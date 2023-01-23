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«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 

«Ювентус» сыграл первый матч после вступления в силу решения прокурора о снятии 15 очков с клуба. «Старая синьора» дважды отыгрывалась против «Аталанты» и свела матч 19-го тура вничью. 
«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 
23 января 2023 17:11
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ювентус»

«ЮВЕ» И «АТАЛАНТА» ВЫДАЛИ ФЕЕРИЧНЫЙ МАТЧ

«Юве» играл дома после такого наказания. Было интересно – разочаруются болельщики после такого удара, или поддержат команду в трудный момент? В очередной трудный момент, после очередного скандала. Все помнят изгнание из Серии А в 2006-м после «фоджигейта». Аншлага не было, но визуально процентов на 60 трибуны были заполнены.

Матч начался с конфуза для хозяев: уже на 5-й минуте Лукман отрыл счет. Щенсны явно ошибся, пропустив несложный удар в ближний угол. 20 минут понадобилось «Юве», чтобы отыграться. Правда, перед этим был крайне спорный момент, на который арбитр не отреагировал. Милика явно завалили борцовским приемом в штрафной.

Но на 25-й минуте судья все же поставил «точку». Ди Мария счет сравнял. А вскоре Милик забил гол-красавец: пробил сходу после прострела в притирку со штангой.

Источник фото: ФК «Ювентус»

Казалось «Юве» поймал кураж, но «Аталанта» в последнее время тоже выходит из кризиса, играет просто здорово. Мэле сразу после перерыва и Лукман на 53-й вывели гостей вперед.

Такой поворот может сломать кого угодно. Но «Юве» бился до конца. На 65-й минуте хозяева разыграли штрафной, мяч откатили Данило. Тот пробил не очень сильно, но в самый нижний угол – 3:3.

Больше голов в этом матче не было. «Ювентус» спас очко, но после вступления в силу наказания откатился на 9-е место. У «Старой синьоры» 23 очка, у лидирующего «Наполи» - 50.

Я не намекаю, что «Юве» может побороться за скудетто, просто привожу разницу в очках для контраста. От зоны Лиги чемпионов отставание в 14 очков.

«БЫЛО СЛОЖНО, ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ РЕБЯТ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил команду.

«Хочу поблагодарить ребят, которые показали отличную игру. Это было нелегко. Было сложно, но игроки подошли к делу серьезно и ответственно. Два таких дня убили бы любую другую команду. Мы медленно начали, и на стадионе было тихо. У нас есть чувства, мы люди. Щенсны больше не допустит такой ошибки. Это результат напряжения.

Источник фото: ФК «Ювентус»

Лишение очков? Это было сюрреалистично для всех, мы испытали нечто подобное два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли ушел в отставку», - цитируют Аллегри итальянские СМИ.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора и постановил снять с «Ювентуса» 15 очков из-за финансовых махинаций.

источник: «Советский спорт»
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«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 
«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 
«Ювентус» сыграл первый матч после вступления в силу решения прокурора о снятии 15 очков с клуба. «Старая синьора» дважды отыгрывалась против «Аталанты» и свела матч 19-го тура вничью. 
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