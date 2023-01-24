Из деревни в большой футбол. Мама Ивана Облякова рассказала всю правду

В ФУТБОЛЕ - С ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

Биография Ивана Облякова действительно впечатляет. Пятый ребенок в семье из деревни Вындин Остров в Ленинградской области в 9 лет попал в спортшколу «Зенита», в 2016 году стал играть в ФК «Уфа», через два года оказался в московском ЦСКА, а в 2020 году его пригласили в сборную страны.

В эфире программы «Мама знает все» на «Авторадио» Нина Ивановна Облякова рассказала, что уже в 4 года Ваня с азартом гонял мяч. Сыграла роль и горячая любовь его отца к этому виду спорта. Сергей Сергеевич, настоящий энтузиаст, организовал в деревне любительскую команду «Фортуна». В этой команде маленький Ваня и начал свою спортивную карьеру, пока перспективного пацана не приняли в спортшколу «Зенита» в Санкт-Петербурге.

ТРЕНЕР ГОВОРИТ: «НЕ ОЧЕНЬ...»

- Я говорю: «Поезжай, Сережа, ради бога, но я с вами поехать не могу». Вот они и поехали, – вспомнила питерские смотрины сына Нина Ивановна. – Сначала в «Смену» сходили, там сказали, что Ваня по возрасту уже не подходит. Потом пошли в СДЮСШОР «Зенит», там Виктор Всеволодович Виноградов его посмотрел: «На вид вроде ничего, небольшой, крепенький такой пацан. Надо посмотреть его в движении». Первый раз посмотрел, говорит: «Не очень… Но повозите, посмотрим». Вот Сережа его и возил через день. Потом уже, к концу, тренер сказал: «Пойдет парень, ладно. Физику мы ему подтянем». Виктор Всеволодович взял Ваню под свое крыло.

Вместе с сыном в Питер перебралась вся семья Обляковых, возить мальчика каждый день в школу из деревни было невозможно. Поначалу опекать Ваню отправился только отец, но вскоре запросил помощи:

- Месяц они пожили без меня, как-то папа там справился, он устроился на работу шофером – щебень, песок возить, но работал посменно – и в ночь, и в день. Месяц прошел, говорит: «Не могу! Давай, приезжай!» Ну, что делать, в сентябре 2009 года я все бросила и поехала туда, – рассказала мама спортсмена.

А ЕЩЕ УМЕЕМ СВИСТЕТЬ

Семья жила интересами младшего сына до самого его совершеннолетия. Так, когда Ивана Облякова пригласили в Уфу, ему не было восемнадцати, и вместе с ним поехал отец. А когда мальчик учился в спортшколе, мама ходила с ним на тренировки, ездила на соревнования и быстро научилась понимать, что такое штрафной, голкипер и офсайд.

Источник фото: РФС

Сейчас скитания Обляковых по стране закончились, они вернулись в родную деревню, где практически каждый – фанат их сына Вани. Во время матчей ЦСКА в доме Обляковых собирается много народа, болеют шумно и эмоционально. Мама даже научилась громко свистеть.

- Если в гостях племянник, подруга Наталья, соседка еще придет – у нас тут такая баталия! Ор, крики. Бедные соседи. Спокойно мы не можем смотреть, от радости кричим, от горя тоже вопли. Очень переживательно. Каждый момент, и незабитый гол, и забитый. А я еще умею свистеть. Я так свищу – уши закладывает! От радости, просто не могу иначе ее выразить. Голос у меня иногда садится, поэтому, когда я чувствую, что голос сел, начинаю свистеть, – призналась Нина Ивановна.

УЧУ СЫНА ДАЛЬНИМ УДАРАМ

Ваня при любой возможности приезжает на малую родину и с удовольствием, по-простому гоняет мяч на поле с местными мальчишками. А родители, не взирая на нынешний статус сына, дают ему советы, как играть в футбол.

- Папа с ним занимается. Раньше занимался и сейчас до сих пор говорит об этом. Я единственное, что говорю: «Ванечка, не стесняйся, бей по воротам». Чтобы мяч в ворота не заносить после штрафного, а бить из-за штрафной, потому что дальние удары очень ценные и иногда получаются очень красивыми, – заявила Нина Ивановна Облякова в эфире «Авторадио».

«Мама знает все» – совместный проект «Авторадио», Российского футбольного союза (РФС) и «Газпромбанка». Это программа про известных, ярких спортсменов, где история успеха представлена в рассказах самых близких людей, друзей и наставников. Ведущие шоу – Катрина Гайсина и звезда шоу «Мурзилки Live» Татьяна Гордеева.