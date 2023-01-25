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Кейн может уйти из «Тоттенхэма». Потенциальных покупателей всего двое

Один из них идеально подходящий.
Кейн может уйти из «Тоттенхэма». Потенциальных покупателей всего двое
25 января 2023 13:41
автор: Никита Шмытов
автор фото: Футбольная ассоциация Англии

Харри Кейн стал автором единственного гола в последнем матче между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», благодаря чему сравнялся по забитым голам за «шпоры» с Джимми Гривзом, который в 70-е годы прошлого столетия забил тоже 266 голов. Харри давно стал легендой клуба, а в ближайшие туры наверняка станет лучшим бомбардиром в его истории, но почти каждое трансферное окно вспыхивают новости о его возможном уходе, но трансфер постоянно срывается. Его действующий контракт заканчивается летом 2024-го года, а потому уже сейчас боссы «Тоттенхэма» должны решиться на продажу, если они ещё хотят заработать на его продаже хоть какие-то деньги . Что ждет Кейна?

А НУЖНО ЛИ УХОДИТЬ?

В 2021-м году Харри Кейн был в шаге от перехода в «Манчестер Сити», но сейчас интерес Пепа Гвардиолы угас, так как клуб подписал Эрлинга Холланда. Зато другой манчестерский клуб в который раз готов сделать предложение Харри, но выглядит это, честно говоря, неоднозначно.

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз переживает перестройку, а в текущее трансферное окно Эрик тен Хаг подписал форварда-затычку в лице Ваута Вегхорста, демонстрируя, что явное усиление прибудет только летом. Для «МЮ» подписание Кейна стало бы фантастическим усилением и гарантией на 20-30 голов в АПЛ, но не сказать, что для самого Кейна всё так однозначно.

На данный момент Кейн живёт в Лондоне, получает хорошую зарплату, является обожаемым лицом фанов «Тоттенхэма», да и по игре у него из года в год всё в порядке, однако у него нет того, о чём мечтают все футболисты, а именно трофеев. Он становился лучшим бомбардиром ЧМ, АПЛ, признавался лучшим футболистом страны, но у него нет ни одного командного трофея, хотя уже летом Кейну «стукнет» 30 лет, а он сам не скрывает желания выиграть хоть что-то в своей карьере. Тем не менее «МЮ» вряд ли можно назвать гарантом для побед. К победе в ЛЧ манчестерский клуб явно не созрел, да и в АПЛ будет бороться еще трудновато, так что я не уверен, что какая-нибудь «чашка» в виде победы в Кубке Англии сильно изменит статус Кейна, даже если «дьяволы» завоюют ее.

Фанаты «Тоттенхэма» не простят переход Кейна к принципиальному сопернику, а сам Кейн, возможно, не сможет получит то, о чём так долго мечтал. Слишком высокая цена риска.

КАКИЕ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ?

В Италии сейчас нет подходящих клубов для Кейна, «Барселона» и «Реал» тоже не могут себе позволить англичанина, в «ПСЖ» избыток форвардов, так что наиболее подходящим вариантом выглядит «Бавария», которая нуждается в топ-форварде.

Вариант с мюнхенцами выглядит наиболее интересным, ведь Кейн получит мощных партнёров и гарантированные титулы. Да и поклонники «шпор» наверняка куда легче воспримут уход любимчика, ведь он не усилит другой клуб АПЛ, так что никаких обид и тем более оскорблений быть не должно.

Наверняка Харри выиграет Бундеслигу, различные кубки Германии, да и до последних стадий ЛЧ «Бавария» доходит исправно. Главный тренер Нагельсманн часто изощряется с тактикой, но Кейн в этом плане подготовленный игрок, который даже с неудобными указаниями и задачами умеет регулярно забивать голы.

источник: «Советский спорт»
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Один из них идеально подходящий.
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