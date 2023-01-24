World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Из деревни в большой футбол. Мама Ивана Облякова рассказала всю правду

24-летний игрок московского ЦСКА и сборной России стал героем программы «Мама знает все» на «Авторадио». Самые близкие спортсмену люди поделились историей его успеха.
Из деревни в большой футбол. Мама Ивана Облякова рассказала всю правду
24 января 2023 14:41
автор: Зоя Брылина
автор фото: РФС

В ФУТБОЛЕ - С ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

Биография Ивана Облякова действительно впечатляет. Пятый ребенок в семье из деревни Вындин Остров в Ленинградской области в 9 лет попал в спортшколу «Зенита», в 2016 году стал играть в ФК «Уфа», через два года оказался в московском ЦСКА, а в 2020 году его пригласили в сборную страны.

В эфире программы «Мама знает все» на «Авторадио» Нина Ивановна Облякова рассказала, что уже в 4 года Ваня с азартом гонял мяч. Сыграла роль и горячая любовь его отца к этому виду спорта. Сергей Сергеевич, настоящий энтузиаст, организовал в деревне любительскую команду «Фортуна». В этой команде маленький Ваня и начал свою спортивную карьеру, пока перспективного пацана не приняли в спортшколу «Зенита» в Санкт-Петербурге.

ТРЕНЕР ГОВОРИТ: «НЕ ОЧЕНЬ...»

- Я говорю: «Поезжай, Сережа, ради бога, но я с вами поехать не могу». Вот они и поехали, – вспомнила питерские смотрины сына Нина Ивановна. – Сначала в «Смену» сходили, там сказали, что Ваня по возрасту уже не подходит. Потом пошли в СДЮСШОР «Зенит», там Виктор Всеволодович Виноградов его посмотрел: «На вид вроде ничего, небольшой, крепенький такой пацан. Надо посмотреть его в движении». Первый раз посмотрел, говорит: «Не очень… Но повозите, посмотрим». Вот Сережа его и возил через день. Потом уже, к концу, тренер сказал: «Пойдет парень, ладно. Физику мы ему подтянем». Виктор Всеволодович взял Ваню под свое крыло.

Вместе с сыном в Питер перебралась вся семья Обляковых, возить мальчика каждый день в школу из деревни было невозможно. Поначалу опекать Ваню отправился только отец, но вскоре запросил помощи:

- Месяц они пожили без меня, как-то папа там справился, он устроился на работу шофером – щебень, песок возить, но работал посменно – и в ночь, и в день. Месяц прошел, говорит: «Не могу! Давай, приезжай!» Ну, что делать, в сентябре 2009 года я все бросила и поехала туда, – рассказала мама спортсмена.

А ЕЩЕ УМЕЕМ СВИСТЕТЬ

Семья жила интересами младшего сына до самого его совершеннолетия. Так, когда Ивана Облякова пригласили в Уфу, ему не было восемнадцати, и вместе с ним поехал отец. А когда мальчик учился в спортшколе, мама ходила с ним на тренировки, ездила на соревнования и быстро научилась понимать, что такое штрафной, голкипер и офсайд.

Источник фото: РФС

Сейчас скитания Обляковых по стране закончились, они вернулись в родную деревню, где практически каждый – фанат их сына Вани. Во время матчей ЦСКА в доме Обляковых собирается много народа, болеют шумно и эмоционально. Мама даже научилась громко свистеть.

- Если в гостях племянник, подруга Наталья, соседка еще придет – у нас тут такая баталия! Ор, крики. Бедные соседи. Спокойно мы не можем смотреть, от радости кричим, от горя тоже вопли. Очень переживательно. Каждый момент, и незабитый гол, и забитый. А я еще умею свистеть. Я так свищу – уши закладывает! От радости, просто не могу иначе ее выразить. Голос у меня иногда садится, поэтому, когда я чувствую, что голос сел, начинаю свистеть, – призналась Нина Ивановна.

