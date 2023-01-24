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Виктор Гончаренко: Облякова моим сыном называли

Главный тренер «Урала» прокомментировал слухи о том, что он протаскивал за собой в футбольные клубы «своего сына» Ивана Облякова.
Виктор Гончаренко: Облякова моим сыном называли
24 января 2023 17:04
автор: Зоя Брылина
автор фото: РФС

В 2016 году воспитанник спортшколы «Зенит» Иван Обляков отправился играть в «Уфу», где вскоре появился Гончаренко.

- Когда я пришел в «Уфу», Ваня там уже был, – рассказал Виктор Михайлович в интервью на «Авторадио». – Ему, по-моему, еще и 18 лет не было. Он мне с первой тренировки приглянулся, видно было, что из парня может вырасти хороший игрок. Он исполнительный, с хорошим движением, хорошей левой ногой, с большим желанием все делал. Такие игроки всегда вызывают симпатию.

Иван Обляков еще играл в «Уфе», а в Москве уже решался вопрос о его переходе в ЦСКА. В столицу его позвал все тот же Виктор Гончаренко, который стал новым наставником армейцев. По словам Нины Ивановны Обляковой, матери спортсмена, все решилось очень быстро и неожиданно:

- Ваня ждал, когда разрешится этот вопрос. Наверное, Виктор Михайлович его пригласил с собой в ЦСКА, но в «Уфе» решали вопрос с контрактом, и решали очень долго. Мы с Маргаритой (сестрой Вани), как раз были в Уфе в это время, а папа был дома, – вспомнила Нина Ивановна. – Ваня после игры не пришел, остался решать вопрос по контракту: когда, что, куда. Знаете, контракт – дело такое. Мы его ждем дома, приготовили праздничный ужин, Вани все нет. Уже спать надо ложиться, он прибегает: «Все, я подписал контракт, улетаю в Москву». – «Ну как же так, Ваня? Мы тут все приготовили, ждем тебя». – «Мне некогда, сумку собираю и бегу». И улетает.

Мама с сестрой даже не успели уехать домой из Уфы, когда увидели по телевизору матч ЦСКА с участием Вани.

- Мы очень удивились. Звоним ему: «Ваня, ну как так? Ты почему нам ничего не сказал?» Отвечает: «А я и сам не знал, что буду играть». Вот так Виктор Михайлович забрал его в ЦСКА, – поделилась мама футболиста.

После этого парня заподозрили в том, что он любимчик Виктора Гончаренко. Мало того, возникла версия, что Иван – сын тренера и именно поэтому всегда в игре. На самом деле, молодой футболист родом из деревни Вындин Остров в Ленинградской области. Пятый ребенок в семье, где мама работала швеей в сельском Доме быта и подрабатывала парикмахером, а папа – тракторист, водитель и спортивный энтузиаст, организовавший любительскую футбольную команду. В этой деревенской команде Ваня начал свой путь в футболе. Перед игрой изрытое кротами поле приходилось каждый раз выравнивать заново.

- То, что Ваню моим сыном называли и продолжают называть, вы это знаете, да? Потому что, если человек был с тобой в «Уфе» и потом приходит в следующую команду, в любом случае скажут, что ты его подтаскиваешь. Меня и пресса очень сильно за это критиковала, но потом Ваня своей игрой доказал, что сам себя делает как игрока, и сам заслужил то, чтобы играть в ЦСКА, – заявил Виктор Гончаренко в программе «Мама знает все» на «Авторадио».

источник: «Советский спорт»
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