Сколько потратил «Наполи» на создание возможного чемпионского состава? Краткая история всех игроков

«Наполи» в последние десятилетия был тем клубом, который всегда находился близко к чемпионству, регулярно входил в тройку, но которому всегда чего-то не хватало для чемпионства. В летнее трансферное окно 2022-го года команду покинули легенды клуба Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс, а также лидеры команды Калиду Кулибали и Фабиан Руис, что не могло не пугать болельщиков. Да, клуб заработал итоговые 80 млн на продаже, купил несколько новых футболистов, но всё же был риск, что команда провалится в яму из-за перестройки, но этого не случилось. Более того, «Наполи» после половины сезона лидирует в Серии А с приличным отрывом.

И если про попадание в «Наполи» Хвичи Кварацхелии все знают, то сколько заплатили и откуда взяли боссы клуба других игроков не так известно. В данной статье я взял всех игроков, кто провел хотя бы 500 игровых минут в Серии А и коротко разобрал их историю попадания в Неаполь.

ТАНГИ НДОМБЕЛЕ (АРЕНДА ИЗ «ТОТТЕНХЭМА»)

6 матчей в старте, 527 игровых минут

Приход Ндомбеле считался явным усилением и большой победой «Наполи» на трансферном рынке, но в итоге француз стал лишь игроком ротации, проиграв конкуренцию другим игрокам. Однако неудачным его аренду точно нельзя назвать, ведь Ндомбеле удлинил скамейку запасных, что важно для команды, которая борется как за чемпионство в Серии А, так и в плей-офф Лиги чемпионов.

ДЖАКОМО РАСПАДОРИ (АРЕНДА ИЗ «САССУОЛО»)

7 матчей в старте, 557 игровых минут, 1 гол

Примерно то же самое касается и Распадори, который тоже перебрался в Неаполь на один год из более скромного «Сассуоло». В ЛЧ на его счету 4+6 в 6 матчах, а в чемпионате куда скромнее - 1 гол за 557 минут. Джакомо неплохой вариант на случай, если не готовы другие форварды.

ЖУАН ЖЕЗУС (СВОБОДНЫЙ АГЕНТ, ПРЕДЫДУЩИЙ КЛУБ - «РОМА»)

7 матчей в старте, 599 игровых минут, 1 гол

Жезус играл в основе в своём первом сезоне за «Наполи» после ухода из «Ромы», но в текущем сезоне его место занял другой человек (об этом позже), а Жуан стал лишь игроком подмены. Опять же, для длины скамейки 31-летний бразилец с большим опытом подходит прекрасно.

ЭЛИФ ЭЛМАС (ПРИШЕЛ ИЗ «ФЕНЕРБАХЧЕ» ЗА 16,2 МЛН ЕВРО)

6 матчей в старте, 775 игровых минут, 5 голов, 1 голевая передача

И вот, наконец, первый платный трансфер. В 2019-м году «Наполи» серьезно рискнул, решив приобрести македонца из «Фенербахче» за внушительные 16,2 млн евро, и впервые два сезона Элиф совершенно не оправдывал себя (2 гола и 3 голевые передачи).

В прошлом сезоне статистика македонца улучшилась, а в текущем сезоне он раскрылся во всей красе - 6 голевых действий за 772 игровые минуты, то есть он отмечается каждые 128 минут, что неплохо для центрального полузащитника с прицелом на оборонительные действия.

МАТТЕО ПОЛИТАНО (ПРИШЕЛ ИЗ «ИНТЕРА» ЗА 21+2,5 МЛН ЕВРО)

10 матчей в старте, 782 игровые минуты, 3 гола, 3 голевые передачи

Политано не пригодился «Интеру», который сначала ушел в платную аренду за 2,5 млн евро, а затем убедил неаполитанцев заплатить за него аж 21 млн евро, что очень немало для 28-летнего итальянца, который никогда не был звездой.

В структуре Лучано Спаллетти Политано играет особенную роль, особенно если требуется мощная прессингующая сила.

ИРВИНГ ЛОСАНО (ПРИШЕЛ ИЗ ПСВ ЗА 45 МЛН ЕВРО)

9 матчей в старте, 865 игровых минут, 3 гола, 3 голевые передачи

Ирвинг Лосано - тайный джокер «Наполи», который великолепно себя чувствует при открытой игре со свободными зонами, но он «задыхается» при игре с закрытыми соперниками, из-за чего Спаллетти использует его не всегда. Он пока не окупил 45 млн евро, но Ирвинг является неотъемлемой частью команды.

АМИР РРАХМАНИ (ПРИШЕЛ ИЗ «ВЕРОНЫ» ЗА 14,2 МЛН ЕВРО)

11 матчей в старте, 1026 игровых минут, 1 гол

Одним из лучших подписаний последних лет для «Наполи» неожиданно стал косовар из «Вероны», который уже третий год занимает место в старте на позиции центрального защитника. Ничем не выделяется, но главное, что не ошибается.

ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ (ПРИШЕЛ ИЗ «ДИНАМО» БАТУМИ ЗА 10 МЛН ЕВРО)

14 матчей в старте, 1092 игровые минуты, 7 голов, 9 голевых передач

А вот трансфер, претендующий на звание лучшего по итогам сезона. Хвичу хотели многие клубы Европы, но «Наполи» перебил предложения других и подписал грузина за 10 млн евро. За полгода он стал ключевым игроком состава, а его трансферная стоимость подпрыгнула до 60 млн евро. Невероятно удачное вложение для итальянцев.

