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Дмитрий Селюк: Дзюбе нужно самому предложить зарплату в 1 рубль и всем все доказать игрой

История с мытарствами Артема Дзюбы продолжается.
Дмитрий Селюк: Дзюбе нужно самому предложить зарплату в 1 рубль и всем все доказать игрой
25 января 2023 16:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: fc-zenit.ru

Появилась информация, что нападающий запросил зарплату в 500 евро за фактически три месяца в «Пари НН». Клуб взял время на раздумье.

Футбольный агент Дмитрий Селюк уже не раз высказывался по поводу Дзюбы, но все же мы еще раз обратились к нему.

- Дмитрий, сага, с Дзюбой в главной роли, затянулась, мы уже не раз с вами обсуждали все новости по этому поводу. Но тут новый поворот – Артем попросил 500 тысяч евро за остаток сезона в «Пари НН».

- Слышал, что в «Торпедо» он такую же зарплату просил.

- Многовато?

- Многовато. Осталось три месяца играть.

- Представим, что вы президент клуба. Как бы вы вели переговоры с Дзюбой?

- Я давно симпатизирую Артему, но даже при всем моем к нему уважении, я устал это комментировать. Вот перейдет куда-то, тогда и обсудим.

- Но все же, новый поворот…

- Я уже говорил. Дзюба достаточно заработал на свою карьеру, если он хочет играть, должен сам предложить зарплату 1 рубль в месяц любому клубу РПЛ, и всем все доказать игрой. Начнет забивать, принесет пользу за три месяца, После этого уже можно будет о чем-то говорить.

- И все-таки, как бы вели себя на месте президента клуба? Сильно сумму скорректировали бы?

- Если б я был президентом «Пари НН», я бы усилил команду несколькими игроками, и команда не боролась бы за выживание.

Безусловно, Дзюба поможет «Пари НН», в этом нет сомнений.

Насчет денег, конечно, клубу нужно торговаться. Я не знаю, какими финансовыми возможностями располагает «Нижний». Но тут такое дело, сейчас пожалеешь 200 или 300 тысяч, вылетишь в первую лигу, потом потратишь 10 млн, чтоб вернуться в РПЛ.

- Зато Глушаков уже поехал на сбор с «Нижним».

- Но он пока без контракта, его еще будут просматривать. Кстати, думаю, Глушаков в отличие от Дзюбы про деньги вряд ли говорит. Он просто хочет играть в свое удовольствие.

Денис хороший футболист, с лидерскими качествами. Другое дело, что тоже уже возрастной игрок.

источник: «Советский спорт»
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