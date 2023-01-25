Нужны опорник, нападающий и «дядька» для молодых. Задачи ЦСКА на зиму-2022/23

Сохранить Дивеева и Карраскаля

Сложно понять, сколь много оснований под слухами об интересе к этим футболистам со стороны других клубов. Точнее, в самом факте интереса сомневаться сильно не приходится, а вот перспективы такого перехода довольно туманны. Тем не менее, зафиксируем: Игорь – самый надежный защитник армейцев, а Хорхе – с отрывом самый заметный созидатель, так что их отъезд стал бы очень весомой потерей.

Впрочем, в том, что Дивеев останется, уверенность довольно высока и у самих красно-синих. Берег турецкий для него слабая мотивация, а «Зенит» слишком принципиальный соперник. Да и Евгений Гинер в стан главного противника наверняка не отпустит своего игрока ни за какие деньги.

С колумбийцем сложнее хотя бы потому, что разную степень заинтересованности в нем испытывают «Фламенго», «Коринтианс» и, по уверениям его агента, даже «Атлетико», а это серьезный повод задуматься о смене обстановки. Ходят слухи, что Хорхе может попробовать даже приостановить контракт с ЦСКА. Вроде бы такой исход маловероятен, так как перед началом сезона он подписал бумагу о об отказе от этого права, дарованного ФИФА, но кто может гарантировать какую-то юридическую надежность в эти лихие времена?

Укрепить центр обороны

Эту задачу призван решить трансфер Ильи Агапова из «Пари НН» за 1,3 млн евро. В предыдущем клубе 22-летний защитник играл заметную роль при выходе из обороны. Например, вошел в тройку лучших центральных защитников РПЛ по продвижению мяча вперед, а в Нижнем Новгороде чаще него передачи делал только полузащитник Мамаду Майга. Причем нередко именно ему доверяли делать длинные передачи (3,8 за матч – больше только вратарей). А еще Агапов обладает хорошей левой ногой, а такие игроки всегда в дефиците.

Вместе с тем его оборонительные скиллы совсем не впечатляли. И если в позиционной атакующей игре он может стать хорошей опцией для Владимира Федотова, то насколько ему удастся проявить себя в куда более высокой линии обороны, чем в НН, большой вопрос. Показательно, что по отборам за матч (1,0) в «Пари НН» он оказался по итогам осени аж 13-м!

Стоит добавить, что Федотов любит схемы с тремя центральными защитниками, то есть первым его выбором будет трио Агапов – Дивеев – Виллиан Роша, а вторым: Вадим Карпов – Матвей Лукин – Дмитрий Каптилович. При всем уважении к 20-летнему Карпову ему пока не удалось убедить нас в том, что он игрок уровня основы ЦСКА. Так что еще один хороший игрок на эту позицию тренеру необходим.

Разобраться с опорной зоной

Красно-синие годами закупают игроков на эту позицию и пробуют массу вариантов. Только с 2018-го здесь успели поиграть Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиан Бистрович, Бактийор Зайнутдинов, Константин Марадишвили, Эмиль Бохинен, Жан-Филип Гбамен, Саша Зделар, Виктор Мендес и Максим Мухин. И только последний выглядит в этой роли гармонично.

На мой взгляд, со Зделаром и Мендесом селекционная служба вновь не угадала. Неслучайно по оценкам Whoscored серб в команде всего 15-й, а чилиец и вовсе 19-й. При наличии «бульдога» Мухина вторую позицию было бы логично отдать бокс-ту-боксу, способному покрывать всю центральную ось поля от штрафной до штрафной, помогая атакующему полузащитнику или двоим инсайдам с созданием перегруза в отдельных зонах. Ни Зделар, ни Мендес в этом не сильны. Примечательно, что у Мухина осенью больше передач под удар (0,9 за матч), чем у напарников (0,6-0,7).

Идеальный расклад выглядел бы так: продать обоих за суммарную ориентировочную стоимость около 6,5 млн евро и приобрести на эти деньги одного, но реально стоящего футболиста.

Усилить нападение

Карьера Федора Чалова напоминает американские гонки, но в какой форме он бы ни был, остается единственным серьезным кандидатом на роль острия, потому что Антон Заболотный и Адольфо Гайч скорее вдохновители мемов, чем реальные бомбардиры.

На двоих осенью они провели на поле чуть больше 200 минут и забили один (!) мяч. В то же время Чалов по игровому времени среди полевых игроков уступает только Милану Гайчу и Зайнутдинову, что показывает его безальтернативность для тренерского штаба. Неужели нужны еще какие-то выкладки, чтобы осознать, что команде нужен еще один толковый форвард? Тогда Гайча и Заболотного можно торжественно отпускать.

Подумать о «дядьке»

У армейцев традиционно уже довольно молодая команда, в которой всего четыре футболиста старше 27 (!) лет. Причем из них только Игорь Акинфеев состоялся, как большой игрок, тогда как Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и Заболотный даже в лучшие годы не были значимыми фигурами в российском футболе и не обладают достаточным авторитетом.

А еще они не являются игроками стартового состава, так что по факту в поле нет ни одного опытного футболиста, способного иной раз подстегнуть, в другой успокоить или повести за собой, а где-то вступить в перепалку с соперником, чтобы притормозить ход игры. Нехватка такого футболиста особенно чувствовалась в октябре-ноябре на 8-матчевом отрезке, включившем всего одну победу. А следствием этих неудач стало пятое место в таблице в шести очках от идущего третьим «Ростова».