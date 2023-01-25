Место главного тренера сборной Бразилии пока вакантно

После каждого чемпионата мира традиционно летят головы большинства наставников сборных. А затем местные функционеры начинают активно креативить, рассчитывая изменить расклад сил на футбольной шахматной доске именно в свою пользу. Мундиаль в Катаре не стал исключением.

Сборную Бразилии на старте главного турнира четырехлетия называли основным претендентом на кубок. Но команда, которую на протяжение последних шести лет возглавлял Тите, споткнулась на 1/4 финала и серии пенальти. Главный тренер не мог не подать в отставку, причем в тот же день. Для «селесао» матч с хорватами стал действительно «болезненным поражением», как выразился Тите. Пятикратные чемпионы мира и одна из двух команд, выигравшая Кубок мира два раза подряд, конечно, рассчитывали на большее. Тем более что последнее золото бразильцев случилось аж в 2002 году и с тех пор им никак не удается снова взять эту высоту. Пока главным достижением «пентакампеонов» за последние 20 лет остается четвёртое место на ЧМ-2014.

Неудивительно, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) решила всерьез заняться этой проблемой и подойти к ней с другой стороны. В наставники «канариньо» редко когда приглашались специалисты из других стран. Если точнее, то всего лишь трижды за всю историю сборной. Теперь же руководство CBF задумало попытать счастья в том числе и в Европе. Как недавно стало известно, среди кандидатов на вакантное место главного тренера «пентакампеонов» значатся Жозе Моуринью, который из-за конфликтов с руководством «Ромы» подумывает покинуть клуб этим летом; Фернандо Диниз, возглавляющий на данный момент бразильский «Флуминенсе»; Карло Анчелотти, готовый уйти из «Реала» в конце сезона, если в Бразилии удовлетворят все его требования и безработный пока Луис Энрике.

Несмотря на то, что после вылета сборной Испании в 1/8 финала ЧМ в Катаре, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не стала продлевать контракт с Луисом Энрике, который возглавлял «красную фурию» с 2018 года и вывел ее в финал Лиги наций, для Бразилии Энрике - приоритетный вариант. На этой неделе президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес планирует лично встретится с испанцем во время своей поездки в Европу (где, видимо, будет по делам бывшего капитана и многолетнего лидера сборной Дани Алвеса, который, похоже, надолго застрял в Каталонии). Согласно информации местных СМИ, руководство CBF готово предложить Лучо контракт до 2026 года. Если это случится, нас ждет поистине интересный тандем. И хотя Энрике после своей отставки и заявил, что берет паузу до следующего сезона, а затем планирует только клубную работу, возглавить пятикратных чемпионов мира - это интересный вызов. Уж точно интереснее, чем подвинуть со своего трона многолетнего наставника мадридского «Атлетико», куда Луиса активно зазывали последние несколько месяцев. Тем более, что в испанском чемпионате Энрике, на счету которого девять выигранных с «Барселоной» трофеев, включая победу в Лиге чемпионов, уже должно быть скучно. Кстати, посредником в переговорах между Лучо и Бразильской конфедерацией футбола выступает легенда «канариньо» - Роналдо, который несколько лет назад стал владельцем испанского клуба «Реал Вальядолид».

Единственный, кто на данный момент крайне негативно настроен по отношению к кандидатуре Луиса Энрике в качестве наставника бразильской сборной, это Луис Фелипе Сколари - собственно, главный «виновник» победы национальной команды Бразилии на ЧМ-2002, а также «золота» Кубка конфедераций 2013 года. И его мнение будет иметь вес.

- Что он выиграл? Его называют очень хорошим тренером, но он всё проиграл, - заявил на днях бывший главный тренер сборной Бразилии, комментируя возможное назначение испанца. - А вот Моуринью побеждал, - добавил Сколари. Так что расклад сил в борьбе за возможность возглавить «пентакампеонов» примерно понятен. Тем более, что у «Особенного» есть амбиции попробовать себя в сборной - в декабре Моуринью почти согласился стать главным тренером национальной команды Португалии, но что-то не срослось.