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Александр Добровинский: Нужен регламент показа белой карточки. FIFA придумала, но не додумала

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о первой белой карточке в истории футбола.
Александр Добровинский: Нужен регламент показа белой карточки. FIFA придумала, но не додумала
23 января 2023 19:04
автор: Сергей Терехов

«Всем известно, к чему приводит желтая и красная карточка в футболе, и есть четкое понимание, что лучше их не получать, но с белой карточкой пока неясно – в чем заключается поощрение? Показали карточку, а дальше что? В FIFA уже давно могли задуматься над этим вопросом и выразить поощрение как-то более осязаемо, чтобы появился стимул и, главное, понимание, к чему стремиться. Ну, например, команда, набравшая больше карточек за месяц/год, проигрывая матч, имеет право добавить три минуты к основному времени. Выбор матча, к которому стоит добавить – решение тренера во время игры. Вот это поощрение. А еще нужен регламент показа белой карточки. А то начнут показывать ни с того ни с сего… А потом игроки еще начнут и требовать эти карточки. В общем, FIFA придумала, но не додумала», – сказал Добровинский «Советскому спорту».

Во встрече женских команд «Бенфика» и «Спортинг» из Португалии, которая прошла 21 января и завершилась со счетом 5:0, в какой-то момент одной из футболисток стало плохо — на поле появилась бригада медиков. Когда им удалось нормализовать состояние спортсменки, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.

Такой жест со стороны рефери был встречен болельщиками бурными аплодисментами. Хотя в соцсетях некоторые уверены: применение белой карточки — лишь пустая трата времени. При этом нововведение было одобрено Международной федерацией футбола, хоть пока и только в Португалии.

источник: «Советский спорт»
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Александр Добровинский: Нужен регламент показа белой карточки. FIFA придумала, но не додумала
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Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о первой белой карточке в истории футбола.
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