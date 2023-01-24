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Некоролевские манеры в Кубке Короля

«Реал» не стал изменять своим традициям и на четвертьфинал Кубка Короля, который состоится 26 января на «Сантьяго Бернабеу», снова выделил для болельщиков команды-соперника всего 334 билета.
Некоролевские манеры в Кубке Короля
24 января 2023 23:02
автор: Анастасия Лукачи

Для «Атлетико» это игра имеет огромное значение, и поддержка фанатов для клуба сейчас как никогда важна. Конечно, «матрасники» до последнего надеялись, что «сливочные», наконец, начнут играть честно и перестанут использовать лазейки в регламенте, чтобы по-своему усмотрению регулировать численность группы поддержки гостей на «Бернабеу». Как сообщает издание Marca, «Атлетико» запросил 4002 места, но «Реал», воспользовавшись отсутствием пункта, где была бы указана точная цифра гостевой квоты, не без удовольствия отказал.

Для справки, домашний стадион «сливочных» способен принять 81 тысячу человек, так что в процентном соотношении 334 болельщика «Атлетико» составят от общего количества зрителей всего 0,4%, а значит, как бы сильно они ни болели за свою команду, их голоса затеряются в гуле фанатов «Реала». Но пилюлю все же подсластили: только для гостей «галактикос» предложат билеты по самой низкой ценовой категории - 70 евро. Для всех же остальных вход на стадион «Сантьяго Бернабеу» обойдется не дешевле 90 евро, а самые престижные места будут стоить порядка 160-190 евро.

Кстати, «сливочные» пользуются цифрой 334 и несовершенством регламента Ла Лиги и Кубка Испании уже целый сезон. Кто и почему придумал именно это число, доподлинно пока неизвестно. Но как бы «Реал» ни пытался превратить свой домашний стадион в абсолютно домашний, против статистики не пойдешь. А согласно ей, все четыре раза, что «бланкос» и «рохибланкос» встречались на «Сантьяго Бернабеу», правда в финале, «Атлетико» одерживал победу. Об этом же сегодня вспомнил и мэр города Мадрид Хосе Луис Мартинес-Альмейда, давний болельщик «Атлетико».

- Кто победит в четверг? Мы выиграли все финалы Кубка Испании, которые играли на стадионе «Реала», - сказал чиновник.

Противостояние «Реала» и «Атлетико» в Кубке началось в 60-х годах прошлого века. Команды встречались в финале «Копа дель Рей» пять раз и лишь однажды, в 1975 году, «сливочным» удалось одержать победу. Правда, тогда команда принимала гостей на «Висенте Кальдерон».

Сейчас «Атлетико» так и не вернулось в свою чемпионскую форму двухлетней давности. Но оступаться им в этом противостоянии нельзя - полуфиналист определится по результатам всего одной игры, ответной встречи не будет. Если «матрасники» вылетят и из Кубка Короля, им останется только бесперспективная, по сути, борьба в примере. Что касается амбиций «сливочных» - проигрыш в финале Суперкубка Испании «Барселоне» показал, что команда Карла Анчелотти, подустала. Так что силы будут примерно равны, кроме того, кубковые игры всегда отличаются своей непредсказуемостью.

P.S. Пока мы готовили этот материал, пришла неожиданная новость: «Реал» все же изменил количество билетов для болельщиков «Атлетико» с 334 до 600. Видимо, мэр города все-таки включил необходимые рычаги давления.

источник: «Советский спорт»
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Некоролевские манеры в Кубке Короля
«Реал» не стал изменять своим традициям и на четвертьфинал Кубка Короля, который состоится 26 января на «Сантьяго Бернабеу», снова выделил для болельщиков команды-соперника всего 334 билета.
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