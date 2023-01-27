Родриго и Бензема напомнили о магии в ЛЧ! «Реал» одержал волевую победу над «Атлетико»

НЕЛЮБИМЫЙ ТУРНИР

В январе испанский футбол радует нас топовыми вывесками. Сначала в Суперкубке сошлись «Реал» и «Барселона», а теперь «сливочных» в четвертьфинале Кубка страны ждало мадридское дерби. Интересно, что этот турнир командам в последние годы совершенно не дается. Клуб Флорентино Переса в последний раз выигрывал этот трофей в 2014 году, а Диего Симеоне – за год до того. Но для них это последний шанс завоевать в этом сезоне какой-то трофей.

Состав команд не удивил. Карло Анчелотти вообще редко меняет свое мнение об 11 лучших и зачастую вносит изменения по необходимости или чтобы дать отдохнуть. Но это явно был не тот случай. Только справа он выбирал между Начо и Альваро Одриосолой – в пользу первого. Федерико Вальверде на позиции правого вингера ни для кого давно не сюрприз.

То же можно сказать о Симеоне. В его составе отметим выход на острие воспитанника «Реала» Альваро Мораты, поигравшего, кажется, везде, кроме родного клуба. Ну, и как не упомянуть набравшего впечатляющую форму Антуана Гризманна? Номинально он занял позицию на левом фланге нападения, хотя всем известно, что он к какой-то зоне не привязан.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ СИМЕОНЕ

В семи из восьми последних встреч этих команд забивалось менее двух с половиной мячей. Что и неудивительно – «матрасники» специалисты по засухе и зачастую классно вяжут «сливочных» по рукам и ногам, а по классу принципиально не уступают. Отсюда и низкая результативность. И первые 15 минут напомнили, как обычно складываются эти игры. Хозяева больше владели мячом и были инициативнее, но первый нанесли только на 25-й минуте. К тому моменту они уже уступали в счете.

Этот гол точно будут завтра обсуждать. Дело в том, что еще до того, как атака «Атлетико» приобрела острый характер мяч попал в арбитра Сесара Сото Градо, но тот не стал останавливать игру. Мяч отскочил обратно к гостям, и через пяток секунд они организовали гол – Науэль Молина классно набрал скорость по правому краю, открылся за спиной Ферлана Менди, дождался заброса от Коке и прострелил на дальнюю штангу, где Мората беспрепятственно переправил мяч в сетку.

Гости на исходе получаса игры провели абсолютно аналогичную по структуре атаку, только через левый край, так что этот гол явно не случаен, тем более, что был забит с фланга Винисиуса, грешащего тем, что может упустить оппонента.

Оставшееся время первого тайма подтвердило, что «Реал» нынче не в порядке. Взорвать атаку пытался только Винисиус, которого пытаются травить фанаты «Атлетико» (но не на стадионе, на «Сантьяго Бернабеу» их допустили в количестве около 300 человек), но этого явно мало. Гости достаточно уверенно контролировали ход игры.

И СНОВА ВЫХОДИТ РОДРИГО!

«Реал» при Анчелотти славен тем, как способен прибавить во втором тайме. Это умение уже вошло в историю очередным трофеем Лиги чемпионов. Бланкос и сейчас мощно переключили скорости и начали осаждать штрафную Яна Облака. В одном эпизоде Винисиус имел ошеломительный момент, когда в районе линии вратарской подскочил к мячу, отбитому вратарем, но не смог его удачно обработать и момент упустил.

Все-таки при всей крутости полузащиты «сливочных» вся ударная сила в завершающей стадии заключена в ногах Винисиуса и Карима Бензема, а они в этот вечер в чужой штрафной почему-то чувствовали себя крайне неуютно. Француз вообще хотя и, как всегда, правильно открывался, но никак не мог подстроиться под мяч. В итоге «Атлетико» мог все решить задолго до финального свистка, но удар Гризманна со штрафного вытащил Тибо Куртуа, а удару через себя Акселя Витселя не хватило точности.

Чего еще не могу понять, так это почему Анчелотти из раза в раз ставит на правый край Вальверде. Уругваец обладает очень хорошим поставленным ударом и другими достоинствами, но в роли вингера теряется. Заменивший его Родриго еще год назад сотворил несколько чудес в Лиге чемпионов и на сей раз перевернул ход матча – через 10 минут после выхода взял мяч, поочередно одним и тем же движением обыграл троих и внешней стороной стопы уложил мяч в ближний угол.

Концовка основного времени получилась очень горячей. Вдохновленные хозяева бросились вперед и создали несколько моментов, но в то же время упустили в своей штрафной Гризманна, завершившего выход один на один ударом над перекладиной. Гол, правда был бы отменен из-за офсайда у француза, но это не отменяет того факта, что эпизод он запорол.

САВИЧ ПЕРЕХИТРИЛ САМ СЕБЯ

Дополнительное время превратилось в штурм ворот Облака. «Атлетико» и без того приходилось непросто, а тут еще и Стефан Савич напортачил. Он затеял психологические игры с Винисиусом, не отдавая ему мяч и тем самым спровоцировав на конфликт, завершившийся обоюдными предупреждениями. Вот только спустя пару минут бразилец легко обыграл защитника и заставил его сфолить на вторую желтую. На последние 20 минут красно-белые остались в меньшинстве.

Правда, еще до обмена сторонами хозяева дожали соперника. Начо и Марко Асенсио разыграли мяч на правом краю, и полузащитник зряче прострелил в центр. Мяч миновал всех, но на дальней штанге его подкараулил Бензема. Жаль, но Асенсио вряд ли запишут голевую передачу, поскольку по пути к французу мяч коснулся Винисиуса (он тоже забил, но уже за минуту до конца).

Так что обязательно надо сказать, что если в подготовке к матчу Симеоне превзошел Анчелотти, но в решениях по ходу игры последний великий итальянский тренер перехитрил своего оппонента. Вышедший на замену Родриго сравнял счет, а появившийся чуть позже Асенсио придумал второй гол. Отлично сработала и замена травмированного Ферлана Менди на Дани Себальоса, после которой на фланг обороны ушел Эдуарду Камавинга. Для сравнения, у гостей выпадали чуть ли не все появившиеся по ходу матча, а в футболке Мемфиса Депая как будто вышел постоять на поле манекен.

Кубок Испании. Четвертьфинал

«Реал» - «Атлетико» - 3:1 (0:1)

Голы: Мората, 19 – 0:1. Родриго, 79 – 1:1. Бензема, 104 – 2:1. Винисиус, 120+1 – 3:1.

«Реал»: Куртуа, Начо (Одриосола, 115), Милитао, Рюдигер, Ф. Менди (Себальос, 44), Камавинга, Модрич, Кроос (Асенсио, 74), Вальверде (Родриго, 69; Мартин, 115), Винисиус, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилдо, Коке (Сауль, 83), де Пауль (Кондогбиа, 83), А. Корреа (Депай, 74), Лемар (Карраско, 74), Гризманн, Мората (Витсель, 63).

Предупреждения: де Пауль, 44. Рейнилду, 54. Эрмосо, 62. Себальос, 69. Савич, 97.

Удаление: Савич, 99 (2 жк).

Судья: Градо.