ПЕТР ЗЕЛИНЬСКИ (ПРИШЕЛ ИЗ «УДИНЕЗЕ» ЗА 16 МЛН ЕВРО)

14 матчей в старте, 1162 игровых минут, 3 гола, 5 голевых передач

Зелиньски - ветеран команды по современным меркам «Наполи», который защищает цвета клуба с 2016-го года. Универсальный центральный полузащитник, умеющий делать абсолютно всё.

МАРИУ РУЙ (ПРИШЕЛ ИЗ «РОМЫ» ЗА 5,75 МЛН ЕВРО)

14 матчей в старте, 1218 минут, 6 голевых передач

Руй с 2018-го года неизменно колесит и выжигает весь левый фланг поля. Мариу является классическим современным крайним защитником, который не только отрабатывает в обороне, но и создает проблемы соперникам в атаке, благодаря чему на его счету уже 6 голевых передач. Больше результативными пасами отметились только атакующие полузащитники Хвича и Жерар Деулофеу, то есть среди защитников Рую нет равных в чемпионате.

ВИКТОР ОСИМХЕН (ПРИШЕЛ ИЗ «ЛИЛЛЯ» ЗА 75 МЛН ЕВРО)

14 матчей в старте, 1245 игровых минут, 13 голов, 4 голевые передачи

Летом 2020-го года «Наполи» осуществил самый дорогой трансфер в истории, купив нигерийского форварда за космические 75 млн евро, хотя за год до этого «Лилль» заплатил за него в четыре раза меньше.

Но ставка на Осимхена сыграла! За 81 матч он забил 42 гола и отдал 13 голевых передач, а потенциальным покупателям придется отдать не менее 100 млн евро, если они хотят увидеть нигерийца в своей команде. Осимхен - главная ударная сила нынешнего «Наполи».

АНДРЕ ФРАНК ЗАМБО-АНГИССА (ПРИШЕЛ ИЗ «ФУЛХЭМА» ЗА 15 МЛН ЕВРО)

17 матчей в старте, 1414 игровых минут, 2 гола, 4 голевые передачи

Ангиссу можно назвать главным олицетворением нынешнего «Наполи» и главным двигателем команды. Неаполитанцам удалось за копейки выкупить классического полузащитника бокс-ту-бокс, который выглядит невероятно на всех участках поля. Нет ни одного компонента, в котором бы Ангисса был плох. Не побоюсь заявить, что прямо сейчас он один из лучших центральных полузащитников мира.

СТАНИСЛАВ ЛОБОТКА (ПРИШЕЛ ИЗ «СЕЛЬТЫ» ЗА 20 МЛН ЕВРО)

17 матчей в старте, 1565 игровых минут, 1 гол, 1 голевая передача

Польский полузащитник не так ярко показывает себя в атаке, но это и не является его профильной задачей. Для Спаллетти куда более важно, что Лоботка не дает соперникам чувствовать себя комфортно в опорной зоне.

КИМ МИН ЧЖЭ (ПРИШЕЛ ИЗ «ФЕНЕРБАХЧЕ» ЗА 18 МЛН ЕВРО)

18 матчей в старте, 1575 игровых минут, 2 гола

И еще одно важнейшее приобретение «Наполи» последним летом. Именно Ким Мин Чжэ выдавил из состава вышеупомянутого Жезуса, причём полностью заслуженно. Ким входит в топ-30 почти по всем продвинутым показателям, но особенно впечатляет процент успешных отборов при попытках его обыграть с помощью дриблинга - 85,7. Стена.

ДЖОВАННИ ДИ ЛОРЕНЦО (ПРИШЕЛ ИЗ «ЭМПОЛИ» ЗА 8 МЛН ЕВРО)

19 матчей в старте, 1698 игровых минут, 1 гол, 3 голевые передачи

В 2019-м году «Наполи» приобрел уже зрелого и ничем не примечательного 25-летнего защитника, который показал себя настолько круто, что за короткое время стал основным игроком сборной Италии, а теперь и капитаном неаполитанцев. Лидер и прекрасный латераль всего за 8 млн евро.

АЛЕКС МЕРЕТ (ПРИШЕЛ ИЗ «УДИНЕЗЕ» ЗА 26 МЛН ЕВРО)

19 матчей в старте, 1710 игровых минут

Логично, что самым заигранным игроком в составе стал голкипер, но куда важнее, как именно он выполняет свою работу. Помимо сейвов, Мерет участвует в развитии атак, что прекрасно отражается в его статистике по дальним выбиваниям - всего 20%. То есть чаще всего он использует короткие передачи, а позже выдвигается выше для подстраховки защитников.

Итого: «Наполи» за несколько лет потратил 292,65 млн евро за создание костяка команды, что не очень то и много для клуба, который уверенно двигается к долгожданному Скудетто. Чтобы понимать насколько это мало нужно посмотреть на «Челси», который только за два трансферных окна потратил 460 млн евро, и он на этом останавливаться не собирается. Селекция и клубное устройство «Наполи» можно назвать одним из самых эффективных в последние годы.