Лэмпард - аут! «Эвертон» уволил Фрэнка с поста главного тренера. Заслуженно?

На протяжении последних несколько недель в воздухе пахло увольнением Фрэнка Лэмпарда. Значимый в истории английского футбола персонаж неплохо начал тренерскую карьеру в «Дерби», пошел на повышение в почти родной «Челси», а теперь его вновь увольняют, на этот раз из «Эвертона». Лэмпарду не удается задержаться на своих местах более, чем на полтора года, а в «Эвертоне» он не проработал и года. Так почему Фрэнк был уволен?

Результаты

Лэмпард принял «Эвертон» в не очень хорошем состоянии в январе 2022 года, но англичанин сумел за короткий период времени вдохнуть в команду новую жизнь, благодаря чему «ириски» заняли неплохое десятое место по итогам сезоне-2021/22. Не сказать, что результаты были впечатляющие, но хорошие моменты были, в том числе победа у «Манчестер Юнайтед» (1:0), победа у «Челси» (1:0), но все же негативных моментов было больше.

Однако руководство клуба продолжило верить в Лэмпарда, позволив ему подготовить команду к новому сезону. Увы, но это было ошибкой. Шесть стартовых туров не принесли ни одной победы, затем команда набрала шесть очков в двух матчах, а далее наступил ужасный отрезок, который тяжело описать. За 13 матчей «Эвертон» победил лишь однажды, еще в двух турах были ничьи, остальные - поражения.

Окончательной точкой стало поражение в матче против прямого конкурента - 0:2 с «Вест Хэмом». После него «Эвертон» опустился на 19-е место таблицы АПЛ, что явно не соответствует уровню клуба и состава.

Игра

Нередко бывает, что команде просто не везет, из-за чего она не добирает заслуженные очки, но это явно не про нынешний «Эвертон». Фрэнк Лэмпард за год не сумел построить игру, а что еще больше пугает - он и не пытался это сделать. Лэмпард еще на старте более или менее научил команду обороняться с низким блоком, благодаря чему «Эвертон» нередко достойно проигрывал, а где-то даже и выгрызал очки у грандов, но это стало единственным положительным моментом, который может занести Фрэнк в свой актив. Почувствовав это, Фрэнк чрезвычайно часто прибегал к «автобусу», что выглядело достаточно жалко.

Источник фото: IMAGO

Спасибо голкиперу Джордану Пикфорду, благодаря которому «Эвертон» пропустил всего 28 мячей, что меньше, чем у девяти команд лиги, но этот факт имеет второстепенное значение на фоне 15 забитых голов, что является худшим результатом среди всех команд. У «Эвертона» фактически отсутствовала позиционная атака, а почти все забитые мячи стали результатом контратак, стандартов или случайностей. Лэмпард оказался беспомощным в перестройке и настрое коллектива.

Конфликты

Что может быть хуже 19-го места и отсутствия идеи в игре? Ну, конечно же, конфликты, которых Лэмпард тоже не сумел избежать. Экс-полузащитник сборной Англии потерял контроль над командой, а одним из самых показательных моментов стал конфликт в раздевалке с коллективом, из-за чего опорный полузащитник Абдулай Дукуре сначала был вычеркнут из заявки на матч, а позже исключен от тренировок с командой.

Что теперь?

Вряд ли команда «сливала» Лэмпарда, но я уверен, что при любом другом тренере она может заиграть совершенно иначе, куда более ярче и увереннее. Одним из претендентов на пост называют легенду клуба Лейтона Бэйнса, который на данный момент руководит молодежной командой «Эвертона». И в этот раз боссам клуба точно важно не ошибиться с тренером, иначе «ириски» рискуют вылететь в Чемпионшип впервые с 1992 года.