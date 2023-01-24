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Дмитрий Селюк: Не верю, что Роналду разошелся с Мендешем, у них были исключительные отношения

Криштиану Роналду окончательно разошелся со своим многолетним агентом Жорже Мендешем, сообщают испанские СМИ.
Дмитрий Селюк: Не верю, что Роналду разошелся с Мендешем, у них были исключительные отношения
24 января 2023 17:00
автор: Юрий Волохов

Разлад произошел после того, как «Манчестер Юнайтед» и Роналду расстались. Напомним, Криш все чаще оставался в запасе, а перед ЧМ-2022 дал скандальное интервью, в котором обвинил английский клуб и его тренера Эрика тен Хага во всех грехах.

El Mundo пишет, что будто бы после расставания с «МЮ» Роналду поставил ультиматум Мендешу, требуя устроить его в «Челси» или «Баварию», на что опытнейший агент якобы назвал Криша «сумасшедшим».

После этого игрок и его многолетний агент разошлись, сделка по переходу Роналду в «Аль-Наср» проходила без Мендеша.

Мы обратились за комментариями к футбольному агенту Дмитрию Селюку, который живет в Испании и лично знаком с Мендешем.

- Не верю, что Роналду разошелся с Мендешем, у них были исключительные отношения, - говорит Селюк.

- Мендеш был для Криштиану вроде отца, столько лет они шли вместе по жизни, Мендеш заработал для Криша много миллионов.

- Это тоже, но в жизни всякое бывает. Однако, повторю - не верю в это. Думаю, это какой-то вброс ради пиара. Чтобы писали, чтобы не выпадать из новостей. Вроде расстались, а может, и не расстались…

Яя Туре тоже где-то сказал, что я не являюсь его агентом. Так это истинная правда – как он закончил карьеру, я не являюсь его агентом.

РЕПЛИКА

Согласен с Селюком, все в жизни бывает, и дети с родителями расходятся по жизни. А Мендеш был действительно вроде отца для Роналду.

Да, у такой мегазвезды характер еще тот. Вполне мог Криш и психануть. Но все же он не мог не понимать после того, что с ним происходило в Манчестере, ну какие «Челси» с «Баварией»в такой ситуации? Время покажет, правда это или хайп.

источник: «Советский спорт»
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