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Обогнал Роналду, забил больше «Челси», может стать лучше Ширера. Разбор перебитых рекордов Холанда

В АПЛ еще не было таких нападающих.
Обогнал Роналду, забил больше «Челси», может стать лучше Ширера. Разбор перебитых рекордов Холанда
26 января 2023 14:29
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

В 21-м туре чемпионата Англии-2022/23 «Манчестер Сити», продолжающий преследовать «Арсенал», принимал в гостях «Вулверхэмптон» со дна таблицы. Фаворит очевидно победил со счетом 3:0, а результат, практически в одиночку, принес Эрлинг Холанд, забивший три гола. Норвежский суперфорвард вновь показал что-то невероятное, а за одним и побил ряд рекордов, все из которых мы разберем.

Голы на «Этихаде»

Клубный сезон только недавно перескочил экватор, но Эрлинг Холанд уже установил рекорд по числу голов на домашнем стадионе «Манчестер Сити». За 11 матчей на «Этихаде» норвежец забил 19 голов, что уже гораздо больше, чем у Серхио Агуэро за весь сезон-2011/12, которому ранее принадлежал рекорд с 16 голами.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Самое удивительное, что Холанд в текущем сезоне забил в родных стенах больше, чем это сделали некоторые команды, например: «Манчестер Юнайтед» (17), «Ньюкасл» (18), «Челси» (13) и многие другие команды лиги.

Перебил лучших бомбардиров АПЛ прошлых сезонов

Теперь у Холанда суммарно 25 голов, благодаря чему он обгоняет ближайшего преследователе в лице Харри Кейна аж на 10 голов. Да это целая пропасть!

За 21 тур Холанд забил больше, чем обладатели «Золотой бутсы» АПЛ в четырех прошлых сезонах. Результаты лучших бомбардиров прошлых сезонов:

2018/19 - 22 гола (Обамеянг, Салах, Мане)

2019/20 - 23 гола (Варди)

2020/21 - 23 гола (Кейн)

2021/22 - 23 (Салах, Сон Хын Мин)

У Эрлинга есть еще 17 игр, чтобы перебить Энди Коула и Алана Ширера, которые на заре только что созданной АПЛ забивали 34 гола за сезон. А чтобы догнать Агуэро, который максимум забивал 26 голов за сезон, Эрлингу нужно отметиться всего один раз.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Также Холанд приблизился к рекордсмену Томми Джонсону, чей рекорд по количеству голов за сезон (38) за «Манчестер Сити» держится аж с сезона-1928/29, то есть норвежцу осталось забить всего восемь мячей, чтобы перебить результат, который держится 94 года.

Очередной хет-трик

Холанд в четвертый раз за 19 сыгранных матчей отметился хет-триком, благодаря чему уже обогнал Криштиану Роналду по этому показателю, которому понадобилось 236 матчей в АПЛ для трех хет-триков.

Холанд догнал Салаха, но ему все еще далеко до лидера списка, вновь того самого Куна Агуэро, на счету которого 12 хет-триков. Ранее четыре хет-трика быстрее всех достиг Рууд ван Нистелрой, но ему на это понадобилось 65 игр.

Холанду еще далековато до Ширера по числу голов за сезон, но ему достаточно отметиться всего одним хет-триком, чтобы догнать великого англичанина по их количеству за сезон.

Источник фото: ФК «Ньюкасл»

Идеальный завершитель

Сказать, что Холанд является идеальным завершителем будет слишком очевидно, но все же нашелся один интересный статистический факт, который не может не поражать. Для 25 забитых голов норвежскому здоровяку понадобилось всего 74 удара по воротам, то есть почти каждый третий удар Эрлинга конвертировался в гол.

источник: «Советский спорт»
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Обогнал Роналду, забил больше «Челси», может стать лучше Ширера. Разбор перебитых рекордов Холанда
Обогнал Роналду, забил больше «Челси», может стать лучше Ширера. Разбор перебитых рекордов Холанда
В АПЛ еще не было таких нападающих.
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