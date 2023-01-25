Тавареш не усилит «Спартак». Этот трансфер переоценен

Болельщики «Спартака» восторженно встретили трансфер Томаша Тавареша из «Бенфики» - и тому есть причины. 21-летний парень с опытом игры в чемпионате Португалии, номинант на звание «Golden Boy», ранее пересекался с Гильермо Абаскалем в карьере, однако на самом деле всё не так гладко, как это может показаться с первого взгляда.

Томаш Тавареш призван закрыть проблемные позиции - фланги защиты, однако нет никакой гарантии, что он будет лучше предшественников. Многие критиковали Николая Рассказова, который находится в шаге от ухода в «Крылья Советов», но не факт, что Тавареш сходу будет выглядеть лучше российского защитника. В 2020-м году в него поверил «Алавес», но в итоге он прервал аренду, вернув парня уже через три месяца. Суммарно Томаш сыграл 238 минут, то есть 2,5 полных матча.

Более или менее удачной арендой можно назвать годовой вояж в «Фаренсе» из чемпионата Португалии, который хоть и вылетел по итогам сезона, но именно Томаш провёл 18 матчей в стартовом составе, за которые может похвастаться неплохими для 19-летнего защитника цифрами. В атаке получалось мало чего, но к его защите вопросов не было.

Далее последовала ещё одна аренда - в «Базель», но и ее успешной назвать нельзя. По итогам сезона Тавареш стал 17-м по показателю гол+голевые передачи за 90 минут игрового времени среди партнёров. Очевидно, что защитнику было бы трудно занять место в топе, но Томаш проиграл в том числе четырем коллегам по амплуа. Зато португалец отметился по другим показателям, но вряд ли ими можно хвастаться:

Совершенные фолы за 90 минут: 1,29 (шестое место в команде);

Возврат владения мячом за 90 минут: 0,93 (16-е место в команде);

Количество игровых минут в сезоне: 1260 (13-е место в команде).

Наверняка он бы мог сыграть ещё больше, ведь он только начал высоко котироваться у тогда ещё неожиданно назначенного главного тренера Гильермо Абаскаля, но помешала серьёзнейшая травма на финише сезона - разрыв крестообразных связок. Да, ему только 21 год, и многие даже более взрослые футболисты переживали эту тяжелейшую травму, но форма и состояние Тавареша после восстановления остаётся загадкой. Португалец ещё не провёл ни одного матча в текущем сезоне, так что глупо ожидать, что он сразу усилит «Спартак», а уж тем более не нужно надеяться, что он сыграет ключевую роль в весеннем отрезке сезона.

Трансфер Тавареша раскручен, расхвален, но рискну предположить, что он слишком переоценен. Малое количество игровой практики и разрыв крестов вызывают сомнения. Возможно, тренерский штаб «Спартака» сумеет хорошо его подготовить за короткий период зимних сборов, но прямо сейчас утверждать об успешном подписании чересчур рано. Не верится, что умеющая за дорого продавать игроков «Бенфика» вот так легко и просто избавилась от перспективного 21-летнего парня всего за три миллиона евро.