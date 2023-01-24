Без пива и Европы. Реплика Яременко

«БАН» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Очень странное зрелище (точнее сказать – читалище) приключилось в последние два дня. По всем спортивным СМИ и каналам катился просто снежный ком, набирающий скорость и массу: мы поехали в УЕФА на переговоры! Вау, все ближе миг, когда нас простят! Это ж значит, правильно, что остались в Европе и не пошли в Азию – не за горами наша реинтеграция туда, откуда, казалось, нас выгнали на долгие годы.

Съездили на переговоры и понеслось: ах, они опять за свое! Они опять продлили наше отстранение! Зачем надежду только дали?

А вы, простите, на что рассчитывали, дорогие? Что изменилось за год, прошедший со времени первого «бана»? Надежда – это вообще-то эфемерная вещь, ее не потрогать руками. «Ваши ожидания – ваши проблемы», как было метко сказано одним мелким питерским интриганом совсем по другому поводу.

Мы к УЕФА обратились с просьбой о встрече – они встретились. А как надо было? Зашториться и спрятаться? Или ещё что-то сделать – ну, там… лишить чемпионат сертификата, запретить иноземцам в нем играть, отменить навсегда товарищеские матчи сборной?

Нет, футбольные еврочиновники ведут себя вполне лояльно и по регламенту. Прощать пока не за что, о чем нам прямо и сказали. Тогда о чем, братец, шумим?

ФУТБОЛИСТОВ ПОЖУРИЛИ

Есть у меня любимая девушка из Госдумы. Как у многих, интересующихся спортом, наверное. Зовут ее Светлана Журова. Не была небожителем до 35 лет. Но на своей последней Олимпиаде в Турине-2006, где большинство в нее уже и не верило, выдала фантастический пробег на пятисотке и завоевала свою единственную олимпийскую медаль. Ей было 35 – больше, чем сегодня видавшему виды ветерану спорта товарищу Дзюбе.

Там было не так много фееричного для нас: после первых крупных допинг-скандалов, которые настигли Россию в Солт-Лейк-Сити четырьмя годами ранее, была катастрофическая история с Ольгой Пылевой, которая вынуждена была под покровом ночи втайне покидать Италию, ибо там допинг - это тяжкое уголовное преступление. И вот посреди тех косяков была та великая победа. Настоящие спортсмены тем и отличаются, что не видят преград – они ставят цель и идут к ней. Через не-могу, через сжать зубы, через терпеть и превозмогать.

Та победа стала прекрасной инвестицией в будущее – дальше спортсменку вели уже по ступенькам карьерной лестницы. Я Светлану очень люблю, вот честно, она очень веселый и хороший товарищ, мне лично никогда не делала никаких подлостей. Но в Думе уже не было преодолений через-не-могу – там другие законы.

Увы, нет закона о том, что запретить депутатам говорить. Увы, они ж, по логике вещей, ничего другого и не умеют. И потому активно комментируют ровно всё, что подворачивается под руку.

Вот Смолов и Мамаев взялись за ум, решили перестать тратить легко образующиеся вокруг них деньги и вложиться в футбольную академию в Дубае. В этих дорогих безвизовых краях обитает немалое количество наших соотечественников, так что спрос точно будет – инвестиция зачётная! Но Светлана Журова наносит сокрушительный удар по инициативе этих товарищей:

- У меня только один вопрос: если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это всё-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации.

В этом тексте роскошно абсолютно все. Даже спорить как-то сложновато. Говорить о том, что воспитывают родители и семья, а не территория, где ты находишься? Или о том, что бизнес-вложения существуют для того, чтобы принести потом максимальную прибыль? Это всем понятно. Ну, кроме депутатов, конечно.

ДАЙТЕ ФАНАТАМ ПИВО!

Депутаты - люди специфические. Их там в Охотном ряду явно чем-то опыляют. Штучно подобрать такие экземпляры, чтобы они один к одному все сошлись, невозможно.

Не успеешь переварить очередные высказывания о Смолове и Мамаеве от госпожи Журовой - тут же взрастает на этой пестицидной грядке новый феномен.

Свежак тут подоспел: депутаты предлагают разрешить размещение рекламы пива на фасадах спортивных сооружений. То есть пока все ждут давно обещанного возвращения пива на стадионы (одна из основ благополучия спортивных клубов и лиг во всем мире), наши депутаты вносят свое ноу-хау. Давайте, дескать, сначала пиво нарисуем на трибуне. Как уже шутят в каналах, если беспорядков не случится - подумаем уже о пиве реальном.

Это как в старом анекдоте? Научитесь подать - нальем воды в бассейн?