
23 января 2023 12:55
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Атлетико»

Мемфис Депай – один из самых противоречивых футболистов современности. Вся его карьера напоминает американские горки, которая далека от стабильности. Он ярко начал в родных Нидерландах, не заиграл в «МЮ», но расцвел в «Лионе» (76+55 в 178 матчах), а после получил заслуженный шанс на повышение от «Барселоны». Рональду Куману удалось встроить Мемфиса в схему, благодаря чему форвард набрал 12+2 очков в 28 матчах Ла Лиги, что довольно неплохо для кризисной команды. Однако Куман не удержался на позиции главного тренера, а Депай потерял место в составе. Его уход был лишь вопрос временем и оно настало.

Источник фото: ФК «Барселона»

«Атлетико» – новый клуб Депая

Несмотря на принципиальное соперничество «Барселоны» и «Атлетико», клубы довольно часто обмениваются игроками, и Депай стал очередным в списке.

Первое, что нужно понимать в совершившийся сделке, это причина перехода. Трансфер Депая стал реакцией на ушедшего ранее из «Атлетико» Жоау Феликса, из-за чего в составе мадридцев осталось слишком мало атакующих игроков. Учитывая то, что Диего Симеоне предпочитает играть со схемой 4-4-2, где крайними полузащитниками чаще всего выступают более оборонительные игроки, Мемфису предстоит конкурировать с Альваро Моратой, Анхелем Корреа и еще буквально вчерашним партнером по «Барсе» Антуаном Гризманном за место на острие атаки.

Источник фото: ФК «Атлетико»

Депаю всего 28 лет, а его карьера показала, что он, как раз, чувствует себя лучше всего на позиции центрфорварда. За сборную Нидерландов он забил 43 гола в 86 матчах, что идеально демонстрирует то, что при правильном подходе Мемфис является острейшим оружием в атаке. Главное найти к нему правильный подход.

Мемфис не получит сходу место в основе, но он принципиально отличается от классического форварда Мораты и более аккуратного и отрабатывающего на всех участках поля Гризманна, так что Симеоне получает не только нового супербомбардира, но и возможности для разнообразия тактики.

Финансовая сторона трансфера

«Матрасники» в который раз показали великолепное умение работать на трансферном рынке. Они отдали Феликса за 11 млн евро на полгода, а вместо него подписали топ-форварда «Барселоны» всего за 3 (!) млн евро, да еще и перестраховались, дав краткосрочный контракт всего до лета 2025-го года.

Источник фото: ФК «Атлетико»

«Атлетико» пошел по изученной тропинке, подписывая за копейки игроков мирового уровня из «Барсы», которые в один момент оказались не нужны каталонцам, например:

– Луиса Суареса практически вышвырнули из «Барселоны», но Симеоне смог вдохнуть в уругвайца новую молодость, по итогам чего он набрал 34+6 в 83 матчах за «Атлетико» в двух сезонах.

Давид Вилья был ярчайшим игроком на стыке прошлых десятилетий, но «Барселона» списала его, продав мадридцам всего за 2,1 млн евро. И зря. Вилья забил 15 голов и отдал 5 голевых в 47 матчах.

Гризманн вернулся в «Мадрид» за 20 млн евро, что не так уж и мало относительно вышеописанных сделок, но все-таки это копейки, если посмотреть с другой стороны. В 2019-м Антуан уходил в «Барселону» за 120 млн евро, а в 2021-м вернулся за сумму в шесть раз меньше. Простите, но это идеальный «развод» от «Атлетико».

Остается только поздравить «Атлетико», а теперь наслаждаться за игрой Депая.

источник: «Советский спорт»
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