Игорь Осинькин: Футбол должен быть в сердце каждого. Даже у девушек

Игорь Осинькин уделил почти час своего времени проекту «Футбольные Болтуны», отвечая на вопросы ведущих и подписчиков, а также болельщиков клуба — для этого он даже прервал вечернее совещание тренерского штаба!

ПИСАРСКИЙ ВПИСАЛСЯ?

- Владимир Писарский забил «Радничкам» великолепный гол. На какой позиции вы его видите – только наконечником копья или шире? Насколько он готов вписаться в вашу схему?

- От матча к матчу он добавляет. Добавляет в физическом плане, в понимании командной игры. Сейчас он готов играть только на позиции «девятки» — центрального нападающего, который любит и умеет играть в чужой штрафной. Задачи, которые мы ему ставим, идут вокруг штрафной площади, но взаимодействие с партнерами, умение быть полезным в игре без мяча, участие в оборонительных действиях — в этих аспектах он еще делает первые шаги. Думаю, что его уровень позволяет быть полезным уже сейчас, и он будет прогрессировать.

- Предполагали, что Писарский окажется либо в «Спартаке», либо в «Зените», но он неожиданно выбрал «Крылья Советов». Как вам удалось с ним договориться? Может быть, вы как-то повлияли?

- Я все-таки главный тренер, а не генеральный или спортивный директор. Не мой фронт работ. Когда он подписал контракт, конечно, мы сразу пообщались. Я сказал ему о своём видении его роли в команде и успокоил его тем, что он приходит не на пустое место, о том, что здесь его ждут и надеются, что он будет помогать команде, в том числе, и тем, что он умеет лучше всего. Но переговоры ведутся не тренерами.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

- Вы также поработали совсем недавно с Иваном Сергеевым, который пошел на повышение в «Зенит». Что у них общего с Писарским и какие уникальные качества у каждого?

- Футбольная карьера Ивана Сергеева была более длительная, более глубокая. Он больше был вовлечен в игру вне штрафной площади. От Писарского такой игры мы пока не требуем, но тем не менее, обозначаем, что его развитие должно идти в этом направлении.

Когда к нам пришел Сергеев, у него тоже было много белых пятен в аспектах, на которые мы вместе с ним должны были повлиять. Так и шел его прогресс. Он выполнял огромный объем работы, в том числе, и оборонительной, но это всегда был центрфорвард, который хотел забивать голы. Практически все голы Сергеева были из штрафной площади. Он хорошо реагировал на прострелы, навесы, рикошеты.

Что касается этих завершающих компонентов – голов с рикошетов, игры на опережение, Володя тоже хорошо себя в этом чувствует. Даже на тренировках голы, которые он забивает, примерно такого плана. Но сегодня (в матче с «Радничками» - прим. автора) он нас немного удивил. Он показал, что у него есть и хороший дальний удар.

«ЕСЛИ ОН НАС БУДУТ УХОДИТЬ ПОЗЖЕ, ТО МЫ СОЗДАДИМ КЛУБ ДРУГОГО УРОВНЯ»

- В последние годы топ-клубы РПЛ регулярно забирают лидеров из «Крыльев Советов». Для России – достаточно редкая практика, когда из сезона в сезон одна команда является поставщиком игроков. Вы, как тренер, как относитесь к такой вынужденной частой смене состава? Это дополнительная головная боль или же вызов?

- Я такими категориями не мыслю – вызов или просто интересная новая работа. Конечно, я всегда пытаюсь сделать, чтобы мои ребята немного дольше были в команде и уходили только в такой момент, когда они действительно нас переросли. По большинству ребят, которые уходили в российские гранды, такая ситуация и получалась и к ней невозможно быть равнодушным. Мы всегда хотим быть сильнее, хотим прогрессировать и, если ребята будут уходить от нас немного позже, значит, мы сейчас сделаем клуб другого уровня.

Когда-то от нас были готовы уходить в любую команду Премьер-Лиги, сейчас – только в гранды. Может быть, мы сделаем еще один шаг, и ребятам будет сложнее уходить, потому что у нас тоже интересный проект.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

Я не впервые в ситуации, когда очень много надо менять в команде, строить, вводить новичков — в ПФЛ работал в команде академии им. Коноплева. В тот момент мы теряли полкоманды каждый год. Заходили с новичками в новый сезон и не были мальчиками для битья — всегда прогрессировали, и особенно это было видно к концу сезона. И опять мы теряли игроков, и начинали строить команду заново. Семь лет я отработал в таком режиме. После этого у меня остался опыт попадания в подобные ситуации — и, если мы кого-то теряли, то надо было просто работать.

В этом сезоне мы не так много футболистов потеряли — прошлой зимой от нас ушло пять-шесть игроков стартового состава. Единственное, мы не успеваем выстроить настоящий костяк, на который можно опереться. Такая текучка не позволяет стабилизировать состав. Но деваться некуда, надо работать. Сейчас мы потеряли не так много в количестве, но это были лидеры.

- Потери ведь не только на поле, но и в раздевалке?