УЧУ СЫНА ДАЛЬНИМ УДАРАМ

Ваня при любой возможности приезжает на малую родину и с удовольствием, по-простому гоняет мяч на поле с местными мальчишками. А родители, не взирая на нынешний статус сына, дают ему советы, как играть в футбол.

- Папа с ним занимается. Раньше занимался и сейчас до сих пор говорит об этом. Я единственное, что говорю: «Ванечка, не стесняйся, бей по воротам». Чтобы мяч в ворота не заносить после штрафного, а бить из-за штрафной, потому что дальние удары очень ценные и иногда получаются очень красивыми, – заявила Нина Ивановна Облякова в эфире «Авторадио».

«Мама знает все» – совместный проект «Авторадио», Российского футбольного союза (РФС) и «Газпромбанка». Это программа про известных, ярких спортсменов, где история успеха представлена в рассказах самых близких людей, друзей и наставников. Ведущие шоу – Катрина Гайсина и звезда шоу «Мурзилки Live» Татьяна Гордеева.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Из деревни в большой футбол. Мама Ивана Облякова рассказала всю правду
Из деревни в большой футбол. Мама Ивана Облякова рассказала всю правду
24-летний игрок московского ЦСКА и сборной России стал героем программы «Мама знает все» на «Авторадио». Самые близкие спортсмену люди поделились историей его успеха.
24.01.2023 14:41
Футбол
автор: Зоя Брылина
Лэмпард - аут! «Эвертон» уволил Фрэнка с поста главного тренера. Заслуженно?
Лэмпард - аут! «Эвертон» уволил Фрэнка с поста главного тренера. Заслуженно?
Вместо него может прийти легенда клуба.
24.01.2023 13:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Арсенал» подписал тайного «джокера», который может принести чемпионство в АПЛ. Кто это?
«Арсенал» подписал тайного «джокера», который может принести чемпионство в АПЛ. Кто это?
Обошелся в копейки, забивал три мяча на «Энфилде», более надежный относительно Мудрика.
24.01.2023 13:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
Ройс может покинуть «Боруссию». Какие у него варианты?
Ройс может покинуть «Боруссию». Какие у него варианты?
Есть даже предложение из АПЛ.
24.01.2023 12:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
Александр Добровинский: Нужен регламент показа белой карточки. FIFA придумала, но не додумала
Александр Добровинский: Нужен регламент показа белой карточки. FIFA придумала, но не додумала
Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о первой белой карточке в истории футбола.
23.01.2023 19:04
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 
«Ювентус» спас трудный матч с «Аталантой», и «улетел» на 9-е место 
«Ювентус» сыграл первый матч после вступления в силу решения прокурора о снятии 15 очков с клуба. «Старая синьора» дважды отыгрывалась против «Аталанты» и свела матч 19-го тура вничью. 
23.01.2023 17:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
Депай – игрок «Атлетико». Это идеальный трансфер для Симеоне
Депай – игрок «Атлетико». Это идеальный трансфер для Симеоне
Проигравшей вновь может остаться «Барселона».
23.01.2023 12:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Севилья» может вылететь из Ла Лиги. У клуба много проблем 
«Севилья» может вылететь из Ла Лиги. У клуба много проблем 
Нет приличного состава, нет стратегии, и нет денег.
23.01.2023 12:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Богатейший человек Британии может купить «Манчестер Юнайтед». Кто он? 
Богатейший человек Британии может купить «Манчестер Юнайтед». Кто он? 
Хотел купить «Челси», вложился в «Ниццу», любит «МЮ».
23.01.2023 12:24
Футбол
автор: Никита Шмытов
Так и побеждают чемпионы! «Арсенал» в зрелищном матче дожал «МЮ»
Так и побеждают чемпионы! «Арсенал» в зрелищном матче дожал «МЮ»
Две самые играющие команды АПЛ обменялись голами головой после стандартов (Нкетиа – Лисандро Мартинес) и меткими дальними ударами (Сака – Рашфорд), а в самой концовке Нкетиа совершил маленькое чудо.
22.01.2023 21:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика