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Хайкин перешел в английский клуб. Неожиданный, но легко объяснимый выбор

Практически вернулся в родной дом.
Хайкин перешел в английский клуб. Неожиданный, но легко объяснимый выбор
26 января 2023 20:19
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Бристоль Сити»

Российские игроки не очень часто предпочитают пробовать себя в европейских чемпионатах, но всё же есть исключения, которыми чаще всего являются голкиперы. Никита Хайкин несколько лет назад стал самым ярким представителем вратарского российского цеха, который дважды выиграл чемпионат Норвегии, а также неплохо себя показывал в еврокубковых матчах.

Однако в январе 2023-го года Хайкин остался без клуба, отказавшись продлевать контракт с «Буде-Глимтом». В разное время его связывали слухами с «Зенитом», «Эвертоном», «Ромой», клубами MLS и другими командами, но в итоге он подписал контракт с «Бристолем». Разбираем неожиданное решение Хайкина.

Что это за клуб?

«Бристоль Сити» - обычный английский клуб, который с 2015-го года болтается в Чемпионшипе (второй по силе дивизион), причем не сказать, что успешно. Для наглядности обратимся к былым результатам:

2015/16 - 18-е место;

2016/17 - 17-е место;

2017/18 - 11-е место;

2018/19 - 8-е место;

2019/20 - 12-е место;

2020/21 - 19-е место;

2021/22 - 17-е место.

Короче говоря, клуб лишь раз попал в топ-10, а в других сезонах он был в шаге от вылета. О повышении в АПЛ и говорить не приходится.

Источник фото: ФК «Бристоль Сити»

В текущем сезоне результаты «Бристоля» не улучшились, клуб занимает 17-е место. До лидера 29 очков, до зоны вылета - 7 очков.

Хайкин разве не достоин более классного клуба?

На фоне ранее интересовавшихся им клубами, «Бристоль» явно выглядит наислабейшим вариантом, но этому есть объяснение.

На самом деле Хайкин начинал свой путь в Англии, где занимался в разных академиях страны, а в дальнейшем он не скрывал о своем желании вернуться. В АПЛ сейчас нет никакого клуба, который бы нуждался в сильном голкипере, а потому Никита не постеснялся и пошел в команду дивизионом ниже, что является наилучшим вариантом по двум причинам:

1. «Бристоль» в текущее трансферное окно покинули два вратаря, один из которых был практически основным. Макс О'Лири - единственный конкурент за место в старте, игра которого далека от идеала. Хайкину не гарантировано место в основе, но есть все предпосылки к тому, что именно он проведет остаток сезона в воротах. Возможно, этот пункт стал ключевым при переговорах «Бристоля» и Никиты.

Источник фото: ФК «Бристоль Сити»

2. А теперь самое важное - срок контракта. Хайкин подписал договор только до лета 2023-го года, то есть только до конца текущего сезона. «Бристоль» - промежуточный вариант и прекрасный шанс заявить о себе в Англии, не рискуя абсолютно ничем. Из «Бристоля» будет куда проще попасть в шорт-листы клубов АПЛ, чем бы Хайкин это делал из Норвегии.

«Он играет за счет головы, у него нет каких-то физических данных. Думаю, он может потянуть АПЛ, но ему нужно будет время. Буду переживать за него», – оценил Хайкина тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

И если Кафанов верит в Хайкина, то значит, что у 27-летнего вратаря и правда есть потенциал для роста и перехода в АПЛ. Осталось лишь выжать себя на 100% в ближайшие полгода.

источник: «Советский спорт»
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