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Куман и Сантуш снова в деле

Рокировка сил в футбольных сборных мира продолжается. Практически одновременно сборные Польши и Нидерландов определились с новыми наставниками.
Куман и Сантуш снова в деле
24 января 2023 22:52
автор: Анастасия Лукачи

«Оранье» (они же «оранжевые») и Рональд Куман решили дать друг другу второй шанс. 59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом до лета 2026 года. Куман сменил на посту наставника сборной Нидерландов Луи ван Гала, который покинул команду после ЧМ в Катаре, где «оранье» дошли до четвертьфинала и трагически проиграли в серии пенальти будущему победителю турнира - Аргентине.

Первый заход голландца в сборную случился в 2018 году, где он провел два плодотворных года. Многие отметили, что за время своей работы с «оранжевыми» Куман построил действительно интересную команду. Ему удалось вывести сборную напрямую на главное соревнование континента Евро-2020 (после пропуска Евро-2016 и чемпионата мира-2018). Также под его руководством национальная команда вышла в финал Лиги наций в сезоне‑2018/19. Но затем Евро-2020 перенесли, а Кумана позвали в «Барселону». Рональд признался, что это всегда было его главной мечтой и покинул сборную. И у «оранье» наступили непростые времена - команду возглавил Франк де Бур, сильный в прошлом игрок, но слабый тренер, демонстрировавший излишнюю самоуверенность и настойчиво называвший Квинси Промеса «Квинси Менингом». К счастью, его правление длилось недолго, и на чемпионат мира команду повез уже Луи ван Гал.

Теперь Куману предоставился еще один шанс вернуть сборной Нидерландов «золотые времена», когда за команду бегали Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт, Арьен Роббен, Уэсли Снайдер и Филипп Коку. Задача-минимум - подготовка «оранжевых» к отбору на Евро-2024, где в квалификации им будут противостоять Франция, Ирландия, Греция и Гибралтар. Задача-максимум - чемпионат мира-2026.

У сборной Польши тоже большие планы. Приглашение в наставники Фернанду Сантуша - серьезное усиление.

- Сантуш выиграл Евро и Лигу наций, работал с великими футболистами, звездами мирового футбола, это чрезвычайно ценно. Я верю, что новый тренер принесет много хорошего команде и всему польскому футболу, - аргументировал свой выбор Цезарий Кулеша, глава Польского футбольного союза (PZPN). 68-летний португалец пришел на смену Чеславу Михневичу, который дошел со сборной до 1/8 финала, где уступил французам. Кстати, как говорили в кулуарах, отправили Михневича в отставку после не самого слабого для этой сборной результата, во многом благодаря звонку Роберта Левадовского главе PZPN. Именитый нападающий от своего лица и игроков национальной сборной очень просил не продлевать контракт с этим специалистом. Кстати, Сантуш как никто знаком с подобными капризами известных футболистов - во время ЧМ в Катаре он вывел из стартового состава форварда Криштиану Роналду, который потом обрывал телефоны местной федерации футбола.

В сборной Польши португальскому тренеру будет, конечно, поспокойнее. Хотя задача перед ним стоит серьезная - постараться вывести поляков на Евро-2024. Но после восьмилетней работы со сборной Португалии, с которой он побеждал на Евро-2016 и в Лиге наций 2019 года, а также четырехлетнего опыта сотрудничества со сборной Греции, Сантушу должно хватить характера и подкованности, чтобы наладить процессы и в национальной команде Польши.

источник: «Советский спорт»
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