- Конечно! Чтобы футболисты прогрессировали, нужно создавать условия вокруг. Атмосфера, в том числе, и в раздевалке, влияет на то, что к нам сейчас хотят приходить. Игроки знают, что у нас стабильные отношения внутри команды, есть возможность для роста. Мы это ценим. Стараемся максимально собрать информацию про любого футболиста, который потенциально может к нам прийти, - и с точки зрения его личных качеств, и с точки зрения профессионализма.

СЛОЖНО ЛИ БЫЛО СОХРАНИТЬ ГЛУШЕНКОВА И ПИНЯЕВА?

- На определенном этапе к нам попадали футболисты агента Павла Андреева. Большинство из них – воспитанники академии «Чертаново». Попадали они к нам не за самые большие деньги, ниже рыночной стоимости. Но они были достаточно перспективные. Некоторых ребят получилось хорошо развить, и они уже за другие деньги были проданы в большие клубы. У них всех была определенная сумма выкупа. В этом году это уже серьезные по российским меркам деньги, и у клуба не было никакой возможности их оставить. Мы могли только понизить сумму выкупа, но больше требовать не могли. Уже третье трансферное окно много футболистов у нас уходит, но они уходят не бесплатно. Это и результат работы клуба в том числе. Мы должны гордиться тем, что ребята у нас прогрессируют.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

- Восполнить эти потери получится?

- Всегда, когда мы приобретаем футболиста, это маленькая лотерея – получится или не получится? Мы можем для себя сделать эту работу немного лучше или хуже, но мы не можем гарантировать, что футболист, которого мы взяли за один рубль, потом будет продан нами за пять. Так работать не получается, особенно в российском футболе. Он, к сожалению, убыточный. Тем не менее, мы должны стремиться к тому, чтобы компенсировать часть средств.

- Как бы вы оценили на сегодняшний день укомплектованность состава?

- Из игроков, которые имели стабильное место в составе, ушли Глушенков и Пиняев. Если позицию Глушенкова мы закрыли с приходом Писарского, то замена на позицию Пиняева в процессе поиска. Что касается других позиций, то так получилось, что центральные полузащитники, которые начинали сезон основными — Иванисеня и Якуба — травмированы. Они находятся здесь, но проходят реабилитацию. Ждем, когда они восстановятся, но пока это точно не февральские игры на Кубок. Ориентируемся на середину марта, но загадывать не будем. Также хотелось бы и глубину состава иметь, где-то и усилиться, но трансферы любят тишину.

- Если бы была возможность подписать любого игрока за любые деньги, на ком бы вы остановились?

- Лет пять назад – Месси. Но сейчас, наверное, уже не стоит. В те времена он не мог не пленить нас всех своей магией. Если говорить про российский чемпионат, то много есть хороших футболистов, в том числе, и те, которые были у нас в команде. Если говорить о самых лучших, то это Малком, Вендел, Клаудиньо, да вообще полсостава «Зенита», а также Промес. Соболев тот же — хватит ему уже нам забивать!

Мы многими можем интересоваться. Но любой пришедший футболист должен попадать в определенные условия. Уровень партнеров должен быть соответствующий. Место должно быть. Мы не можем создавать конкуренцию ради конкуренции, но точечно хотелось бы, чтобы любое наше приобретение было на усиление. Поэтому все-таки от имен я отойду, но скажу, что я бы хотел быстрых креативных футболистов. И скорость игровая, быстрота принятия решений всегда стоят во главе угла. И селекционный отдел в курсе моих предпочтений.

БЕЗ ЛАРИНА И ПОЛЯЦКИНА «ЧЕРТАНОВО» ДЕГРАДИРУЕТ?

- Вы упомянули «Чертаново», в котором успешно работали. Расскажите, в чем феномен этой футбольной школы? Что нужно делать, чтобы такие школы не были исключением из правил?

- «Чертаново», конечно, исключение из правил. Качество работы этой футбольной школы было связано с личностями Николая Ларина и Дмитрия Поляцкина. Все основные решения принимали они, и это позволило выстроить всю пирамиду – сначала академию, потом команду Второй лиги.

К тому времени, когда я пришел, школа была уже хорошо развита. При мне основные шаги были сделаны в плане развития футбольной команды. Мы за два года из аутсайдеров превратились в победителей ПФЛ, в ФНЛ провели два достаточно успешных сезона. Первый год – пятое место, всего очка не хватило, чтобы попасть в «стыки» и сыграть с «Крыльями Советов», но это для молодой команды, которая по ходу сезона потеряла Глушенкова, Умярова и Зиньковского — хороший результат.

Источник фото: ФК «Чертаново»

На следующий год мы поделили по очкам второе и третье место, но из-за пандемии чемпионат был прерван. Конечно, очень обидно. У нас был самый легкий календарь оставшихся матчей по сравнению с конкурентами, но нам не дали сыграть даже «стыки». Напрямую тогда вышли «Ротор» и «Химки».

