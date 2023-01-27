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За счет чего «Наполи» лидирует в Серии А? Есть четыре важных пункта

Восторгаемся командой Лучано Спаллетти.
За счет чего «Наполи» лидирует в Серии А? Есть четыре важных пункта
27 января 2023 08:28
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Наполи"

В сезоне 2021/22 «Наполи» занял лишь третье место, отпустив слишком далеко «Милан» и «Интер». В текущем сезоне от неаполитанцев ожидали примерно того же, ведь «Милан» и «Интер» всё также были в порядке, а к ним должен был подтянуться немного забуксовавший «Ювентус», но на деле получилось совершенно иначе. Как показывают первые 19 туров сезона 2022/23, это именно «Наполи» оказался на голову выше остальных конкурентов, благодаря чему занимает первое место, да ещё и с комфортным 12-очковым отрывом. Причины, по которым прямо сейчас «Наполи» является лучшей командой Италии, разберём ниже.

ОСЛАБЛЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Начнём с очевидного и с того, что не зависело от «Наполи», но именно оно помогает по ходу сезона. Вопреки ожиданиям, действующий чемпион «Милан» не усилился летом, потерял пару ключевых игроков, да и в целом стал выглядеть гораздо хуже относительного предыдущего сезона. Главным догоняющим мог бы стать «Интер», который нанес единственное поражение в сезоне «Наполи» (1:0), но о его стабильности говорить не приходится. «Нерадзурри» проиграли уже шесть матчей за 19 туров, в том числе в последнем матче с «Эмполи» (0:1).

Что касается других, то ситуация следующая: «Ювентус» погряз в скандалах и был наказан снятием очков, а «Аталанту», «Лацио» и «Рому» никак нельзя назвать реальными претендентами на Скудетто.

Вечные конкуренты «Наполи» разом дали слабину, чем команда с удовольствием пользуется.

СТИЛЬ КОМАНДЫ

Какие ассоциации возникают когда думаешь об игре «Наполи»? Для меня неаполитанская игра всегда казалась острой, напористой, атакующей и даже безбашенной в хорошем смысле этого слова, но которой постоянно чего-то не хватало для достижения результата.

Лучано Спаллетти стал идеальным конструктором этой машины, который сумел наладить все процессы и возвести их в высшую степень. «Наполи» продолжает на протяжении 90 минут давить соперника, и неважно какой счёт, ведь футболисты просто кайфуют от самой игры, а не играют исключительно на результат. Но что более важно, теперь игра «Наполи» всё также похожа на хаос, но только в текущем сезоне это управляемой хаос, которому противостоять невероятно трудно.

В эпоху стерильного и жестко структурированного футбола особенно приятно наблюдать за игрой «Наполи», ведь в ней есть всё то, за что многие любили футбол прошлых десятилетий.

ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА, ГЛУБИНА СОСТАВА

Чаще всего в чемпионских командах есть ярко выраженные звёздные лидеры, но и тут «Наполи» сильно отличается от большинства. У лазурно-белых аж восемь игроков, которые набрали минимум пять очков по системе гол+пас:

Виктор Осимхен - 13+3

Хвича Кварацхелия - 7+7

Элиф Элмас - 5+1

Петр Зелиньски - 3+5

Ирвинг Лосано - 3+3

Маттео Политано - 3+2

Андре Замбо-Ангисса - 2+4

Мариу Руй - 0+6

У «Милана», который на данный момент идёт вслед за «Наполи» в турнирной таблице, таких игроков всего пять. Неаполитанская игра приносит опасность откуда угодно, а забить может каждый.

Спаллетти здорово варьирует составом, что стало возможным благодаря широкой скамейки запасных. У «Наполи» почти на каждую позицию есть альтернативный игрок, который без потери качества может заменить того или иного отсутствующего.

КРЕПКАЯ ЗАЩИТА

Зубастая атака - это хорошо, но успех «Наполи» невозможен был бы без безупречной защиты. Только летом образованная новая связка в центре обороны из Ким Мин Джэ и Амира Ррахмани стала непроходимой практически для любой атаки соперников. Они не допускают глупые ошибки вблизи штрафной, выгрызают мячи в «партере», снимают весь верх, да и в целом выглядят почти безупречно. И этом они успевают страховать крайних защитников, которые успевают отрабатывать не только в обороне, но и в атаке.

А если защита «Наполи» вдруг допустила момент у своих ворот, то в дело вступает голкипер Алекс Мерет, который на данный момент является лучшим голкипером Серии А по многим статистическим показателям, в том числе по сейвам в голевых ситуациях.

В результате сплава из классно сыгравшейся обороны и поймавшего кураж голкипера, «Наполи» пропустив всего 14 голов. Для сравнения: у «Милана» - 24, у «Интера» - 25.

Спаллетти удалось установить идеальный баланс, который важно не потерять на финише сезона.

источник: «Советский спорт»
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