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«Арсенал» подписал тайного «джокера», который может принести чемпионство в АПЛ. Кто это?

Обошелся в копейки, забивал три мяча на «Энфилде», более надежный относительно Мудрика.
«Арсенал» подписал тайного «джокера», который может принести чемпионство в АПЛ. Кто это?
24 января 2023 13:06
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

«Арсенал» на протяжении последнего года вел переговоры по трансферу Михаила Мудрика из «Шахтера», но в последний момент его переманил «Челси». Однако на этот случай у «канониров» был припасен другой вариант, а именно трансфер Леандро Троссарда. Бельгийский 28-летний игрок официально перебрался в лондонский клуб, которому он обошелся всего-то в 24 млн евро, что очень мало для современной АПЛ, да еще и в рамках перехода внутри лиги. Разбираем преимущества трансфера.

Универсальность

Микель Артета лидирует с «Арсеналом» в АПЛ, но в один момент может не хватить ему может не хватить ресурсов на чемпионскую гонку, а связано с это с обилием травм, особенно в атаке.

Леандро Троссард - идеальный игрок для «Арсенала» прямо сейчас. Он не будет требовать место в составе, но будет готов заменить практически любого футболиста в атаке. Бельгиец только в этом сезоне за «Брайтон» успел сыграть в нескольких амплуа:

- 6 матчей на позиции центрфорварда;

- 4 матча на позиции левого полузащитника;

- 3 раза на позиции атакующего центрального полузащитника;

- 3 раза на позиции левого латераля;

- 2 матча на позиции левого атакующего полузащитника.

Безумная универсальность, позволяющая Артете варьировать составом и схемами.

Источник фото: ФК «Брайтон»

Результативность

Про его универсальность все понятно, но не будет ли он обычной «затычкой» в «Арсенале»? Нет, точно нет. В 2019-м году он оказался в «Брайтоне», и вот его результативность:

2019/20: 5+4 в 31 матче.

2020/21: 5+5 в 35 матчах.

2021/22: 8+3 в 34 матчах.

2022/23: 7+2 в 16 матчах (после 19 сыгранных туров).

Понятно, что это далеко от статистики топ-форвардов, но и Троссард себя таковым не позиционирует. Возможно, более важно выделить его результативность против топ-команд АПЛ, в которых он неудержим:

2019/20: гол «Ливерпулю».

2020/21: забил по голу «Манчестер Сити», «Тоттенхэму» и «Челси», отдал голевой пас в матче с «Ливерпулем».

2021/22: 1+2 против «Манчестер Юнайтед», забил по голу «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю».

2022/23: забил по голу «Сити» и «Челси», отметился хет-триком против «Ливерпуля».

Источник фото: IMAGO

Адаптация

Мудрик - «кот в мешке», который неизвестно как приживется в Англии, а Троссард является готовым и полностью изученным продуктом. Бельгиец легко адаптируется в «Арсенале», но не только из-за подготовленности к лиге, но и из-за ассистента Артеты Альберта Стейвенберга.

Нидерландский тренер работал с Троссардом, когда игрок еще представлял «Генк», а Артета не скрывал, что при переговорах обращался и консультировался с Стейвенбергом.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Итог

«Арсенал» сделал классное приобретение за небольшие деньги, решив отложить покупку более дорогостоящего игрока до лета. Троссард далеко не Мудрик, Хвича Кварацхелия или Диаби, которые тоже могли перейти, но он может сыграть огромную роль в возможном чемпионстве «Арсенала».

Наверняка в летнее трансферное окно «Арсенал» пожелает усилиться более классным игроков под Лигу чемпионов, но на данный момент Троссард видится максимально удобным, компромиссным и готовым вариантом чтобы довести сезон до конца. Очень грамотный ход.

источник: «Советский спорт»
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