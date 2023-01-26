Удержать Сперцяна, провести переучет легионеров. Задачи «Краснодара» на зиму-2022/23

УДЕРЖАТЬ СПЕРЦЯНА

Один из двух по-настоящему топовых, по крайней мере, на уровне РПЛ, футболистов наряду с Матвеем Сафоновым. На протяжении всего 2022 года он чуть ли не в одиночку тащил «быков», позволив весной после отъезда звездных легионеров заскочить в топ-4. Осенью тоже был хорош (15 (9+6) очков результативности в 16 матчах РПЛ), и не его вина, что в октябре команда выдохлась и пришла к промежуточному финишу всего лишь седьмой.

Неудивительно, что к полузащитнику с армянским паспортом есть интерес из Европы. Поговаривают, что летом он отказался от перехода в «Фиорентину», а сейчас за ним пристально следит ПСВ. Сам он таких вопросов старается избегать, но ясно, что волей-неволей задумывается о продолжении карьеры в более классном чемпионате.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Если продолжит так играть, то надолго в России не задержится, но хотя бы до лета краснодарцам надо его удержать. Судя по последним трансферам, приобретать готовых звезд они не готовы, а заменить молодым талантом столь классного игрока будет непросто.

ПРИОБРЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА

Такие намерения в команде были еще до прихода нового тренера Владимира Ивича. Например, еще в декабре появлялась новость о том, что клуб рассматривает возможность подписания аргентинца Лукаса Мерольи. Та тема заглохла, но теперь говорят о том, что тренер лично просит приобрести ему футболиста на эту позицию, причем поиск идет на балканском рынке, где уговорить переехать в Россию будет не так сложно.

Понять наставника можно. В паре Кайо – Егор Сорокин обоим защитникам уже по 27 лет, а свой потенциал они так и не реализовали. Фактически отъезд любого из них не станет поводом для грусти, а россиянина вообще удерживает в Краснодаре только паспорт. Есть еще Хуниор Алонсо, но он только вернулся из аренды в «Атлетико Минейро» и вообще неясно, какие у него планы на будущее.

Источник фото: ФК «Краснодар»

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СОСТАВ

«Краснодар» не просто попал в рейтинг топ-20 лучших команд Европы для развития молодых игроков, но и занял в нем аж второе (!) место – 31 игрок в 2022 году провел на поле 13,3 тысячи минут.

Вроде бы нахождение в таком рейтинге престижно, но если задуматься, то оно указывает еще и на слишком нестабильное состояние команды, раз одной только молодежи набралось на три состава. Сама проблема была вызвана отъездом весной группы легионеров и отчасти решена во второй половине года, тем не менее, краснодарцам стоит еще раз пересмотреть свои футбольные активы.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Впрочем, в клубе это тоже понимают. Так, зимой команду на правах аренды уже покинули Сергей Бородин, Вячеслав Якимов и Ираклий Манелов, плюс ожидается выкуп Магомеда-Шапи Сулейманова «Хапоэлем» Беэр-Шева. Но этот процесс еще не завершен. Например, точно ли Ивичу на две-три позиции в центре поля потребуются восемь футболистов?

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕГИОНЕРАМ

Предыдущий пункт наглядно дает понять, что в целом команда укомплектована даже с избытком. Вместе с тем смущает качество многих легионеров. Например, зимой клуб потратил 3 млн евро на приобретение атакующего игрока «Карабаха» Кади Боржеса и вингера Мозеса Кобнана, прибывшего из Словакии. И если второй молод (20 лет), то первому уже 26, а у него за плечами только чемпионат Азербайджана и пятисортные клубы Бразилии и Португалии. Это что, уровень команды, претендующей в России на медали?

То же касается и иностранцев, прибывших в команду ранее. Наибольшие вопросы вызывают опорник Кевин Ленини и его напарник Михайло Баньяц. Не очень понятны и перспективы Жоау Батши, из-за непонятной травмы проведшего в РПЛ только 110 минут.

Источник фото: ФК «Краснодар»

При столь качественной академии странно видеть в команде таких неоднозначных легионеров. Те же Даниил Уткин и Николай Комличенко сегодня звезды «Ростова», РПЛ и игроки сборной России, но «Краснодар» отпустил их с легкостью, а заменил… теми, кем заменил. Логично ли это при всей той концепции, которую озвучивал Сергей Галицкий?

НАЙТИ ДУБЛЕРА КОРДОБЕ

Пара Комличенко – Кордоба сегодня могла бы наводить ужас на вратарей РПЛ, но дублером колумбийца нынче значится 19-летний Джонатан Окоронкво, проведший в первой части чемпионата 12 минут. При всем уважении к умению и любви «горожан» работать с молодежью это не совсем то, что требуется команде, стремящейся подняться с восьмого места в медали.