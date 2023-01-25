World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Место главного тренера сборной Бразилии пока вакантно

Кто же возглавит «селесао»?
Место главного тренера сборной Бразилии пока вакантно
25 января 2023 21:10
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Пресс-служба сборной Бразилии

После каждого чемпионата мира традиционно летят головы большинства наставников сборных. А затем местные функционеры начинают активно креативить, рассчитывая изменить расклад сил на футбольной шахматной доске именно в свою пользу. Мундиаль в Катаре не стал исключением.

Сборную Бразилии на старте главного турнира четырехлетия называли основным претендентом на кубок. Но команда, которую на протяжение последних шести лет возглавлял Тите, споткнулась на 1/4 финала и серии пенальти. Главный тренер не мог не подать в отставку, причем в тот же день. Для «селесао» матч с хорватами стал действительно «болезненным поражением», как выразился Тите. Пятикратные чемпионы мира и одна из двух команд, выигравшая Кубок мира два раза подряд, конечно, рассчитывали на большее. Тем более что последнее золото бразильцев случилось аж в 2002 году и с тех пор им никак не удается снова взять эту высоту. Пока главным достижением «пентакампеонов» за последние 20 лет остается четвёртое место на ЧМ-2014.

Неудивительно, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) решила всерьез заняться этой проблемой и подойти к ней с другой стороны. В наставники «канариньо» редко когда приглашались специалисты из других стран. Если точнее, то всего лишь трижды за всю историю сборной. Теперь же руководство CBF задумало попытать счастья в том числе и в Европе. Как недавно стало известно, среди кандидатов на вакантное место главного тренера «пентакампеонов» значатся Жозе Моуринью, который из-за конфликтов с руководством «Ромы» подумывает покинуть клуб этим летом; Фернандо Диниз, возглавляющий на данный момент бразильский «Флуминенсе»; Карло Анчелотти, готовый уйти из «Реала» в конце сезона, если в Бразилии удовлетворят все его требования и безработный пока Луис Энрике.

Несмотря на то, что после вылета сборной Испании в 1/8 финала ЧМ в Катаре, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не стала продлевать контракт с Луисом Энрике, который возглавлял «красную фурию» с 2018 года и вывел ее в финал Лиги наций, для Бразилии Энрике - приоритетный вариант. На этой неделе президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес планирует лично встретится с испанцем во время своей поездки в Европу (где, видимо, будет по делам бывшего капитана и многолетнего лидера сборной Дани Алвеса, который, похоже, надолго застрял в Каталонии). Согласно информации местных СМИ, руководство CBF готово предложить Лучо контракт до 2026 года. Если это случится, нас ждет поистине интересный тандем. И хотя Энрике после своей отставки и заявил, что берет паузу до следующего сезона, а затем планирует только клубную работу, возглавить пятикратных чемпионов мира - это интересный вызов. Уж точно интереснее, чем подвинуть со своего трона многолетнего наставника мадридского «Атлетико», куда Луиса активно зазывали последние несколько месяцев. Тем более, что в испанском чемпионате Энрике, на счету которого девять выигранных с «Барселоной» трофеев, включая победу в Лиге чемпионов, уже должно быть скучно. Кстати, посредником в переговорах между Лучо и Бразильской конфедерацией футбола выступает легенда «канариньо» - Роналдо, который несколько лет назад стал владельцем испанского клуба «Реал Вальядолид».

Единственный, кто на данный момент крайне негативно настроен по отношению к кандидатуре Луиса Энрике в качестве наставника бразильской сборной, это Луис Фелипе Сколари - собственно, главный «виновник» победы национальной команды Бразилии на ЧМ-2002, а также «золота» Кубка конфедераций 2013 года. И его мнение будет иметь вес.

- Что он выиграл? Его называют очень хорошим тренером, но он всё проиграл, - заявил на днях бывший главный тренер сборной Бразилии, комментируя возможное назначение испанца. - А вот Моуринью побеждал, - добавил Сколари. Так что расклад сил в борьбе за возможность возглавить «пентакампеонов» примерно понятен. Тем более, что у «Особенного» есть амбиции попробовать себя в сборной - в декабре Моуринью почти согласился стать главным тренером национальной команды Португалии, но что-то не срослось.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Пустыня как новое пристанище футбольных легенд
Пустыня как новое пристанище футбольных легенд
Эден Азар решил перебраться в «Аль-Наср» вслед за Криштиану Роналду.
25.01.2023 21:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Место главного тренера сборной Бразилии пока вакантно
Место главного тренера сборной Бразилии пока вакантно
Кто же возглавит «селесао»?
25.01.2023 21:10
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Новые фавориты Кубка Испании
Новые фавориты Кубка Испании
Представляем вашему вниманию анонс четвертьфинальных матчей.
25.01.2023 21:06
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Нужны опорник, нападающий и «дядька» для молодых. Задачи ЦСКА на зиму-2022/23
Нужны опорник, нападающий и «дядька» для молодых. Задачи ЦСКА на зиму-2022/23
Приобретения одного Агапова для взлета в тройку будет недостаточно.
25.01.2023 16:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Дзюбе нужно самому предложить зарплату в 1 рубль и всем все доказать игрой
Дмитрий Селюк: Дзюбе нужно самому предложить зарплату в 1 рубль и всем все доказать игрой
История с мытарствами Артема Дзюбы продолжается.
25.01.2023 16:38
Футбол
автор: Юрий Волохов
Тавареш не усилит «Спартак». Этот трансфер переоценен
Тавареш не усилит «Спартак». Этот трансфер переоценен
Возможно, он не будет сильнее Рассказова.
25.01.2023 14:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кейн может уйти из «Тоттенхэма». Потенциальных покупателей всего двое
Кейн может уйти из «Тоттенхэма». Потенциальных покупателей всего двое
Один из них идеально подходящий.
25.01.2023 13:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Месси – лучший дриблер всех времен, а Роналду умеет летать». Нейросеть не смогла выбрать лучшего
«Месси – лучший дриблер всех времен, а Роналду умеет летать». Нейросеть не смогла выбрать лучшего
Даже бесстрастный искусственный интеллект ChatGPT не решился сделать выбор в пользу одного из двух величайших игроков в истории футбола, но ты-то точно знаешь правильный ответ.
25.01.2023 10:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
Некоролевские манеры в Кубке Короля
Некоролевские манеры в Кубке Короля
«Реал» не стал изменять своим традициям и на четвертьфинал Кубка Короля, который состоится 26 января на «Сантьяго Бернабеу», снова выделил для болельщиков команды-соперника всего 334 билета.
24.01.2023 23:02
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Куман и Сантуш снова в деле
Куман и Сантуш снова в деле
Рокировка сил в футбольных сборных мира продолжается. Практически одновременно сборные Польши и Нидерландов определились с новыми наставниками.
24.01.2023 22:52
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика