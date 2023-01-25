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Сексуально озабоченные или жертвы шантажа – не слишком ли часто игроки стали попадать за решетку?

Самый титулованный футболист мира Дани Алвес, взятый под стражу - лишь один из примеров.
Сексуально озабоченные или жертвы шантажа – не слишком ли часто игроки стали попадать за решетку?
25 января 2023 21:29
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Пресс-служба сборной Бразилии

Детали слышали, наверное, все: в конце декабря некая девушка обвинила бывшую легенду «сине-гранатовых» в неподобающем поведении. По словам потерпевшей, отдыхая в одном из ночных клубов столицы Каталонии, она столкнулась с известным футболистом и вместо автографа от бразильца ей достались грубые подкаты: сначала Дани «нагло облапал» её, а затем засунул руки под нижнее белье. Как результат - потенциальной жертве пришлось пройти медицинское освидетельствование в больнице, а также посетить психолога.

Олимпийский чемпион Токио-2020 все обвинения в свой адрес опровергает. Алвес не отказывается от того, что был в указанном месте и в указанную дату, но совсем недолго и с пострадавшей он никак не пересекался. Кроме того, в данный ночной клуб он приехал в сопровождении своей жены, испанской модели Джоаны Санс. Поскольку бразильский защитник этим летом уехал из Каталонии играть за мексиканский «Пумас», в Барселону он приехал всего на несколько дней, чтобы присутствовать на похоронах своей свекрови.

В общем, история пока вырисовывается крайне мутная. С одной стороны, есть показания жены Алвеса и его друзей, которые были с ними в тот день. С другой, если верить просочившейся в испанские СМИ информации, в распоряжении следствия оказалась видеозапись, где несколько девушек подходят к компании Алвеса. После этого футболист и одна из них, якобы, идут к туалету. А вот о том, что происходило дальше, на записи не видно. Но, похоже, у судебных инстанций Барселоны есть на Алвеса еще какой-то компромат. Несмотря на то, что бразилец продемонстрировал полную готовность сотрудничать со следствием, да и ранее, в подобных ситуациях замечен не был, после допроса Дани все-таки арестовали прямо в здании суда, как представляющего опасность преступника. Теперь слово за прокурором, который должен определить бывшему защитнику «Барселоны» меру пресечения и, судя по решительному настрою местной полиции, возможностей для поблажек заслуженному футболисту они искать не намерены.

Так что в ближайшее время, нынешнему клубу Алвеса, мексиканскому «Пумас» придется играть без своей главной звезды. Главное, чтобы и вовсе не пришлось остаться без легендарного защитника в составе.

Алвесу уже 39 лет и, да, он по-прежнему в отличной форме. Но, сможет ли бразилец вернуться в большой футбол, если ему все-таки придется сесть в тюрьму, пусть и на небольшой срок. И это вопрос, скорее, психологического порядка. Когда у тебя за спиной такая яркая карьера - 46 титулов (у Лионеля Месси, к слову, всего 42), оказаться за решёткой, завершая свой путь в большом футболе, по глупости или же по случайности, то еще испытание.

источник: «Советский спорт»
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Сексуально озабоченные или жертвы шантажа – не слишком ли часто игроки стали попадать за решетку?
Сексуально озабоченные или жертвы шантажа – не слишком ли часто игроки стали попадать за решетку?
Самый титулованный футболист мира Дани Алвес, взятый под стражу - лишь один из примеров.
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