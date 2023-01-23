«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 

«ЮВЕ» И «АТАЛАНТА» ВЫДАЛИ ФЕЕРИЧНЫЙ МАТЧ
«Юве» играл дома после такого наказания. Было интересно – разочаруются болельщики после такого удара, или поддержат команду в трудный момент? В очередной трудный момент, после очередного скандала. Все помнят изгнание из Серии А в 2006-м после «фоджигейта». Аншлага не было, но визуально процентов на 60 трибуны были заполнены.
Матч начался с конфуза для хозяев: уже на 5-й минуте Лукман отрыл счет. Щенсны явно ошибся, пропустив несложный удар в ближний угол. 20 минут понадобилось «Юве», чтобы отыграться. Правда, перед этим был крайне спорный момент, на который арбитр не отреагировал. Милика явно завалили борцовским приемом в штрафной.
Но на 25-й минуте судья все же поставил «точку». Ди Мария счет сравнял. А вскоре Милик забил гол-красавец: пробил сходу после прострела в притирку со штангой.
Казалось «Юве» поймал кураж, но «Аталанта» в последнее время тоже выходит из кризиса, играет просто здорово. Мэле сразу после перерыва и Лукман на 53-й вывели гостей вперед.
Такой поворот может сломать кого угодно. Но «Юве» бился до конца. На 65-й минуте хозяева разыграли штрафной, мяч откатили Данило. Тот пробил не очень сильно, но в самый нижний угол – 3:3.
Больше голов в этом матче не было. «Ювентус» спас очко, но после вступления в силу наказания откатился на 9-е место. У «Старой синьоры» 23 очка, у лидирующего «Наполи» - 50.
Я не намекаю, что «Юве» может побороться за скудетто, просто привожу разницу в очках для контраста. От зоны Лиги чемпионов отставание в 14 очков.
«БЫЛО СЛОЖНО, ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ РЕБЯТ»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил команду.
«Хочу поблагодарить ребят, которые показали отличную игру. Это было нелегко. Было сложно, но игроки подошли к делу серьезно и ответственно. Два таких дня убили бы любую другую команду. Мы медленно начали, и на стадионе было тихо. У нас есть чувства, мы люди. Щенсны больше не допустит такой ошибки. Это результат напряжения.
Лишение очков? Это было сюрреалистично для всех, мы испытали нечто подобное два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли ушел в отставку», - цитируют Аллегри итальянские СМИ.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора и постановил снять с «Ювентуса» 15 очков из-за финансовых махинаций.