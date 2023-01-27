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Дебют Дуарте, гол Мелешина. «Спартак» победил «Ботев» в товарищеском матче

В отсутствие Квинси Промеса за красно-белых забивает молодежь.
Дебют Дуарте, гол Мелешина. «Спартак» победил «Ботев» в товарищеском матче
27 января 2023 13:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Спартак"

ДВА СОСТАВА АБАСКАЛЯ

В конце января пришло время присматриваться к товарищеским матчам наших команд на зимних сборах. По первым играм далекоидущих выводов делать, как мы всегда говорим, не стоит, тем не менее, первые наметки должны просматриваться.

Интерес к игре с болгарским «Ботевом» заключался еще и в том, что это была потенциальная возможность увидеть новичков красно-белых Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. На деле второй в заявку все-таки не попал, а первый оказался в запасе и вышел только на второй тайм. Спустя всего три минуты он длинной передачей забросил мяч на ход Шамару Николсону, и тот нанес первый удар команды в створ (да-да, я ничего не перепутал – это произошло только после перерыва).

Гильермо Абаскаль в Дубае пока не торопится раскрывать свое видение основного состава. Так, в первом тайме на поле помимо прочих вышли Георгий Джикия, Роман Зобнин, а во втором – Александр Соболев и Шамар Николсон. Так что пристально разглядывать составы смысла не так уж много. Зато радует, что в отсутствие Квинси Промеса получает возможность заявить о себе любимец болельщиков Антон Зиньковский.

Добавим, что в заявку болгарского клуба попал Михаил Прокопьев, известный любителям медиалиги под прозвищем Прокоп. А еще примечательно, что в стартовом составе «Ботева» вышел только один болгарин.

БЕЗ ВОРОТ

Сборы всегда даются футболистам тяжело, поэтому куда чаще, чем стоило бы ожидать от товарищеских матчей, они дарят нам конфликты на поле – у футболистов быстрее сдают нервы. С этой точки зрения мы и рассматриваем эпизод, случившийся в самом начале матча, когда Джикия повелся на негрубую провокацию оппонента и бросился его душить, за что оба получили по предупреждению.

О скорости и качестве игры, к сожалению, говорить пока не приходится. «Спартак» больше владел мячом, но, как водится, без создания остроты. Большинство доставок мяча в штрафную на счету Зиньковского, но точности его подачам и прострелам не хватало. Из примечательного – обмен позициями атакующей тройки (слева направо) Зиньковский – Кейта Бальде – Михаил Игнатов. Удивил момент, когда Игнатов ушел в центр, Бальде сместился налево, а Антон, соответственно, перешел направо.

Запомнился и Даниил Хлусевич, хотя и он провел эти 45 минут неоднозначно. В актив ему пошли два классных подката и несколько подключений по правому флангу, а в пассив – два рывка реактивного Абдулайе Траоре. В первом случае форвард умчался вперед и вынудил Никиту Чернова завалить его руками, а во втором с нескольких метров не попал по пустым воротам (правда, у ассистировавшего ему партнера арбитры зафиксировали офсайд). Он вообще обратил на себя внимание, так что не удивлюсь, если российские клубы попробуют его переманить.

ПОДАЧИ РЫБУСА – ХОРОШЕЕ ОРУЖИЕ

В перерыве Абаскаль полностью поменял линии обороны и нападения и заменил вратаря, а вот трио Руслан Литвинов – Данил Пруцев – Роман Зобнин в центре поля оставил, что само по себе показательно. В полузащите «Спартака» футболистов явно не хватает. Во всяком случае, здоровых и готовых функционально. По ходу второго тайма поочередно выходили совсем молодые Иван Пяткин, Даниил Зорин (по 18 лет) и Дмитрий Иванников (17).

Первый даже принял участие в результативной атаке в середине тайма, хотя там все сделали другие игроки: Мацей Рыбус подал слева на дальнюю штангу, Даниил Денисов коленом скинул в центр, и Павел Мелешин мощным ударом от перекладины открыл счет. Тут стоит обратить внимание на тот факт, что голевой и предголевой пас на счету двоих крайних защитников, то есть атакующий стиль команды и активность на флангах налицо.

По второму тайму стоит отметить Рыбуса. Та подача в его исполнении оказалась не единственной, нашедшей адресата в штрафной, и это оптимистичный показатель. Осенью поляк смотрелся совсем бесполезным, а сейчас выглядел интереснее впереди и надежнее сзади. Ну, и стоит похвалить Николсона. Ничего особенного он не сделал, но был активен и старателен. Во всяком случае, на фоне Соболева.

Этой игрой завершился первый зимний сбор «Спартака» в Дубае. Следующий состоится в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля, где красно-белых ждут матчи с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи» в рамках традиционного товарищеского турнира.

Товарищеский матч

«Спартак» - «Ботев» - 1:0 (0:0)

Голы: Мелешин, 67 – 1:0.

«Спартак» (первый тайм): А. Шитов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Классен, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Бальде.

«Спартак» (второй тайм): Максименко, Денисов, Маслов, Дуарте, Рыбус, Литвинов (Пяткин, 64), Пруцев (Иванников, 74), Зобнин (Зорин, 64), Соболев, Мелешин, Николсон.

источник: «Советский спорт»
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