Этот этап в четыре года был с хорошим ростом, наиболее звонкий по достижениям. С профессиональной командой академии «Чертаново» я был связан напрямую. Но основы заложили Поляцкин с Лариным. Такую работу делать очень сложно, но они с достоинством справились.

- Без Николая Ларина школа способна удержать планку или же сейчас она растворится в среде конкурентов?

- Я сейчас вижу, что школа, как минимум, не развивается. Чтобы делать определенные шаги вперед, необходимо полное погружение профессионалов в процесс. Но похоже, что школа вперед сейчас не идет. Сумеет ли закрепиться на нынешнем уровне – покажет время. Но не имея такого имени, как ЦСКА, «Спартак», даже «Торпедо», очень сложно. Боюсь, что можно скатиться.

ОТБЕРУТ ЛИ У БЕЙЛА «ТЕЛЕГУ»?

- Гленн Бэйл первым из легионеров РПЛ завел телеграм-канал, ведет его сам и на русском языке. Как относитесь к этой инициативе, будут ли какие-то ограничения со стороны тренерского штаба и руководства клуба по контенту?

- Не буду я у пресс-службы отбирать хлеб. Пусть они это контролируют. Но думаю, что Гленн – достаточно адекватный человек, и решения, что написать в канале, будут взвешенными и аргументированными. Я его знаю как человека дисциплинированного, организованного, умеющего работать и выжать из своей работы максимум — в хорошем смысле это чисто европейский «продукт». Надеюсь, что его телеграм-канал станет определенным средством для самовыражения. Чего-то опасаться? Я в эту сторону не готов лезть. Главное, чтобы на поле себя проявлял как надо!

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

БУДУЩЕЕ — ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

- На сборы с вами поехало много молодых ребят, и в частности, Никита Салтыков, игравший в «Звезде» Санкт-Петербург в аренде. Паренек был любимцем болельщиков, хотя играл не очень много. Что можете о нем сказать? Удалось ли посмотреть его в деле?

- Впервые он приехал к нам на сборы еще в прошлом году, в зимнюю паузу. Нам он понравился, мы оценили его перспективы. Клуб подписал с ним определенное соглашение. Но дальше нам надо принимать на себя какие-то обязательства – не только подписать контракт, но и развивать его дальше. Футболист 2004 года рождения не мог полноценно тренироваться и особенно играть на уровне РПЛ. Поэтому он был отдан в аренду, провел яркий отрезок весной. К сожалению, летом получил серьезную травму, пропустил около двух с половиной месяцев. Сейчас он приехал к нам не идеально подготовленным, но перспективы есть. Мы взяли в основу несколько молодых ребят из нашей академии, плюс еще несколько молодых ребят. Но на сегодняшний день оставили только двух молодых футболистов, и Салтыков – один из них. Второй – Егор Тоцкий, который является один из лучших бомбардиров молодежного первенства.

- Есть ли сейчас у «Крыльев Советов» взаимодействие с Академией им. Коноплева и с другими региональными спортшколами?

- Академия Коноплева территориально находится в Тольятти, в ста километрах от Самары. Долгое время, после прекращения участия в развитии национального фонда развития футбола, который финансировал Роман Абрамович, она зависела от Самарской области. Сейчас эту академию взял под свой контроль футбольный клуб «Акрон», который собирается ее возродить. «Крылья Советов» на нее прямого влияния не имеют. У нас есть договоренности, что каких-то интересных ребят мы можем посмотреть. Но я в эту тему не до конца погружен, лучше у спортивного директора уточнить.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

- Насколько, с учетом напряженного графика, удается следить за Первой и Второй лигами? Могут ли футболисты оттуда успешно пополнить ряды клубов РПЛ?

- Когда мы играли в ФНЛ, то знали про этот турнир многое. В прошлом сезоне, когда «Крылья» вернулись в РПЛ, нам было легче за ФНЛ следить, мы эту связь еще не потеряли. Сейчас это делать очень сложно. За лидерами мы в любом случае наблюдаем — как за командами, так и за игроками. У нас есть селекционный отдел, который дает информацию о футболистах, которые могут потенциально нас заинтересовать. Но есть определенные ограничения по возможности привлечения этих футболистов к нам.

Но если взять, к примеру, «Факел», то эта команда создана практически целиком на основе футболистов, вышедших из ФНЛ. Футболистов, пришедших в Воронеж из РПЛ, очень мало. То есть, при определенной качественной работе и имея ограниченный бюджет, они смогли построить очень конкурентоспособную команду. Да, пока они в зоне «стыков» идут, но очков у серьезных клубов отобрали достаточно. Этот путь показывает, что при правильной работе футболистами ФНЛ можно играть в турнире рангом выше. И эти футболисты способны прогрессировать, когда играют на более высоком уровне.

В силу возможностей, следим за ФНЛ, но приоритет – РПЛ, конечно.

Напоследок Игорь Осинькин, отвечая на добрые пожелания, пожелал болельщикам возвращаться на стадион:

- Болейте за нас или, может быть, за другую команду! Футбол должен быть в сердце каждого из нас, даже у девушек и женщин!