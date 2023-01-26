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Дмитрий Селюк: Главное - Хайкин в Англии, за Чемпионшипом следят скауты всех топ-клубов  

Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт до конца сезона с английским «Бристоль Сити», выступающем в Чемпионшипе.
Дмитрий Селюк: Главное - Хайкин в Англии, за Чемпионшипом следят скауты всех топ-клубов  
26 января 2023 17:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Бристоль Сити»

Напомним, Никита был основным вратарем норвежского «Буде-Глимта», с которым дважды стал чемпионом Норвегии, играл в Лиге чемпионов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк хорошо знает Никиту. Ему и слово.

- Хайкин перешел из команды одного из лидеров норвежского футбола в команду-середняк второго по силе дивизиона Англии. «Бристоль» последний раз играл в высшем дивизионе в конце 70-х. Это шаг вперед или ошибка?

- Во-первых, я знаю Никиту очень хорошо и много лет, дружу с его родителями. К сожалению, мама Никиты уже умерла. Никита не только хороший вратарь, но и замечательный человек – воспитанный, эрудированный, исключительно порядочный.

В свое время я хотел приобрести команду в Израиле, и первым делом пригласил на позицию вратаря Никиту.

Теперь к вашему вопросу. Он всегда хотел играть в Англии. Он стал чемпионом с «Буде-Глимтом», поиграл в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Норвегия всегда рассматривалась, как ступенька к переходу в более сильный чемпионат. В Норвегии Никита всего добился, поэтому он сделал все правильно. Он вырос в Англии, всегда мечтал играть в Англии. И мечта осуществилась. Очень раз за Никиту.

- «Бристоль» - это болото, а с «Буде-Глимтом» Хайкин постоянно играл в еврокубках. Разве это шаг вперед?

- Конечно, шаг вперед. С «Буде-Глимтом» Никита проводил шесть матчей в еврокубках, в Чемпионшипе 46 матчей только в чемпионате, а еще есть Кубок Англии. За Чемпионшипом внимательно следят все скауты всех топ-клубов. Если он будет играть, его заметят.

- Но где гарантия, что он будет играть?

- Слушайте, ну кому кто может дать гарантию?! Но уверен, Хайкин будет там играть. Он составит конкуренцию нынешнему вратарю, матчей много, будет шанс. Главное - Никита попал в английский футбол. Имя в Норвегии он себе сделал, главное было попасть в хороший чемпионат.

Я иногда привожу молодых футболистов в ФНЛ, чтоб они там набирались опыта. Перед пандемией я предлагал всем российским клубам Фофана, ему тогда было 18 лет. Все отказались: молодой, не выдержит конкуренции, будет лавку протирать. И что мы видим, так напротирал лавку в «Мольде», что «Челси» его купил за 12 млн фунтов.

P.S. Речь о 20-летнем нападающем Давиде Датро Фофана. Ивуарийский футболист в норвежском «Мольде» набрал 34 очка (24+10) по системе «гол+пас». 7 января «Челси» объявил, что купил форварда за 12 млн фунтов.

В «Челси» есть еще Уэсли Фофана, французский защитник. Его лондонский клуб купил в прошлом году у «Лестера» за 75 млн фунтов.

НАША СПРАВКА

Никите Хайкину 27 лет. Кроме «Буде-Глимта» он выступал в Израиле за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.

Хайкин играл за юношеские сборные России разных возрастов, в прошлом году Валерий Карпин вызывал вратаря в национальную сборную.

«Бристоль Сити» после 28 туров в чемпионшипе занимает 17-е место.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Главное - Хайкин в Англии, за Чемпионшипом следят скауты всех топ-клубов  
Дмитрий Селюк: Главное - Хайкин в Англии, за Чемпионшипом следят скауты всех топ-клубов  
Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт до конца сезона с английским «Бристоль Сити», выступающем в Чемпионшипе.
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