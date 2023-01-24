Ройс может покинуть «Боруссию». Какие у него варианты?

Марко Ройс является воспитанником дортмундской «Боруссии», который транзитом через «Рот-Вайсс» и менхенгладбахскую «Боруссию» вернулся в родной клуб в 2012-м году, и даже за эти 11 лет он успел стать настоящей легендой. В мае ему будет уже 34 года, он провел за «Дортмунд» 368 матчей, и он продолжает оставаться одним из лучших на поле, но он не смог избавиться от регулярных травм, из-за чего руководство не решается продлить контракт с вингером, действие которого заканчивается летом 2023-го года. Последние пару недель немецкие источники утверждают о недовольстве Марко, который даже начал подыскивать новый клуб. Где же может оказаться Ройс?

«Манчестер Юнайтед»

Самый безумный трансферный слух связывает Марко с «Манчестер Юнайтед». Если Ройс не захочет предавать дортмундских болельщиков и переходить в другой клуб Бундеслиги, то его переход в другую лигу будет идеальным вариантом. Немецкие игроки далеко не всегда успешно адаптируются в Английской Премьер-лиге, да еще и в 33-34 года, но есть информация, что лично Эрик тен Хаг заинтересован в переходе вингера.

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Более того, трансфер может произойти уже зимой. Чтобы это осуществить, «МЮ» готов надавить на «Боруссию» и предложить в обмен воспитанника Энтони Элангу, но только в аренду.

Переход Ройса на первый взгляд кажется неоднозначным и труднообъяснимым, но как показывает работа тен Хага в «МЮ», он классно развивает свой проект, и если ему действительно понадобится Ройс, то руководство согласится подписать немца.

«РБ Лейпциг»

Также к Ройсу есть интерес и из Бундеслиги, в частности от «РБ Лейпциг», действующий спортивный директор которого уже работал с Марко, когда тот играл за менхенгладбахскую «Боруссию».

Если Марко окажется в Лейпциге, то наверняка получит тонны критики и недовольства не только от фанатов «Дортмунда», но и от всех немцев, ведь «РБ» является одним из самых ненавидимых клубов Германии.



Источник фото: ФК «РБ Лейпциг»

На последнем матче между «РБ» и «Баварией» присутствовал агент Ройса, что еще лишний раз добавило слухов о скорых переговорах.

Экзотические страны

В вышеперечисленных командах Ройсу совершенно не гарантировано место в основе, зато у него есть все шансы показать себя во всей красе в экзотических странах. Естественно, есть слухи об «Аль-Насре», но нельзя забывать о других арабских странах и, конечно же, MLS. В Штаты в разные времена отправлялись заканчивать карьеру разные немецкие футболисты, например: Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Бастиан Швайнштайгер. В MLS Марко наверняка получит приличный оклад, место в составе, комфортный уровень жизни, да и уровень чемпионата тоже будет приличнее, чем в условных Китае или ОАЭ.